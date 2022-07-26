"Нашу бригаду трусами обозвали!": Российский оккупант рассказывает маме о драке генералов, - перехват ГУР МО. АУДИО
В рядах российской оккупационной армии из-за невозможности противостоять ВСУ возникают конфликты.
Об этом свидетельствует перехват ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Так, 23-летний оккупант Никита Чубуков из ОДШБ рассказывал маме о драке генералов.
Причиной драки стало то, что один из генералов обозвал их бригаду трусами.
"Потому что мы не смогли взять село. Старый кобмриг (не знаю, правда или нет), он увидел генерала, как сказали, он ему за это морду набил. Генерал – генералу", – говорит военный РФ своей маме.
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ниодного мата)) это фейк, не может быть такого))