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Возобновлено полноценное движение транспорта через реку Здвиж в Бородянке, - глава Киевской ОВА Кулеба. ВИДЕО

На трассе М-07 Киев-Ковель-Яготин в Бородянке через реку Здвиж восстановлен проезд разрушенным мостом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта", - написал Кулеба.

Напомним, часть Киевской области, включая Ирпень, Бучу и Бородянку, оккупировала армия РФ после 24 февраля. В начале апреля населенные пункты были освобождены. В городах и селах зафиксированы массовые гражданские убийства, уничтожены жилые дома и инфраструктура.

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Киевская область (4149) мост (1028) ремонт (1180) Бородянка (66)


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27.07.2022 14:10 Ответить
Там по весні розливається ціле море, а ріка Здвиж перетворюється на щось подібне гірській річці. Якби не низькуватий був насип.
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27.07.2022 14:26 Ответить
 
 