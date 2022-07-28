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Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо". Луческу в ответ не вышел на пресс-конференцию. ВИДЕО

Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо", а главный тренер украинской команды Мирча Луческу в ответ отказался выходить на послематчевую пресс-конференцию.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видеозапись скандирования и демарша Луческу опубликована в соцсетях.

Игра проходила на полностью заполненном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Спортивную атмосферу на стадионе испортили некоторые фанаты "Фенербахче", после гола Виталия Буяльского начали скандировать слово "Путин".

"Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли. Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль", - сказал Луческу и отказался идти на предусмотренное регламентом мероприятие.

Против такого недостойного поступка выступило много поклонников и самого "Фенербахче". Некоторые из них призывают УЕФА отреагировать и наказать клуб.

"Абсолютно отвратительно. Позор вам, "Фенербахче". УЕФА, теперь ваша очередь закрывать их стадион на долгое время!".
"Пожалуйста, запретите "Фенербахче" участвовать во всех ваших соревнованиях. Это отвратительно, жалко и бесит".
"Мы не можем мириться с таким отношением. "Фенербахче" нужно исключить из всех европейских лиг, которые будут играть в этом году".
"Болельщики "Фенербахче" болели за Путина в сегодняшнем матче. Их жестоко накажут… Бан на 5 лет".
"Я болею за "Фенербахче", но УЕФА должен отстранить нас от участия в еврокубках. Это позор".
"Это позорно. Руководство и игроки "Фенербахче" должны решить эту проблему, а также многие болельщики клуба, которые в ужасе".
"Это совершенно позорно. Фанаты "Фенербахче" скандируют имя Путина после гола Киева. Мне, как турку, противно!", - реагируют на инцидент некоторые турецкие болельщики.

Официальной реакции УЕФА на действия турецких болельщиков пока нет, однако за такой поступок клубу может грозить солидный штраф и диквалификация стадиона.

Добавим, что победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где бело-синие сыграют против австрийского "Штурма". Турецкий клуб вылетел в Лигу Европы и там в 3-м раунде квалификации сразится с "Словацко" из Чехии.

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Динамо (789) Турция (3379) футбол (3586)


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Топ комментарии
+51
турки ще ті пі дараси, на чолі з ердоганом, ні вашим ні нашим, як бульбашенко
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28.07.2022 13:44
+46
Їм було потрібно ще в кінці х**ло додати. І все було б в порядку. А якщо серйозно, плювати їм на путіна. Просто хотіли хлопців позлити. А ті відповіли на полі.
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28.07.2022 13:46
+31
заради справедливості слід сказати, що відразу після цього багато турків у соц.мережах вибачались за цих недоумків.
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28.07.2022 13:49
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турки ще ті пі дараси, на чолі з ердоганом, ні вашим ні нашим, як бульбашенко
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28.07.2022 13:44 Ответить
Чому це?Якраз навпаки."І нашім,і вашім"Турки не нехтують підзаробити...🤬
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28.07.2022 13:48 Ответить
По моєму з бульбашенко,все чітко ,та ясно ..
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28.07.2022 13:53 Ответить
я не бачу тут фанатизму вболівальників "Фанери" від Хутіна.
Да, обідно, коли забивають гол в ворота коханої команди і вони вибрали слово для українців ще образливіше, ніж "гівно".

бо Хутін гірше гівна !
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28.07.2022 14:02 Ответить
в ЗСУ появились звери круче нацбатов, правого сектора и укровермахта.
это - Тероборона !!!

Бойцов Вооружённых сил Украины, решивших отступить из Покровского в ДНР, расстреляли боевики 118-й бригады территориальной обороны, https://t.me/mod_russia/18004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop заявил

