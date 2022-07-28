Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо". Луческу в ответ не вышел на пресс-конференцию. ВИДЕО

Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо", а главный тренер украинской команды Мирча Луческу в ответ отказался выходить на послематчевую пресс-конференцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видеозапись скандирования и демарша Луческу опубликована в соцсетях.

Игра проходила на полностью заполненном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Спортивную атмосферу на стадионе испортили некоторые фанаты "Фенербахче", после гола Виталия Буяльского начали скандировать слово "Путин".

"Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли. Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль", - сказал Луческу и отказался идти на предусмотренное регламентом мероприятие.

Против такого недостойного поступка выступило много поклонников и самого "Фенербахче". Некоторые из них призывают УЕФА отреагировать и наказать клуб.

"Абсолютно отвратительно. Позор вам, "Фенербахче". УЕФА, теперь ваша очередь закрывать их стадион на долгое время!".

"Пожалуйста, запретите "Фенербахче" участвовать во всех ваших соревнованиях. Это отвратительно, жалко и бесит".

"Мы не можем мириться с таким отношением. "Фенербахче" нужно исключить из всех европейских лиг, которые будут играть в этом году".

"Болельщики "Фенербахче" болели за Путина в сегодняшнем матче. Их жестоко накажут… Бан на 5 лет".

"Я болею за "Фенербахче", но УЕФА должен отстранить нас от участия в еврокубках. Это позор".

"Это позорно. Руководство и игроки "Фенербахче" должны решить эту проблему, а также многие болельщики клуба, которые в ужасе".

"Это совершенно позорно. Фанаты "Фенербахче" скандируют имя Путина после гола Киева. Мне, как турку, противно!", - реагируют на инцидент некоторые турецкие болельщики.

Официальной реакции УЕФА на действия турецких болельщиков пока нет, однако за такой поступок клубу может грозить солидный штраф и диквалификация стадиона.

Добавим, что победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где бело-синие сыграют против австрийского "Штурма". Турецкий клуб вылетел в Лигу Европы и там в 3-м раунде квалификации сразится с "Словацко" из Чехии.

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