Мариупольцы выстраиваются в очереди за пропусками на выезд из оккупированного города. ВИДЕО

В оккупированном россиянами Мариуполе люди с утра выстроятся в огромную очередь за получением пропуска на выезд из города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал советника городского головы Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Сегодня. Седьмое утро. Мариупольцы выстраиваются в бешеную очередь за получением пропуска на выезд из города. Наглядная демонстрация реалий, хотят ли горожане уехать из Мариуполя. Очередь, которая перечеркивает все фантазии оккупантов о "людях возвращаются", - написал Андрей.

Он обнародовал видео с места происшествия, где мариупольцы стоят в очереди за получением пропусков.

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