Бойцы 93-й ОМБр из ПЗРК Stinger уничтожили вражеский беспилотник "Орлан-10" в Харьковской области. ВИДЕО

Сегодня в Изюмском районе Харьковской области военные 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили вражеский беспилотник "Орлан-10".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу бригады в фейсбуке.

"Бойцы зенитно-реактивного артиллерийского дивизиона уничтожили вражеский БПЛА с расстояния в 3 км. Стреляли из американского переносного комплекса "Стингер", - говорится в сообщении.

Читайте также: Беспилотник оккупантов "Форпост" ликвидирован в Николаевской области, - ВК "Південь"