Новые кадры обстрелов оккупантов на острове Змеиный из украинской гаубицы 2С22 "Богдана". ВИДЕО
Офицер ВСУ Мирослав Гай опубликовал новое видео артиллерийских атак на находившихся на острове Змеиный оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрел оккупантов велся из украинской колесной самоходной гаубицы 2С22 "Богдана".
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Давай,дівчинко,допомагай нашим захисникам!💪