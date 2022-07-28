Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо". Луческу в ответ не вышел на пресс-конференцию. ВИДЕО
Болельщики "Фенербахче" скандировали "Путин" после гола киевского "Динамо", а главный тренер украинской команды Мирча Луческу в ответ отказался выходить на послематчевую пресс-конференцию.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, видеозапись скандирования и демарша Луческу опубликована в соцсетях.
Игра проходила на полностью заполненном стадионе "Шюкрю Сараджоглу" в Стамбуле. Спортивную атмосферу на стадионе испортили некоторые фанаты "Фенербахче", после гола Виталия Буяльского начали скандировать слово "Путин".
"Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы сделали? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли. Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль", - сказал Луческу и отказался идти на предусмотренное регламентом мероприятие.
Против такого недостойного поступка выступило много поклонников и самого "Фенербахче". Некоторые из них призывают УЕФА отреагировать и наказать клуб.
"Абсолютно отвратительно. Позор вам, "Фенербахче". УЕФА, теперь ваша очередь закрывать их стадион на долгое время!".
"Пожалуйста, запретите "Фенербахче" участвовать во всех ваших соревнованиях. Это отвратительно, жалко и бесит".
"Мы не можем мириться с таким отношением. "Фенербахче" нужно исключить из всех европейских лиг, которые будут играть в этом году".
"Болельщики "Фенербахче" болели за Путина в сегодняшнем матче. Их жестоко накажут… Бан на 5 лет".
"Я болею за "Фенербахче", но УЕФА должен отстранить нас от участия в еврокубках. Это позор".
"Это позорно. Руководство и игроки "Фенербахче" должны решить эту проблему, а также многие болельщики клуба, которые в ужасе".
"Это совершенно позорно. Фанаты "Фенербахче" скандируют имя Путина после гола Киева. Мне, как турку, противно!", - реагируют на инцидент некоторые турецкие болельщики.
Официальной реакции УЕФА на действия турецких болельщиков пока нет, однако за такой поступок клубу может грозить солидный штраф и диквалификация стадиона.
Добавим, что победа над "Фенербахче" вывела "Динамо" в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов, где бело-синие сыграют против австрийского "Штурма". Турецкий клуб вылетел в Лигу Европы и там в 3-м раунде квалификации сразится с "Словацко" из Чехии.
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Да, обідно, коли забивають гол в ворота коханої команди і вони вибрали слово для українців ще образливіше, ніж "гівно".
бо Хутін гірше гівна !
это - Тероборона !!!
Бойцов Вооружённых сил Украины, решивших отступить из Покровского в ДНР, расстреляли боевики 118-й бригады территориальной обороны, https://t.me/mod_russia/18004?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop заявил
на брифинге официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Я знаю, що ви патріот, і навіть знаю, що вас, так би мовити, деколи заносить не на ті рейки (врешті - та хто з нас не без гріха цього?).
Тому просто вас прошу: зітріть і переробіть на україноцентричний сенс.
Може погуглете та згадаєте, що цей Луческу говорив і кого любив коли тренував кацапів.
"Виконком УЄФА зібрав телеконференцію під терміновим кодом. Вони переговорили з делегатами та арбітрами матчу. Ці вигуки створили дуже неприємну ситуацію і дорого нам обійдуться. На думку лідерів європейських країн, такі вигуки - найгірші за всі часи". Про це заявив один з найвідоміших турецьких футбольних коментаторів Ахмет Чакар. Він вважає, що на турецький клуб очікують великі неприємності.
Офіційний фан-клуб Фенербахче теж засуджує це - кажуть, що це було або провокатори, або просто ідіоти, які вирішили таким чином позлити і рознервувати динамівців, щоб у них гра не йшла.
може готов боротись за руцький Босфор - це давня мрія кацапів . Може хоче убрати Ердогана і поставити проросійського чі проіранського лідера , вдягнути турчанок у хеджаб і спровокувати світові санкції на Турцію
Ці скандування на стадіоні - підтвердження праці кацапів над поваленням Ердогана
Туреччина нещирий друг, але лайки на адресу сербів і білорусів (від яких сьогодні прилетіли мордорські ракети, так що кіька разів трусило мою квартиру) сьогодні практично чи взагалі немає. Непорівняно і неспівставно, адже спільники і союзники ***** мають привертати до себе більшу увагу, ніж неадекватні вболівальники "Фенербахче".
А в целом, Турция нам очень хорошо помогает. Говорить не нужно. Есть моменты, когда они блокировали вступление Швеции и Финляндии, но все закончилось хорошо, как видите. Да и с заводом по производству Байрактаров они отказали Уйлу. И с зерном не все понятно. Все таки они арестовали судно рашистов, когда Украина обратилась.
Олимпийский вид спорта.