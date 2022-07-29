Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски: "По хахляцки не п#зди!". ВИДЕО
Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Константин Андриюк и публикует видео инцидента.
"Просто разрывная история из курортной гостиницы Турции. Русскомировское мыдло из Брянска услышало, как две украинки из Харькова общаются на украинском. И начало на них нависать с требованием не говорить...х..ляцкой. Хамило! Унижало! Ругалось! Угрожало "д@ть в р#т. Украинки не сникли, не прогнулись и не перешли на язык оккупанта! Вместо этого вызвали полицию, администрацию и оформили заявление. И добились, что администрация гостиницы выселила оттуда мыдло. А за такое насильственное обращение к женщинам ему могут забрать въезд в Турцию". - пишет Андриюк в комментарии.
Внимание! Ненормативная лексика!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=%2CO%2CP-R#?jgj July 25 at 8:31 PM · Яка сумна новина. Аж зупинитися від сміху не можу
У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.
Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах
Прекрасна русофобія!!!
83Георгій Цагареішвілі and 82 others
4 Comments
7 Shares
Like
Share
A tob turki ne posadili ordyncev, a domoj navraZziju otpravili v jaščikax...
Потому как последние 20 лет заражают ерефную биомассу злом к нам...
Те что это понимали - свалили от туда... Было 14% а сейчас это 3-5%... Остальные или молчат в тряпочку или свалили...
История забылась - ее ж*ды напомнили.
Зря ли с 2010 больше всего новостей в РФ было про Украину?
А мы идиоты, велись на разговорчики "безвиз, братья, шашлычки"...
Япона мать...
Ей Япошки пора Курилы перекрестить по-японски.
__________/
Не забуваємо - доки існує хоча б один олігарх - нація неможлива.
Полиция уже занимается этим инцидентом.
https://twitter.com/KharkivKherson/status/1552747459729915904
а сміття потрібно утилізовувати
У нас в Латвии в Рижском Центральном рынке весной этого года русскоговорящая продавщица клиенту приметила, что "... он в таком возрасте, но ещё не научился говорить по русски". Мужнина ответил что он как коренный житель своей страны может говорить в родном языке. Тётка назвала его нацистом. Мужнина вызвал полицию. Тётку забрали... оказалось что она россиянка с временной визой, которая не позволяет в стране работать. В итоге "заробитчанку" послали лесом из Латвии.
Хоча і серед наших попадаються такі - 73% (від половини зареєстрованих правда) для прикладу.
а як позбавляються від сміття ?
сміття фізично утилізують
-----------------------------------------------------------------
дівчаткам повага )
З повагою.
пс - рік тому і я б не повірив, але 24.02 все змінило.