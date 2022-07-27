Стрельба из ПТУР и миномета. Тренировки бойцов Харьковского отдельного батальона ТрО. ВИДЕО
Бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны очень успешно поработали на полигоне с ПТУРами и минометами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки, на которой теробороновцы совершенствовали свои умения, опубликована на странице подразделения в соцсети.
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Злий Грицько
показать весь комментарий27.07.2022 12:12 Ответить Мне нравится 5
Сергей Иванченко #512756
показать весь комментарий27.07.2022 13:25 Ответить Мне нравится 1
metal35
показать весь комментарий27.07.2022 19:29 Ответить Мне нравится 0
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