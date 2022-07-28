Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них. ВИДЕО

В Днепропетровской области полицейские задержали пьяного полковника управления СБУ по Донецкой и Луганской областях Евгения Беликова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в соцсетях. Полковник был задержан вблизи Верхнеднепровска. При задержании он пытался убегать и угрожал автоматом. Несмотря на сопротивление, полковника СБУ задержали и доставили в Днепр. Инцидент произошел 24 июля. В его крови обнаружили 1,61 промилле алкоголя.

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