Оккупант жалуется, что военные РФ не успевают засечь украинских пилотов на своих радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДИО
Украинские пилоты так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.
Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупанта с родителями, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", - рассказывает родителям рашист.
И это не задержка связи у россиян, а высший пилотаж украинских защитников, отметили в СБУ.
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+12 FT FT
показать весь комментарий27.07.2022 17:17
+10 Paul Foxen
показать весь комментарий27.07.2022 17:06
+6 николай николаенко #464850
показать весь комментарий27.07.2022 17:19
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Так може вже час росіян того дихлофосом проти гоблінів??? Заодно переробити на добриво цю свиноматку з якою спілкувався гоблін ну і всіх решту щоб вони нарешті стали мирними та перестали лізти на українську землю. Тому що лише утилізований росіянин не буде ні до кого лізти.