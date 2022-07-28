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9-летняя Соломийка из Львова насобирала 6 тыс. гривен на бронежилеты для ВСУ. ВИДЕО

Маленькая львовяночка Соломийка Галан организовала благотворительную лотерею для сбора средств ВСУ. Девочка рисовала картины и выставляла их на аукцион. Таким образом насобирала 6 тысяч гривен.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Львовской ОВА.

"Идея у Соломийки возникла, потому что осознает, в какое непростое время живем - выгоняем врага с нашей земли, и захотела чем-то помочь тем, кто ежедневно мужественно защищает нас. А поскольку очень любит и умеет рисовать, решила рисовать картины и выставлять их на благотворительный аукцион и с поддержкой людей собирать средства на бронежилет. Мы знали, что во Львове есть ЛОК - Львовский Оборонный Кластер, который производит бронежилеты и бесплатно передает их защитникам Украины Прочитали, что для изготовления одного бронежилета нужно более 5 тысяч гривен. Поэтому Соломийка решила собрать хотя бы на один бронежилет", - рассказывает мама девочки Лилия Галан, которая является волонтером и заботится о детях-сиротах и ​​детях с особыми потребностями. Папа Соломийки защищает Украину на передовой.

Всю команду ЛОК умилил поступок девочки и маленькую героиню пригласили в гости. Именно поэтому глава правления ЛОК Максим Плехов провел Соломийке экскурсию, рассказал об изготовлении военных и медицинских бронежилетов и вручил благодарность.

"Мы не могли отпустить юную звездочку с пустыми руками и подготовили ей подарочки. Каждый из команды ЛОК на флаге написал пожелания для Соломийки. Мы в восторге от поступка этой девочки и уже успели полюбить ее всей душой", - рассказала Марианна Чугунова из Львовского Оборонного Класса. 

"Мы тоже до сих пор под впечатлениями. Даже представить не могли, что так все хорошо получится и столько хороших эмоций будет у всех. Безгранично благодарны за такую ​​приятную встречу", - написала впоследствии мама девочки.

Также читайте: В Украине детей называют в честь уничтожающего рашистов оружия: Артур-Байрактар и Ян-Джавелин, - Минюст

благотворительность (613) дети (6523) рисунок (19) ВСУ (6626) Львовская область (2916)


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Топ комментарии
+23
Будь благословенна Соломия
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28.07.2022 11:40
+9
В Чернігові 8-річна дівчинка продає компот, щоб зібрати гроші на ЗСУ
А в Києві суд скасовує борг Коломойському в сумі 3,4млрд. грн
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28.07.2022 12:16
+7
а що назбирав каломойша?
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28.07.2022 12:03
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https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share&fbclid=IwAR0UCvgHWXyG2LOiY5jQ8b3ZXEWZM2AN3mksG_abGFSZCgvc4I0uAqgtx3o https://youtube.com/watch?v=NbrWkEx2syc&feature=share
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28.07.2022 11:39 Ответить
Будь благословенна Соломия
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28.07.2022 11:40 Ответить
а що назбирав каломойша?
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28.07.2022 12:03 Ответить
О забагато від оп. Що аж віртуально громадянство України забрали.
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28.07.2022 12:08 Ответить
В Чернігові 8-річна дівчинка продає компот, щоб зібрати гроші на ЗСУ
А в Києві суд скасовує борг Коломойському в сумі 3,4млрд. грн
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28.07.2022 12:16 Ответить
Вже зяляються лайнвкиди від зоотехніка данілова про допомогу від олігархів з призіщем бабломойського.
Беняхароший, нарідний олігарх.
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28.07.2022 12:35 Ответить
а ви купіть КолоМойші фарби !
Нєт, ви все ж таки купіть йому відро фарби !

За піввідра він кіоск пофарбує, а другу половину вкраде
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28.07.2022 13:32 Ответить
Сонечкі наші!!!
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28.07.2022 12:10 Ответить
хаи БОГ помагає . З моєі пенсіі 2000 гр -- це розкіш
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28.07.2022 12:14 Ответить
Чудо маленьке. Україночка. Патріотка. Бережи тебе, Соломієчко, і всіх українських діточок Господь та Матінка Богородиця
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28.07.2022 12:38 Ответить
Мамуля - молодчина !
Обрала гідного Чоловіка та виховала гідну Доню.
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28.07.2022 15:46 Ответить
хтось на дороги хоче знову тратити під час війни, а люди своі кровні на захист віддають.
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28.07.2022 20:05 Ответить
а депутати знову підняли собі зарплату до 49,6 тис /міс,а ізраїльтянинові Бєні списали мільярдний борг....це зе-Україна!
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29.07.2022 09:54 Ответить
 
 