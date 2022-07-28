Ежедневный терроризм со стороны России нуждается в юридической реакции на глобальном уровне, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушных тревоги. Российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе... Я благодарю каждого и каждого, кто отражает этот террор.
И хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством - спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше России. Это действительно нуждается в юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", - сказал Зеленский.
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доречі, без його відосиків якось спокійніше
ще б марафон прибрати...
Прочитал только что об этом, даже не хочу верить в это...
https://twitter.com/antiputler_news/status/1552714603506835456
Зеленському давно час кинути займатися балабольством, а почати завдавати ударів по кацапстану і білорусії.