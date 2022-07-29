Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски: "По хахляцки не п#зди!". ВИДЕО

Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Константин Андриюк и публикует видео инцидента.

"Просто разрывная история из курортной гостиницы Турции. Русскомировское мыдло из Брянска услышало, как две украинки из Харькова общаются на украинском. И начало на них нависать с требованием не говорить...х..ляцкой. Хамило! Унижало! Ругалось! Угрожало "д@ть в р#т. Украинки не сникли, не прогнулись и не перешли на язык оккупанта! Вместо этого вызвали полицию, администрацию и оформили заявление. И добились, что администрация гостиницы выселила оттуда мыдло. А за такое насильственное обращение к женщинам ему могут забрать въезд в Турцию". - пишет Андриюк в комментарии.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка. ДОКУМЕНТ