на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
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28.07.2022 14:15 Ответить
ваш комент оформлений провокативно.
Я знаю, що ви патріот, і навіть знаю, що вас, так би мовити, деколи заносить не на ті рейки (врешті - та хто з нас не без гріха цього?).
Тому просто вас прошу: зітріть і переробіть на україноцентричний сенс.
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28.07.2022 15:00 Ответить
це звідки з кацапської памойкі ..
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28.07.2022 15:17 Ответить
Почитайте історію - постійно змінювали союзників в війнах вчора партнери , завтра продалися і ніж в спину . А тепер тільки вони пускають кацапів до себе .
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28.07.2022 14:34 Ответить
что беларусы делают нашим? что ты несешь бред кацапский
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28.07.2022 18:54 Ответить
в Турции живет больше кацапов, чем турок.
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28.07.2022 13:46 Ответить
Довго думав ? Просто цікаво.
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28.07.2022 14:04 Ответить
Половина населения ватников вынуждены греть пузо именно там, потому что весь мир их отказывается больше принимать. Эти скандирования они и изрыгают, в пьяном угаре.
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28.07.2022 14:11 Ответить
я это и имел ввиду. Едут туда с 2014 г покупают недвижимость , вид на жительство сразу, а потом и гражданство.
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28.07.2022 14:15 Ответить
А чого вони вибрали президентом Ердогана а не путіна? і державну мову чомусь на російську не поміняли, Нащо ви брешите?
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28.07.2022 15:44 Ответить
Ну от як тут не процитувати пєчальную лошадь лаврова: - "Дебіли,пля..."
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28.07.2022 13:46 Ответить
Як бачимо , багато турків проти цього огидного мерзенного вчинку. Не потрбіно їх карати,просто ми запам'ятали.
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28.07.2022 13:46 Ответить
Їм було потрібно ще в кінці х**ло додати. І все було б в порядку. А якщо серйозно, плювати їм на путіна. Просто хотіли хлопців позлити. А ті відповіли на полі.
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28.07.2022 13:46 Ответить
+ 100!
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28.07.2022 14:03 Ответить
Видно поистерлась у турок память о люлях которые им отвешивали козаки. Московитам сейчас память Украина подправляет, а турки за это видимо не в курсе.
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28.07.2022 13:48 Ответить
путен введи, ну а дальше знаете что будет...
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28.07.2022 13:48 Ответить
это были козачки от *****...
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28.07.2022 13:49 Ответить
заради справедливості слід сказати, що відразу після цього багато турків у соц.мережах вибачались за цих недоумків.
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28.07.2022 13:49 Ответить
багато это сколько?
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28.07.2022 18:56 Ответить
тільки Динамо тепер в Лізі Чемпіонів а фани Фанера(над парижем)бахче нехай і далі співають путін,а ми будим підспівувати *****
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28.07.2022 13:49 Ответить
произносить это слово турок не будет
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28.07.2022 13:51 Ответить
Прославляти ката та серійного вбивцю,так собі перфоманс....
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28.07.2022 13:51 Ответить
Османи досі не можуть пробачити українцям звернення Запорізьких козаків до шайтана (султана) Мехмеда ІV))) От і бісяться
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28.07.2022 13:51 Ответить
Османам по барабану що козаки ,що султан ,зараз для них головне це гроші,хоча вони їх заробляють тяжким трудом по праву. Основне,що чомусь мало хто звертає увагу це достойна дія Містера,який поставив на місце всіх.
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28.07.2022 15:30 Ответить
Поцікавтеся деталями цієї картини і повірте мені (лист до султана) видумка московії , все до навпаки.
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28.07.2022 17:15 Ответить
Луческу респект , повага. Турки зганьбились.
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28.07.2022 13:53 Ответить
Не турки зганьбились, а тупі фанати "Фенербахче", які щоб вивести з рівноваги гравців порушили моральні принципи. Це не допомогло і лише погіршило імідж команди та її фанатів. Ганьба придуркам.
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28.07.2022 14:02 Ответить
Так, так баблосіко-перевзувака, ще той.
Може погуглете та згадаєте, що цей Луческу говорив і кого любив коли тренував кацапів.
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28.07.2022 14:03 Ответить
Турок - не козак!

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28.07.2022 13:54 Ответить
Эрдоган даст в морду тренеру Фенера...
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28.07.2022 13:56 Ответить
Тим більше, що у Ердогана улюблений клуб інший - Істамбул Башакшехір (ним володіє хтось із родини Ердогана), а Фенербахче - одні із основних його суперників!
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28.07.2022 13:58 Ответить
турція якось допомогла Україні? ніяк, ті підари по факту ведуть дружбу с террористами рашистами тим самим легітимізують, ці підари не доєднались санкцій, то шо вони байрактари постачають то *****, це просто бізнес, безкоштовно шось передають? так для ни це просто реклама, більше відяшок вбитої русні з байрактарів інші країни охоче будуть купувати
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28.07.2022 13:56 Ответить
байрактари постачають, Босфор для російських військових кораблів закрили
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28.07.2022 14:55 Ответить
они это сделали не ради Украины а по закону
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28.07.2022 18:58 Ответить
Проверить бы тех "турков" что скандировали. Здается мне, что на поверку они окажутся кацапами или агентами кацапов.
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28.07.2022 13:56 Ответить
не фіга. вони виявляться просто ідіотами які забажали подратувати клуб -суперника.
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28.07.2022 14:28 Ответить
да так и есть но это не отменяет что они поступили как фашисты тупоголовые
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28.07.2022 18:59 Ответить
Правильно. Как на матчах обычно происходит, есть заводила, который кричит кричалки, а остальные подхватывают. Эффект толпы. Вот так же точно может небольшая кучка крикнуть что надо, а толпа подхватила. Вот эту кучку надо искать.
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28.07.2022 19:35 Ответить
Реакція УЄФА взагалі-то вже є!
"Виконком УЄФА зібрав телеконференцію під терміновим кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу. Ці вигуки створили дуже неприємну ситуацію і дорого нам обійдуться. На думку лідерів європейських країн, такі вигуки - найгірші за всі часи". Про це заявив один з найвідоміших турецьких футбольних коментаторів Ахмет Чакар. Він вважає, що на турецький клуб очікують великі неприємності.

