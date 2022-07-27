Оккупант жалуется, что военные РФ не успевают засечь украинских пилотов на своих радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДИО

Украинские пилоты так умело бомбят оккупантов, что те даже не успевают засечь их на своих радарах.

Об этом свидетельствует перехваченный СБУ разговор оккупанта с родителями, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы сидим, слушаем переговоры. И там говорят, ну наши, зенитчики: готовность номер 1, скоро прилетят, в течение 10-15 минут, два самолета. Следующее послание говорят: они уже отработали по нам и улетели. Все, отбой", - рассказывает родителям рашист.

И это не задержка связи у россиян, а высший пилотаж украинских защитников, отметили в СБУ.

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