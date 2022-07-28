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Бойцы 93-й ОМБр из ПЗРК Stinger уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" в Харьковской области. ВИДЕО

Сегодня в Изюмском районе Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния в 3 км. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3624) Харьковщина (5577) 93 отдельная механизированная бригада (295) Stinger (16)


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Топ комментарии
+13
очень даже стоила - это спасенные жизни, сбереженная от арт- и ракетных ударов техника и стратегические объекты.
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28.07.2022 23:26
+9
когда "орлан" появляется над стратегическим объектом, то всё равно, что есть ближе - будь то "бук", или "оса", или "стормер" - из того и мочат.
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28.07.2022 23:31
+6
По хорошему нужно бороться комплексно. А как посчитать возможный урон от артобстрела или налета авиации? В армии один принцип-вынос пациента. Самое главное обнаружение таких целей с малой ЭПР
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28.07.2022 23:54
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Sehr gut!
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28.07.2022 23:11 Ответить
треба читати як "зенітний ракетно-артилерійський дивізіон".
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28.07.2022 23:14 Ответить
Цікаво за яким принципом Стінгер знаходить ціль.
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28.07.2022 23:20 Ответить
ГСН со сканирующим ИК-датчиком и датчиком УФ-излучения.
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28.07.2022 23:24 Ответить
- Куме! А як ви отримуєте інформацію про втрати кацапів?
- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!

Я нарахував десь 5 лежачих "тушок"!
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29.07.2022 06:47 Ответить
Вікіпедія!
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29.07.2022 06:48 Ответить
сказали же - больше трёх не собираться
https://twitter.com/i/status/1552706343357775873
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28.07.2022 23:20 Ответить
шкурка вичинки не стояла
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28.07.2022 23:23 Ответить
угу, зелен виноград)
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28.07.2022 23:26 Ответить
очень даже стоила - это спасенные жизни, сбереженная от арт- и ракетных ударов техника и стратегические объекты.
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28.07.2022 23:26 Ответить
закінчилася ціла епоха, бідності. годі вже
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28.07.2022 23:25 Ответить
Ну, хорошо что не с БУКа или другого ЗРК (стрелять по воробьям, как в прошлый раз), а еще лучше немецкие "гепарды" для этих дел приготовить!
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28.07.2022 23:25 Ответить
когда "орлан" появляется над стратегическим объектом, то всё равно, что есть ближе - будь то "бук", или "оса", или "стормер" - из того и мочат.
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28.07.2022 23:31 Ответить
над СТРАТЕГИЧЕСКИМИ объектами нужно иметь комплекс (различных) средств (каждый на свою цель)!
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28.07.2022 23:38 Ответить
Ты имееш,иксперд?
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28.07.2022 23:49 Ответить
не мешайте, как раз разворачивает. Двуспальный.
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29.07.2022 00:18 Ответить
Наша Зу- 23-2 б"є на ту саму відстань, що і "Гепард" Реально - 3-3,5 км "Орлан літає на висоті до 5 км У тебе питання є?
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29.07.2022 06:43 Ответить
А авиацию часто уничтожают иглой . Интересный подход .
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28.07.2022 23:36 Ответить
А чим "Ігла" від "Стінгера" відрізняється? Додатковою функцією виявлення цілі? Дальність стрільби практично однакова І вражаюча здатність - така сама!
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29.07.2022 06:40 Ответить
Шведы делали свой вариант с чуть ли не 50 мм пушкой автоматической. Там подрывы дистанционный и осколков много. Все из-за того что бороться ПЗРК с дронами как-то дорого. К этому и начинают возврощится зенитная артиллерия и калибры растут.
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28.07.2022 23:38 Ответить
По хорошему нужно бороться комплексно. А как посчитать возможный урон от артобстрела или налета авиации? В армии один принцип-вынос пациента. Самое главное обнаружение таких целей с малой ЭПР
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28.07.2022 23:54 Ответить
І де ви, такі "розумні", беретеся? Читаю ваші "опуси" і "охрєнєваю" : "Бл*дь, одні "стратиги" та "ікспьорди по зброї"!
З самого початку розвитку зенітної артилерії (з 30-х) УСІ снаряди зенітні були осколочними та вироблялися з механізмом самоліквідації на визначеній висоті Це був запобіжний захід для того, щоб снаряди, які не попали по цілі, втративши енергію польоту, не падали на землю та не підривалися потім, спричиняючи шкоду власним охоронюваним об"єктам!
А калібри у зенітних гармат були і більші Наприклад, німці мали знамениту 88-мм Але були і більші - у німців була 105 мм А у нас - 130 мм
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29.07.2022 06:33 Ответить
не жалко целый стингер на такое воздухоплавающее г...?
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29.07.2022 00:47 Ответить
Коли це "літаюче г" наведе на тебе артилерію, то ти будеш кричать інше : "А чого не стріляють по ньому з С-300? Порівняно з протитанковою артилерією "Фаустпатрон" коштував "копійки" Але починаючи з 44 року половина танків та САУ наших та союзників була знищена саме ними!
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29.07.2022 06:38 Ответить
 
 