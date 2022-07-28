Пьяный полковник СБУ Беликов, вооруженный автоматом, угрожал патрульным и пытался убежать от них. ВИДЕО
В Днепропетровской области полицейские задержали пьяного полковника управления СБУ по Донецкой и Луганской областях Евгения Беликова.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видео инцидента опубликовано в соцсетях. Полковник был задержан вблизи Верхнеднепровска. При задержании он пытался убегать и угрожал автоматом. Несмотря на сопротивление, полковника СБУ задержали и доставили в Днепр. Инцидент произошел 24 июля. В его крови обнаружили 1,61 промилле алкоголя.
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+78 Путин Хуйло #529074
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+67 акаб акабіч
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+53 Olga Mansika
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Вначале мордой в землю и наручники, а потом уже документы и всё остальное.
І потім адвокату патрульного намікали не хоче сісти нехай звільняється.... Дійшло до того що не хватало екіпажів на патрулювання...
Тому вони себе так і ведуть щоб не попасти на "правильного" порушника... І не бігати потім по "правильним" судам з адвокатами...
Навчіться затримувати по закону і ніхто на вас відкривати справи не буде. Коли мене мусора незаконно затримали і я написав заяву в ДБР, то ДБР просто передали мою заяву на розслідування в обласне управління поліції, де її склали літачком і викинули у вікно.
За свої дії.