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"Нашу бригаду трусами обозвали!": Российский оккупант рассказывает маме о драке генералов, - перехват ГУР МО. АУДИО

В рядах российской оккупационной армии из-за невозможности противостоять ВСУ возникают конфликты.

Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.

Так, 23-летний оккупант Никита Чубуков из ОДШБ рассказывал маме о драке генералов.

Причиной драки стало то, что один из генералов обозвал их бригаду трусами.

"Потому что мы не смогли взять село. Старый кобмриг (не знаю, правда или нет), он увидел генерала, как сказали, он ему за это морду набил. Генерал – генералу", – говорит военный РФ своей маме.

Смотрите: "Здесь больше за технику, чем за человека: российский оккупант жалуется маме на отношение со стороны командиров, - перехват ГУР. АУДИО

армия РФ (19331) разведка (4179) перехват (343)


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Топ комментарии
+26
Хватит пи#деть,сынок. Мамка рассчитывает на "Лада Калина". Шевелись там.
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26.07.2022 16:59
+24
обозвали трусами а ви просто мрази
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26.07.2022 16:37
+14
от шо буває, коли дівчата стають змолоду ******* і народжують потім дітей
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26.07.2022 16:43
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обозвали трусами а ви просто мрази
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26.07.2022 16:37 Ответить
там де не "розбірливо": ЯЗИК БИ ЕМУ..."
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26.07.2022 16:41 Ответить
Чё, чё - йух через плечо
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26.07.2022 16:42 Ответить
от шо буває, коли дівчата стають змолоду ******* і народжують потім дітей
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26.07.2022 16:43 Ответить
Начинаю забывать "москалевый лизык..." Читаю - "назвали трусами" (и почему то думаю о элементе одежды...) а оказывается имелось ввиду ссыкливость!!! Зачем так обманывать людей???
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26.07.2022 16:48 Ответить
Поперетрахивейтеся там все от генералисимуса до маменького сцинка. Лучше при єтом используйте ножи, ломи, лопати и пр.
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26.07.2022 16:50 Ответить
Знаю я те Лопатіно! Тиждень там просидів у відрядженні Одна "алкашня" Та ще й говорить нормально не може - задаєш питання просте, а воно щось белькоче на суміші російських і мордовських слів
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26.07.2022 16:52 Ответить
Хватит пи#деть,сынок. Мамка рассчитывает на "Лада Калина". Шевелись там.
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26.07.2022 16:59 Ответить
Желаю лаптю и его свиноматке просто здохнуть.
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26.07.2022 17:34 Ответить
Та звісно ж що оцей Zондер-каратель - трус, бо живой, а якби був герой, вже б голова була з дирой.
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26.07.2022 17:51 Ответить
Когда в село приходят трусы,то трусы надо прятать!
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26.07.2022 17:52 Ответить
Кацап це вирок здороому глузду.
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26.07.2022 18:16 Ответить
орк Микола, ми тебе завалимо скоро !
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26.07.2022 18:30 Ответить
это прям профэссор
ниодного мата)) это фейк, не может быть такого))
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26.07.2022 19:29 Ответить
 
 