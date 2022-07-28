Бойцы 93-й ОМБр из ПЗРК Stinger уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" в Харьковской области. ВИДЕО
Сегодня в Изюмском районе Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.
"Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния в 3 км. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер", - говорится в сообщении.
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- Через тепловізор!
- Через телевізор?
- Ні! Саме через тепловізор! Стріляю, а потім дивлюся - один холоне, другий, третій!
Я нарахував десь 5 лежачих "тушок"!
https://twitter.com/i/status/1552706343357775873
З самого початку розвитку зенітної артилерії (з 30-х) УСІ снаряди зенітні були осколочними та вироблялися з механізмом самоліквідації на визначеній висоті Це був запобіжний захід для того, щоб снаряди, які не попали по цілі, втративши енергію польоту, не падали на землю та не підривалися потім, спричиняючи шкоду власним охоронюваним об"єктам!
А калібри у зенітних гармат були і більші Наприклад, німці мали знамениту 88-мм Але були і більші - у німців була 105 мм А у нас - 130 мм