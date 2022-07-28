Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: Снова – ракетный террор. Нас не запугать! ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности, отметив, что наша страна не намерена сдаваться, несмотря на ракетный террор со стороны РФ.
Видеопоздравление Зеленский разместил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.
"Неспокойное утро. Снова - ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - отмечает глава государства.
"Еще далеко не все враги - как роса на солнце… Но мы - козацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - добавляет Зеленский.
"Важно не только отмечать появление даты государственности, но и объединяться для ее сохранения", - обратился он к украинцам в видеообращении.
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з самого ранку вже настрій псує своїми висерами.
так шо очень смешно со срачей "ботов" - одни облизывают Елдака, другие - хитрого "Пятого"
як вся їхня ******** команда ненавиділа все українське і боялась української символіки як чорт ладана, як вони кривлялись і зображали Україну повією і стелились перед путіним і лукашенком, тьху.
Якось не щиро чи не так
Что мне дождик проливной,
Когда мой друг єрмак со мной?
Ляляля ляля ляля
Ляля ляля ляля
И подоляк со мной!
Боже, такої ганьби у ВР я не можу пригадати...
https://youtube.com/watch?v=3WRKAD3LZxg
А хрестив Великий Князь Київський...він же Князь Новгородський..
Історично Новгород теж наш..от чого цапи лютують
Что было потом вы уже знаете...краснопузые Шариковы напали на Украину и началась гражданская война...
Оце такий в нас Лідор, "гарант Конституції та державник", хочь так хоче влізти в історію.
Побільше насрати.
відосіках по YouTube. От і дивуюсь як це у нього виходило керувати країною без цього,
повна загадка
Це не хуцпа?