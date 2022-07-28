9-летняя Соломийка из Львова насобирала 6 тыс. гривен на бронежилеты для ВСУ. ВИДЕО
Маленькая львовяночка Соломийка Галан организовала благотворительную лотерею для сбора средств ВСУ. Девочка рисовала картины и выставляла их на аукцион. Таким образом насобирала 6 тысяч гривен.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.
"Идея у Соломийки возникла, потому что осознает, в какое непростое время живем - выгоняем врага с нашей земли, и захотела чем-то помочь тем, кто ежедневно мужественно защищает нас. А поскольку очень любит и умеет рисовать, решила рисовать картины и выставлять их на благотворительный аукцион и с поддержкой людей собирать средства на бронежилет. Мы знали, что во Львове есть ЛОК - Львовский Оборонный Кластер, который производит бронежилеты и бесплатно передает их защитникам Украины Прочитали, что для изготовления одного бронежилета нужно более 5 тысяч гривен. Поэтому Соломийка решила собрать хотя бы на один бронежилет", - рассказывает мама девочки Лилия Галан, которая является волонтером и заботится о детях-сиротах и детях с особыми потребностями. Папа Соломийки защищает Украину на передовой.
Всю команду ЛОК умилил поступок девочки и маленькую героиню пригласили в гости. Именно поэтому глава правления ЛОК Максим Плехов провел Соломийке экскурсию, рассказал об изготовлении военных и медицинских бронежилетов и вручил благодарность.
"Мы не могли отпустить юную звездочку с пустыми руками и подготовили ей подарочки. Каждый из команды ЛОК на флаге написал пожелания для Соломийки. Мы в восторге от поступка этой девочки и уже успели полюбить ее всей душой", - рассказала Марианна Чугунова из Львовского Оборонного Класса.
"Мы тоже до сих пор под впечатлениями. Даже представить не могли, что так все хорошо получится и столько хороших эмоций будет у всех. Безгранично благодарны за такую приятную встречу", - написала впоследствии мама девочки.
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