Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 29 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области. Есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Не очень хорошим для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе мкр-на Северный", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что один человек ранен. В настоящее время город частично обесточен.



