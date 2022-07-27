Возобновлено полноценное движение транспорта через реку Здвиж в Бородянке, - глава Киевской ОВА Кулеба. ВИДЕО

На трассе М-07 Киев-Ковель-Яготин в Бородянке через реку Здвиж восстановлен проезд разрушенным мостом.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"В настоящее время на этом участке дороги восстановлено полноценное движение транспорта", - написал Кулеба.

Напомним, часть Киевской области, включая Ирпень, Бучу и Бородянку, оккупировала армия РФ после 24 февраля. В начале апреля населенные пункты были освобождены. В городах и селах зафиксированы массовые гражданские убийства, уничтожены жилые дома и инфраструктура.

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