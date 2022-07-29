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Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски: "По хахляцки не п#зди!". ВИДЕО

Россиянина выселили из гостиницы в Турции за то, что он требовал от двух украинок говорить по-русски.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в соцсети пишет журналист Константин Андриюк и публикует видео инцидента.

"Просто разрывная история из курортной гостиницы Турции. Русскомировское мыдло из Брянска услышало, как две украинки из Харькова общаются на украинском. И начало на них нависать с требованием не говорить...х..ляцкой. Хамило! Унижало! Ругалось! Угрожало "д@ть в р#т. Украинки не сникли, не прогнулись и не перешли на язык оккупанта! Вместо этого вызвали полицию, администрацию и оформили заявление. И добились, что администрация гостиницы выселила оттуда мыдло. А за такое насильственное обращение к женщинам ему могут забрать въезд в Турцию". - пишет Андриюк в комментарии.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите: В школах Николаева с нового учебного года запретили использование русского языка. ДОКУМЕНТ

россия (95638) Турция (3379) украинский язык (1190)


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Топ комментарии
+95
типичный поц , все что могут паРашники - вступать в конфликт с детьми и женщинами .
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29.07.2022 15:11
+89
Биомусор!
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29.07.2022 15:10
+88
Наша співуча мелодична могутня українська мова - як свята вода на нежить, рабсіян просто спалює просто корчить їх від нашої мови.
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29.07.2022 15:11
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Зомбі не можна вилікувати. Від них можна лише втікти, або вбити їх. Продовжуйте й надалі переконувати зомбі й виправдовувати себе цим.
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29.07.2022 18:15 Ответить
А надо было посадить на 15 суток, так бы отдых был для него более комфортным, как дома.
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29.07.2022 17:16 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZVo_Bvg8WRijuDk1djNA3ocOHjZR0_NVprXN1VxsUDp3dVAtF2kCwFXsxpBp_ZIFW9o6afmH7ii0yUluRw416RqArMZsAIa_KhA0mhFSTJu_0CYp3duEKh_kctSYzrFWZls_GYJqZ7A8PbFTUPmDG4GZaVBBVBIU2sgwEGnQcP9Sc-INk80kLAvxn3EzB5WcEQ&__tn__=-UC%2CP-y-R Володимир Горковенко
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"

Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину. Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика. Ось текст пісні:

Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!

Приспів:

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!

Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!

Приспів.

Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
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29.07.2022 17:28 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000829056947&__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=-UC%2CP-R Володимир Горковенко

https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZWJNtBTjPVMy7cV6jhFqnmDSO43TVXzPUbUl-luAPfi4VimtNe1-rnXGpKzLQNL-uMnOmnlfZBSFXsHGVEdXUMnyxkmI14Of7wm-H7ZKmoVItysSx682VdvRXzFygKzPzSy7mKcms9N5VHQamcKwv2gug-QwGa_a-FIoY1EL31Cpw&__tn__=%2CO%2CP-R#?jgj July 25 at 8:31 PM · Яка сумна новина. Аж зупинитися від сміху не можу

У Туреччині руськіє почали "любіть родіну на растоянії" і підтримувати окупацію та вбивство українців.

Полякам це не сподобалося і вони натовкли скрєпні пики. Поки приїхала поліція поляків вже не було. Тому заарештували послідовників фашизму. Тепер представники нації-виродків пускають соплі у соцмережах

Прекрасна русофобія!!!





83Георгій Цагареішвілі and 82 others

4 Comments

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29.07.2022 17:45 Ответить
xai radujutsia ta pomoliatsia, šo poliaki quickly disappeared.
A tob turki ne posadili ordyncev, a domoj navraZziju otpravili v jaščikax...
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31.07.2022 00:17 Ответить
Нужно было ублюдка кацапского заманить в номер напоить клофелином и кастрировать
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29.07.2022 17:53 Ответить
Судя по тому что в Юа происходит можно было и придушить, ведь рано или поздно оно будет стрелять на передовой.

Потому как последние 20 лет заражают ерефную биомассу злом к нам...
Те что это понимали - свалили от туда... Было 14% а сейчас это 3-5%... Остальные или молчат в тряпочку или свалили...

История забылась - ее ж*ды напомнили.

Зря ли с 2010 больше всего новостей в РФ было про Украину?

А мы идиоты, велись на разговорчики "безвиз, братья, шашлычки"...

Япона мать...

Ей Япошки пора Курилы перекрестить по-японски.

