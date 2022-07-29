Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Утром 29 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области. Есть раненые.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.
"Не очень хорошим для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе мкр-на Северный", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один человек ранен. В настоящее время город частично обесточен.
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показать весь комментарий29.07.2022 08:51 Ответить Мне нравится 1
Чайка Київ
показать весь комментарий29.07.2022 17:29 Ответить Мне нравится 0
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