Офіційний фан-клуб Фенербахче теж засуджує це - кажуть, що це було або провокатори, або просто ідіоти, які вирішили таким чином позлити і рознервувати динамівців, щоб у них гра не йшла.
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28.07.2022 13:56 Ответить
чем то там многовато было этих идиотов стадный принцип на лицо ..
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28.07.2022 19:00 Ответить
Не знаю деталей, але поки все виглядає так: декілька організмів певної орієнтації придбали квитки на матч та почали скандувати ім'я свого фюрера. Звісно, є питання до місцевої поліції.
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28.07.2022 13:59 Ответить
не знаешь так и не говори там было не декiлька идиотов а целые сектора тупоголовых туркоманов
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28.07.2022 19:01 Ответить
Кстати недавно Эрдоган на встрече с Питерским гопником узнал что приехал двойник путлера..заставил его ждать....Видос опубликовало турецкое агентство Анодулу...
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28.07.2022 13:59 Ответить
двійник грав опущеного ***** дуже переконливо
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28.07.2022 14:07 Ответить
за крадені холодильники-пралки, зерно-метал та собачі будки хйло будь-де може нашкребти тупорилих хвойд і навіть поселити їх у собачі будки - безкоштовно, "як жест доброї волі"
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28.07.2022 13:59 Ответить
***** перевіз усю разведку із ЕС В СТАМБУЛ - робить виводи .
може готов боротись за руцький Босфор - це давня мрія кацапів . Може хоче убрати Ердогана і поставити проросійського чі проіранського лідера , вдягнути турчанок у хеджаб і спровокувати світові санкції на Турцію
Ці скандування на стадіоні - підтвердження праці кацапів над поваленням Ердогана
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28.07.2022 14:00 Ответить
Турція - основна армія в НАТО . Удар по Турції в інтересах *****
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28.07.2022 14:01 Ответить
США то є основна армія НАТО. Туреччина хіба що 2-а
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28.07.2022 15:21 Ответить
хватит бред кацапский писать
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28.07.2022 19:02 Ответить
У Європі))) При цьому ця Армія не в Європі)))) Так що , як дивитися
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28.07.2022 19:36 Ответить
якась недолуга відповідь... От якби прийшов і назвав путіна ******, - це була би відповідь.
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28.07.2022 14:00 Ответить
может надо было продлить фразу что оно ***** и ла ла ла ла ?+
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28.07.2022 14:01 Ответить
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28.07.2022 14:02 Ответить
Наш Тризуб з давніх часiв під куполом Святої Софії нагадує рашистам про Київську Русь, яка ще Расея ??? !!!
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28.07.2022 14:10 Ответить
Ну москалі не спромоглися їх взяти у 19 і на початку 20 ст, коли НАТО ще і близько не було...
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28.07.2022 14:25 Ответить
идиот, прости Господи
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28.07.2022 15:01 Ответить
Позавчера в Турции поляки крепко избили рашистов за Украину,приехала полиция и когда узнала что случилось стали в стороне ждать скорую, улыбались и не вмешивались,это и есть отношение османцев к путлеру и нацистской Рахе, а кричали скорей всего сами пацаки провокаторы.
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28.07.2022 14:06 Ответить
Более того, потом избитых еще и в участок забрали, а полякам дали спокойно уйти.
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28.07.2022 14:44 Ответить
Так !!! Слава Османским бИндеровцам
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28.07.2022 15:18 Ответить
Офіційні кольори "Фенеру" блакитний і жовтий. Як йдеш повз "фенеріуму" - так там завжди усе в синьо-жовтих прапорцях та кульках. Що робить те, що сталося, ще більшою гидотою - фани у жовто-блакитних кольорах пуйлують
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28.07.2022 14:06 Ответить
Чекають на путінга в Туреччині?
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28.07.2022 14:10 Ответить
Шкода, що в Туреччині не вдалося змістити Ердогана в 2016 р..
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28.07.2022 14:22 Ответить
З часів війни за незалежність на турецьку армію було покладено обов'язок захищати ататюрковську систему суспільного устрою, яка була найбільш наближенною до демократії в західному розумінні. Тож там у 2016 незрозуміло, чи був реальний шанс змістити Ердогана, чи то він сам симулював спробу "перевороту" аби обмежити загрозу з боку армії собі та своїм імперським амбіціям.
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28.07.2022 15:39 Ответить
Фанера на бахче ******.
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28.07.2022 14:25 Ответить
звичайно, футбольні фанати - не найрозумніша чистина будь-якого суспільства, але чи розуміють ті фанати, наскільки жалюгідними вони виглядають? солідартзуватися з масовими вбивствами людей через футбольну суперечку? а як щодо того, що ті ж путіністи бомбили і вбивали турецьких військових в Сирії? хотіли образити суперників, а замість цього зганьбили себе. що ж зробиш - дебіли.
