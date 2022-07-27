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Стрельба из ПТУР и миномета. Тренировки бойцов Харьковского отдельного батальона ТрО. ВИДЕО

Бойцы Харьковского отдельного батальона территориальной обороны очень успешно поработали на полигоне с ПТУРами и минометами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись тренировки, на которой теробороновцы совершенствовали свои умения, опубликована на странице подразделения в соцсети.

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Харьков (7515) обучение (532) тероборона (340)


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Смерть каZапам! Слава ВСУ!
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27.07.2022 12:12 Ответить
Парни!!! Боронь вас боже!!!
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27.07.2022 13:25 Ответить
Респект Парни!
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27.07.2022 19:29 Ответить
 
 