Зеленский поздравил украинцев с Днем государственности: Снова – ракетный террор. Нас не запугать! ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем украинской государственности, отметив, что наша страна не намерена сдаваться, несмотря на ракетный террор со стороны РФ.

Видеопоздравление Зеленский разместил в телеграм-канале, сообщает Цензор.НЕТ.

"Неспокойное утро. Снова - ракетный террор. Мы не сдадимся. Не опустим рук. Нас не запугать. Украина - самостоятельное, свободное, неделимое государство. И будет таким всегда", - отмечает глава государства.

"Еще далеко не все враги - как роса на солнце… Но мы - козацкого рода. А значит, нам точно улыбнется судьба", - добавляет Зеленский.

"Важно не только отмечать появление даты государственности, но и объединяться для ее сохранения", - обратился он к украинцам в видеообращении.

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