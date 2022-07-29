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Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Утром 29 июля российские оккупационные войска нанесли удар по Славянску в Донецкой области. Есть раненые.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Славянской ВГА Вадим Лях.

"Не очень хорошим для Славянска оказалось утро пятницы, 29 июля. Город снова обстреляли. Повреждены многоэтажки в центре, дома в частном секторе мкр-на Северный", - говорится в сообщении.

Смотрите: Рашисты обстреляли поселок в Славянской ВГА, - Лях. ВИДЕО

Отмечается, что один человек ранен. В настоящее время город частично обесточен.

Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях 01
Утром рашисты нанесли удар по центру Славянска, - мэр Лях 02

обстрел (27275) Донецкая область (9710) Славянск (2577)


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Мабуть рятували распятого мальчіка в трусіках.
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29.07.2022 08:51 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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29.07.2022 17:29 Ответить
 
 