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28.07.2022 14:27 Ответить
повага Містеру за позицію
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28.07.2022 14:28 Ответить
турки були нормальною вестернізованою державою, але сталася трагедія, була демонтована демократія, підвалини якої заклав, колись думалося назавжди, Ататюрк, Ердогану імпонує *****, як подібний авторитарний лідер, але Ердоган ще повністю не перетворився на ***** (будемо фантазувати, що й не перетворится)
Туреччина нещирий друг, але лайки на адресу сербів і білорусів (від яких сьогодні прилетіли мордорські ракети, так що кіька разів трусило мою квартиру) сьогодні практично чи взагалі немає. Непорівняно і неспівставно, адже спільники і союзники ***** мають привертати до себе більшу увагу, ніж неадекватні вболівальники "Фенербахче".
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28.07.2022 14:38 Ответить
Да не все так однозначно с турками!
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28.07.2022 14:40 Ответить
Османи з арабами мають прихильність до Пуйла лише тому, що по своїй дурості вважають, що він ніби-то воює з Америкою і Європою, а ще багатьох дратує, що війні в Україні надається "більше уваги", ніж війнам на Близькому Сході.
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28.07.2022 14:50 Ответить
Есть сильное подозрение, что заводилами этого скандирования были "турки" бывшие россияне, плюс подкупленная часть болел...
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28.07.2022 14:54 Ответить
Між іншим, жовта картка Буяльського саме цим і пояснюється, більше нічим. Напевне, фака показав туркам у відповідь.
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28.07.2022 14:54 Ответить
Морально турки конечно оказались слабыми из за такого поступка. Это был подленький удар. Не спортивный. Не умеют проигрывать.
А в целом, Турция нам очень хорошо помогает. Говорить не нужно. Есть моменты, когда они блокировали вступление Швеции и Финляндии, но все закончилось хорошо, как видите. Да и с заводом по производству Байрактаров они отказали Уйлу. И с зерном не все понятно. Все таки они арестовали судно рашистов, когда Украина обратилась.
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28.07.2022 14:54 Ответить
судно випустили. Бабло рулить.
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28.07.2022 15:02 Ответить
Приезжает сборная Израиля на матч в Германию,а фаны начинают орать гитлер,гитлер,хайль,хайль, и что бы тогда сказало уефавнеполитики?Как то так.
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28.07.2022 15:14 Ответить
Сборная Израиля? А по какому виду спорта?
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28.07.2022 15:38 Ответить
Спортивная невыдача наших западному правосудию.
Олимпийский вид спорта.
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28.07.2022 15:39 Ответить
сборная по футболу баран
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28.07.2022 19:07 Ответить
Ну забули турецьки уболівальники частину слів з пісні. Потрібно було їм їх нагадати.
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28.07.2022 15:30 Ответить
Вывол прост-просто османские ****** восхвалявшие ************......................
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28.07.2022 15:31 Ответить
Я про таке вже казав: не всі люди у Туреччині такі як Хайлук Байрактар... Лайна там вистачає, і воно одразу себе проявляє при першій ліпшій нагоді! Тож не треба усіх міряти під одну гребінку: там є як наші друзі - так і байдужі до нашої біди чи просто відкриті вороги. Треба мати це на увазі - коли будемо розбудовувати наші взаємовідносини після нашої Перемоги над рашопадлією.
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28.07.2022 15:37 Ответить
Турки ненавидять кацапів : особливо після пожарів-підпалів на базах відпочинку і отелях побережжя....це була зібрана команда консерв підготовленна саме для цього...турки швидко розберуться і частина буде безвісти прикопана.Дякуємо за безпілотники!Дякуємо за підтримку!
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28.07.2022 16:16 Ответить
нет там тупоголовых турков целые сектора оказались
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28.07.2022 19:08 Ответить
Луческу - чоловік, лицар!
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28.07.2022 16:43 Ответить
турки-макаки
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28.07.2022 17:35 Ответить
то мо' вони хотіли сказати путін - *****!
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28.07.2022 18:31 Ответить
Не здивуюся, якщо кацапи підкупили пару десятків турків, щоб ті спровокували цю кричалку.
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28.07.2022 21:01 Ответить
"Фенербахче" потрібно виключити з усіх європейських ліг, які гратимуть цього року".
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29.07.2022 09:33 Ответить
А спели бы путин - *****, были бы красавчиками, а так просто ********.
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29.07.2022 10:09 Ответить
 
 