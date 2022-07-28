РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10415 посетителей онлайн
Новости Видео Война
1 861 29

Ежедневный терроризм со стороны России нуждается в юридической реакции на глобальном уровне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Только за первую половину этих суток и только в Киеве было четыре воздушных тревоги. Российская армия нанесла ракетные удары по Киевщине, по Кропивницкому, била по Николаеву, продолжила серию стратегически бессмысленных и жестоких штурмов на Донбассе... Я благодарю каждого и каждого, кто отражает этот террор.

И хочу поблагодарить также американских сенаторов, единодушно одобривших резолюцию, призывающую Государственный департамент США признать Россию государством - спонсором терроризма. Можно взять любой день в Украине – нынешний или любой другой после 24 февраля, чтобы увидеть, что никто в мире не вкладывает в терроризм больше России. Это действительно нуждается в юридической реакции на глобальном уровне. И нет никакой рациональной причины, чтобы такой реакции не было, в частности, в США", - сказал Зеленский.

Читайте: Сенат США поддержал резолюцию о признании РФ государством-спонсором терроризма

Зеленский Владимир (20452) россия (95638) терроризм (18691)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
кто чего должен осудить, если зеля всех оккупантов мародеров и садистов прощает
показать весь комментарий
28.07.2022 23:25
+7
Все це добре, дякую. А у вас мойви нема по 8 гривень?
показать весь комментарий
28.07.2022 23:25
+6
Договариваться с террористом "посередине"- это примерно то же, что согласиться на то, чтобы террористы разрушили только одну из башен-близнецов "в поисках там мира".
показать весь комментарий
28.07.2022 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все це добре, дякую. А у вас мойви нема по 8 гривень?
показать весь комментарий
28.07.2022 23:25 Ответить
Мойву уже съели. Вас икра зелёная устроит? Гарнир из лапши на уши в подарок.
показать весь комментарий
28.07.2022 23:30 Ответить
кто чего должен осудить, если зеля всех оккупантов мародеров и садистов прощает
показать весь комментарий
28.07.2022 23:25 Ответить
Ты хоть знаешь что ты пиз*анул, пердак свой закрой.
показать весь комментарий
28.07.2022 23:36 Ответить
Макака зелена,не погрожуй людям
показать весь комментарий
29.07.2022 00:39 Ответить
Ніхто з полонених росіян не був засуджений з 2015 року, тоді як усі українські полонення були засуджені у Московії. Деякі з наших полонених понад 8 років у в'язницях Московії. Це продовжується і досі мі віддаємо російських полонених на обмін без рішення українського суду. У той час як наші полоніння в Росії після обміну мають непогашений термін у Росії. Особливо це стосується доброволців. Тому й заарештовує наших добровольців за кордоном Інтерпол, як це було з Марковим.
показать весь комментарий
29.07.2022 08:34 Ответить
Договариваться с террористом "посередине"- это примерно то же, что согласиться на то, чтобы террористы разрушили только одну из башен-близнецов "в поисках там мира".
показать весь комментарий
28.07.2022 23:27 Ответить
Посередине это как? В "Минском" формате или "Нормандском"?
показать весь комментарий
29.07.2022 03:05 Ответить
В Стамбульском.
показать весь комментарий
29.07.2022 09:14 Ответить
Вечірній балабол виліз з черговим відосиком, а коли визволить з полону захисників Азовсталі так і не каже. Вже і забув про них.
показать весь комментарий
28.07.2022 23:32 Ответить
то вже не актуально..є нові гарячі теми для піару

доречі, без його відосиків якось спокійніше

ще б марафон прибрати...
показать весь комментарий
29.07.2022 00:10 Ответить
Традиції цього ресурсу вимагають ввімкнути гімнобрандсбойт та ритуально файно полляти усе ЗЕлене.
показать весь комментарий
28.07.2022 23:32 Ответить
Это правда что в сети появилось видео, где какой-то бурят режет части тела нашему пленному?
Прочитал только что об этом, даже не хочу верить в это...
показать весь комментарий
28.07.2022 23:36 Ответить
Правда. Але не бурят, а калмик. Вже найшли його дані -- Арошанов Віталій Валерійович, 1983 року народження. Калмикія, місто Еліста
показать весь комментарий
29.07.2022 00:18 Ответить
Калмики служили вермахту,були каральні загони з кавалеристів калмиків,діяли з каральними акціями в Україні,це мабуть нащадок.
показать весь комментарий
29.07.2022 00:43 Ответить
Кхе приблизно це виглядає так на річці амазонці спіймати піранію и дати їй щелбана по писку і сказати так не можна і відпустити.Таке враження що цей світ після другої світової втратив реальність .За останні 30 років просто одне лайно.А керманичі країн просто на своїй хвилі.ООН імпотенти політичні.Терористи на секундочку такі як Іран пв Корея володіють ядерною зюроєю.Яка прелесть ще трохи палахне і війна буде один проти всіх всі проти одного по принципу вижив хто вижив.Ах да там на ООН в цей час будуть дуже стурбовані і занепокояні...Нічого людство ненавчила друга світова НІЧОГО !
показать весь комментарий
28.07.2022 23:49 Ответить
це просто ко-руп-ція! В планетарному масштабі.
показать весь комментарий
29.07.2022 16:34 Ответить
с боку бульбашей тоже, а то как то умалчивают
показать весь комментарий
28.07.2022 23:53 Ответить
СТРОГО 18+ Видео, на котором мразота из подразделения «Ахмат» отрезает украинскому пленнику тестикулы канцелярским ножом. Русородный урод должен стать известным. Никогда не забывайте, против каких извергов и сволочей мы ведем войну на выживание
https://twitter.com/antiputler_news/status/1552714603506835456
показать весь комментарий
29.07.2022 00:24 Ответить
показать весь комментарий
29.07.2022 01:15 Ответить
Та ти шо, а как же та сторона и договориться по средине, да и вообще была же какая разница, а тут вдруг патриот стал что негде печать ставить, или как ты там раньше говорил нелох что русня сдвигает границу Украины вглубь Украины? Много вопросов к тебе
показать весь комментарий
29.07.2022 05:51 Ответить
Що там з рашистськими колаборантами в оточенні преZeдента? Я так розумію дємченко, який злив всі операції української розвідки за останні 3 роки спокійно піде на пенсію послом в якомусь Люксембурзі чи Монако, бо критикувати владу зараз не на часі.
показать весь комментарий
29.07.2022 05:59 Ответить
Спичрайтер Ze Артистович пише тексти гарні....читати тєлєтекст на моніторі гарна робота...
показать весь комментарий
29.07.2022 08:40 Ответить
ПРАВНИЧОЇ - ВСІ ЙОГО "ЮРИСТИ"- "БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТИ"
показать весь комментарий
29.07.2022 08:58 Ответить
Вся ця юридична тема закінчиться - військовим рішенням. Юридично треба було вирішувати з кацапськими посібниками ще тридцять років тому.
Зеленському давно час кинути займатися балабольством, а почати завдавати ударів по кацапстану і білорусії.
показать весь комментарий
29.07.2022 09:43 Ответить
Зе взяв на себе звільнення полонених Азовсталі, і казав тоді не мішайте бо не получится. Оце наркшті получилось? Тепер Україна повинна знищити ООН, як посібника держави-терориста і заблокувать єкспорт зерна, якщо ця організація не зникне з лиця Землі, бо це все відбувалось підгаантіїоцього оонА
показать весь комментарий
29.07.2022 20:57 Ответить
 
 