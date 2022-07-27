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Новые кадры обстрелов оккупантов на острове Змеиный из украинской гаубицы 2С22 "Богдана". ВИДЕО

Офицер ВСУ Мирослав Гай опубликовал новое видео артиллерийских атак на находившихся на острове Змеиный оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, обстрел оккупантов велся из украинской колесной самоходной гаубицы 2С22 "Богдана".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": На острове Змеиный провели разминирование и обнаружили технику и документы россиян, - разведка. ВИДЕО

Змеиный (180) Гай Мирослав (7)


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Топ комментарии
+46
А як зебіли верещали про Богдану.
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27.07.2022 10:10
+37
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27.07.2022 10:49
+33
*********** приводила в студію коломойського-медведчука-зеленського "1+1+1" "експертів" і ті один наперед одного кричали, що проект "Богдана" сирий, що там потрібно замінювати фактично все... Такі вони специ сьогодні у владі, такі вони шкідники. А якби за декілька років зробили сотню таких САУ, то що було б з кацапами на сході і на півдні? Але нарід розвісив свої вуха і вирішив поржати і зробити себе разом, стати тією клавішою на піоніно на якій Володя грав і грає сьогодні отим предметом.
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27.07.2022 10:23
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27.07.2022 10:08 Ответить
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27.07.2022 10:48 Ответить
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27.07.2022 10:49 Ответить
Евангелие от Матфея, Глава 7, стих 16
Так и человек узнается не по словам, а по его делам, по его жизни и поведению: ПО ПЛОДАМ ИХ УЗНАЕТЕ ИХ!
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27.07.2022 22:27 Ответить
А як зебіли верещали про Богдану.
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27.07.2022 10:10 Ответить
Тож зебіли, вони тільки і вміють, що верещати.
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27.07.2022 10:18 Ответить
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27.07.2022 10:57 Ответить
Ольха до 300 км вообще то
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28.07.2022 13:23 Ответить
abc de fgj0klm0nn
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27.07.2022 10:17 Ответить
Іди н***й !
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27.07.2022 10:18 Ответить
Настрій відразу на сьогодні покращився на 250 одиниць.
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27.07.2022 10:18 Ответить
Думаєш, зебіли сидять на цьому ресурсі? 🤔 Ти помиляєшся, або є пололяцьким, чи кацапським тролем. 😁 Хоча мжлив ти просто ідіот.
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27.07.2022 10:26 Ответить
Мирослав Гай как всегда красавчик.
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27.07.2022 10:22 Ответить
*********** приводила в студію коломойського-медведчука-зеленського "1+1+1" "експертів" і ті один наперед одного кричали, що проект "Богдана" сирий, що там потрібно замінювати фактично все... Такі вони специ сьогодні у владі, такі вони шкідники. А якби за декілька років зробили сотню таких САУ, то що було б з кацапами на сході і на півдні? Але нарід розвісив свої вуха і вирішив поржати і зробити себе разом, стати тією клавішою на піоніно на якій Володя грав і грає сьогодні отим предметом.
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27.07.2022 10:23 Ответить
На жаль в нас она одна. дякуємо Зе та СН
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27.07.2022 10:25 Ответить
Какой милый поток бреда
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27.07.2022 10:36 Ответить
Вот как? Как можно было про@бать такую пушку и в 2019-м не запустить ее в серию ускоренными темпами? Это мог сделать только враг ЗСУ и Украины.
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27.07.2022 10:32 Ответить
Для этого нужно просто быть агентом кацапов, всего-то...
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27.07.2022 11:13 Ответить
Гарна гаубиця - подолярв аж трісьот.
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27.07.2022 10:36 Ответить
"Богдана" дуже крута та норовлива!
Давай,дівчинко,допомагай нашим захисникам!💪
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27.07.2022 11:12 Ответить
Дуже гарна, і гордість викликає бо своя, цілком зроблена в Україні, але вона дуже самотня, бо якісь чи то дурні, чи то вороги, не зробили їй жодної сестри -близнюка, і так вона в нас і є ,гарнюня та красуня, та лише одна едина.....
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27.07.2022 11:59 Ответить
посмотрел тех. характеристики. замечательная штука.. только одна вот она(
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27.07.2022 11:27 Ответить
Но ведь зебилы рассказывали какая она недоработанная, а судя по видео стреляет точно!
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27.07.2022 11:49 Ответить
що можно було вкрасти від Богдани? на асфальті красти набагато більше. оце і є відповідь на запитання, чому не Богдана, Вільха, Нептун, Гром, а велике крадівництво. крім того кроти фсб у опі.
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27.07.2022 13:59 Ответить
Чота я вижу воюют одни Порохоботы. А чо не зебилы на париже на филижанке кавы с кровасаном? Сидишь такой в волновахе, пьешь пивас по приму люкс, а потом такой ***** на елисейских полях чалишся. мечта епта
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27.07.2022 19:44 Ответить
********** чмо кацапское )
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28.07.2022 07:25 Ответить
 
 