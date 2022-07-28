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Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них. ВИДЕО

В Днепропетровской области полицейские задержали пьяного полковника управления СБУ по Донецкой и Луганской областях Евгения Беликова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в соцсетях. Полковник был задержан вблизи Верхнеднепровска. При задержании он пытался убегать и угрожал автоматом. Несмотря на сопротивление, полковника СБУ задержали и доставили в Днепр. Инцидент произошел 24 июля. В его крови обнаружили 1,61 промилле алкоголя.

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Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них 01

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Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них 02

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алкоголь (1667) задержание (6679) оружие (10224) СБУ (19934)


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Топ комментарии
+78
блд.,і оце полковник,їх там більшість таких,вся державна машина згнила та смердить совдепією,після перемоги потрібно будувати все по новому,а цю службу створювати з нуля.
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28.07.2022 15:55
+67
мусора должны были быть трупами с такой подготовкой.
а обращение "товарищ" вообще дно
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28.07.2022 15:54
+53
Поліцейські ще панькалися з п'яним бидлом.Треба було мордою в капот,і стріляти по ногах.Дістали мразі,що прикриваються погонами,бухають ,гуляють зі своїми шалавами,коли інші гинуть,захищаючи Україну
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28.07.2022 16:00
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Ну що ж, держава вмерла, так і ненародившися. А оскільки зараз керує Партія регіонів плюс 95 квартал, то вже й не воскресне.
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29.07.2022 07:14 Ответить
Как метко заметил поліцейський - таварищ полковник! Ну уж точно не "пан полковник".
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29.07.2022 07:27 Ответить
Дибіли! В СБУ працюють нормальні люди, тильки їх не надто багато. А їм як важко, коли така мразота працює поруч. Прокурорів, суддів це теж стосується. А патрульна поліція - це єдине, що було більш-менш реформовано. Тому коли на них дивишся, то бачиш лице, а нє ***** мусорськи.
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29.07.2022 07:37 Ответить
Особливо тоді, коли до 80% особового складу переходить на сторону ворога, при окупації населених пунктів.
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29.07.2022 07:53 Ответить
Сколько ещё должно погибнуть полицейских,пока они научатся правильно задерживать правонарушителей?
Вначале мордой в землю и наручники, а потом уже документы и всё остальное.
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29.07.2022 08:54 Ответить
В нас за такі затримання всяких п'яних шишок і мажорів, прийшлось звільнитись половині особового складу одразу після реформи.... Прокурори тупо потім на них відкривали кримінальні провадження а "судді" підтримували незаконними рішеннями...
І потім адвокату патрульного намікали не хоче сісти нехай звільняється.... Дійшло до того що не хватало екіпажів на патрулювання...

Тому вони себе так і ведуть щоб не попасти на "правильного" порушника... І не бігати потім по "правильним" судам з адвокатами...
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29.07.2022 09:58 Ответить
Наша поліція в основному затримує людей безпідставно, без будь-яких правових причин, не складаючи протокол затримання, не повідомляючи про причину затримання, не озайомлююючи затриманого з його правами і не даючи йому можливості ними скористатись, не повідомляючи органи вторинної правової допомоги і своє керівництво про те, що вони затримали особу, не повідомляючи рідних і близьких затриманого про його затримання. Без будь-якої необхідності надягають на затриманого наручники, просто щоб його помучити. Тому прокуратура і відкриває справи за незаконне обмеження свободи посадовою особою, що передбачає відповідальність до 8 років тюрми.
Навчіться затримувати по закону і ніхто на вас відкривати справи не буде. Коли мене мусора незаконно затримали і я написав заяву в ДБР, то ДБР просто передали мою заяву на розслідування в обласне управління поліції, де її склали літачком і викинули у вікно.
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29.07.2022 10:31 Ответить
СБУ-95...
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29.07.2022 09:41 Ответить
надо было завалить козла на месте
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29.07.2022 10:38 Ответить
Це не їх компетенція, в таких випадках "альфу" викликають...
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31.07.2022 20:27 Ответить
Беспомощные полицейские и быдло сбушник...
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29.07.2022 11:07 Ответить
Це не їх компетенція, в таких випадках "альфу" викликають...
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31.07.2022 20:26 Ответить
Просто жесть.... быдло форева
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29.07.2022 20:33 Ответить
Цей бидло СБУ шник, мав з простріляними колінами, просити пробачення в поліції і всього народу

За свої дії.
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30.07.2022 02:57 Ответить
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