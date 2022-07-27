"Приехали, получили п#зды и уехали. Все. Неделя. Чеченская и афганская – ясельки": Оккупант жалуется жене, - перехват ГУР МО. АУДИО
Рашист рассказывает жене о своем негативном отношении к власти РФ и военному командованию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной перехват разговора российского оккупанта обнародовали в ГУР МО Украины.
Муж рассказывает жене о своем негативном отношении к российским властям и военному командованию. Приводит пример пребывания на фронте чеченского батальона "Восток": "Приехали, получили пи… (взбучку) и уехали. Все. Неделя".
Жена рассказывает последние новости: "Ростовскую часть разгромили. Там практически ничего не осталось. И сейчас туда набор очень велик. Всех подряд берут. Контракт всем пытаются подписать. Потому что практически разгромили всю часть".
Мужчина заключает: "Здесь вообще пи… (сплошной ужас), я тебе говорю. Чеченская и афганская (войны) – ясельки.
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І будете співати у параші, в колі таких самих деградантів, пісеньки на кшалт «гори стріляють, стінгер злітає..», та жалітися: от якби не … ми б їм…
розтягнуть 😠
стидобні програши і в Порт Артурі, і в Криму Турції і союзникам це якесь недорозуміння
яке треба швидко забути, обливаючи грязюкою переможців.
Хоча що змінилося -