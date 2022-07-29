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Сменил фотоаппарат на пушку: история добровольца Евгения с позывным "Небо". ВИДЕО

Обычный мужчина, после начала полномасштабного российского вторжения сразу пошел в ряды Национальной гвардии Украины, выучился на артиллериста и отправился защищать украинскую землю в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бывший харьковский фотограф Евгений стал командиром пушки Д-44 с позывным "Небо". Говорят, что свое военное прозвище мужчина получил за голубые глаза.

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добровольцы (1172)


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Молодець -- деякі ше з леикою бігают
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29.07.2022 12:30 Ответить
Слава нашим славним Героям 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
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29.07.2022 12:59 Ответить
 
 