__________/
Не забуваємо - доки існує хоча б один олігарх - нація неможлива.
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30.07.2022 20:12 Ответить
Кацап це діагноз.
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29.07.2022 17:59 Ответить
Я вже пропонувала засновати новий вид спорту та дати йому назву - «кацапіздінг». Звичайно, що українці будуть чемпіонами світу, але ж приймати участь у змаганнях можуть усі країни.
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29.07.2022 18:00 Ответить
у тебе зоофілінг краще виходить, ним і займайся. а кацапам й без тебе вломлять
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31.07.2022 09:54 Ответить
«Ты тварь, русский язык забыла?»: очередная российская свиноматка в латвийской Риге налетела на обычную жительницу.
Полиция уже занимается этим инцидентом.
https://twitter.com/KharkivKherson/status/1552747459729915904
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29.07.2022 18:12 Ответить
Нигде не было сказано что российская. У нас к сожалению осталось 30%+ русскоговорящих мигрантов/колонистов им их отпрысков из времён советской оккупации. Там много демобилизованных офицеров из Прибалтийского военного округа СССР и ихних потомков, кто сегодня самые вредные колорадосы.
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29.07.2022 18:31 Ответить
кацапи то біологічне сміття
а сміття потрібно утилізовувати
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29.07.2022 18:35 Ответить
Вот эти отставники и их наследники особенно упоротые совки и рашисты. Их и у нас в Украине до хера. Правда, пока тихо сидят, ждут чья возьмёт. Но это пятая колонна, без всякого сомнения!
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31.07.2022 13:37 Ответить
Цікаво - а у Латвії за подібне дають "суспільну працю", як вид покарання? Дать мітлу, привести на саму брудну вулицю в Ризі (а на таких якраз переважно живуть "русскаязичниє") приставить працівника комунального господарства (можна з поліцаєм - щоб контролювали якість роботи) і хай мете та вигрібає І все оце викладать у вигляді фільму на ТВ - особливо на каналах, які вони дивляться Та ще й з коментарями Так, може, нарешті, почнуть замислюваться - може не варто в чужій країні "бикувать"?
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30.07.2022 08:00 Ответить
навряд чи,для цього треба вміти ДУМАТИ, а думати то не про косабів.
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31.07.2022 01:21 Ответить
Догадываюсь что хаму в его тупой башке не подумалось, что он в чужой стране, которая никогда не была оккупирована Россией/СССР. Надо было его сразу не медля депортировать обратно на "историческую родину".

У нас в Латвии в Рижском Центральном рынке весной этого года русскоговорящая продавщица клиенту приметила, что "... он в таком возрасте, но ещё не научился говорить по русски". Мужнина ответил что он как коренный житель своей страны может говорить в родном языке. Тётка назвала его нацистом. Мужнина вызвал полицию. Тётку забрали... оказалось что она россиянка с временной визой, которая не позволяет в стране работать. В итоге "заробитчанку" послали лесом из Латвии.
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29.07.2022 18:20 Ответить
а надо было притопить в унитазе
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29.07.2022 23:48 Ответить
"оказалось что она россиянка с временной визой, которая не позволяет в стране работать" господи, вони настільки іпонуті, що не розуміють наслідків своїх дій.
Хоча і серед наших попадаються такі - 73% (від половини зареєстрованих правда) для прикладу.
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30.07.2022 07:40 Ответить
Правильно! У нас кажуть в таких випадках: "Не доходить через голову - дійде через руки і ноги!" Тут - "дійшло через ноги" - "підняла сраку" і пошурувала в свої "*****"!
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30.07.2022 08:09 Ответить
воно не бидло - воно біологічне сміття
а як позбавляються від сміття ?
сміття фізично утилізують
-----------------------------------------------------------------
дівчаткам повага )
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29.07.2022 18:33 Ответить
Нє,ну висилили з готелю,але ж викрутку в нирку не запхали.
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29.07.2022 19:52 Ответить
Ще не вечір.
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29.07.2022 20:00 Ответить
Які ж ви , ****, мордвини, низькі.. гаьба вам черви..
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29.07.2022 20:17 Ответить
Как жаль, как жаль, что ему нос некому было вбить внутрь.....
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29.07.2022 21:19 Ответить
так вроде одного кацапа в турции перед этим избили?
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29.07.2022 21:20 Ответить
Не впевнений що ці жінки з Харкова. Ніколи не чув там українську мову.
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29.07.2022 21:32 Ответить
Але зараз багато людей з Харкова спілкуються рідною мовою - все змінилось 24.02. Я наприклад так спілкуюсь.
З повагою.
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30.07.2022 00:01 Ответить
У Львові харків'яни мені попадались лише кацапомовні, чим пишались і, навіть, мені пропонували перейти на їхню,"патамуша ім нє камфортна".
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31.07.2022 01:25 Ответить
В травні в нашу школу прийшов хлопець з Харкова. Оскільки його англійська не витягувала, то йому шукали перекладача. В школі з десяток російськомовних його віку, але він категорично відмовився спілкуватися російською. В результаті моя дитина перекладала.
пс - рік тому і я б не повірив, але 24.02 все змінило.
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31.07.2022 04:28 Ответить
Бляха, ви їдите в туцію там де кишить рашизмтак носіть з собою ножі! ****** їх ножами куди попадите!
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29.07.2022 21:38 Ответить
щоб із-за кацапа сидіти в туреччині?
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30.07.2022 07:42 Ответить
та він з боярів (ті що пьють бояру) і дід в нього Чернило.
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29.07.2022 23:37 Ответить
Рашистские твари, пользуетесь тем, что мужчины из Украины пока выехать не могут, заняты истреблением ваших собратьев в Украине. Но когда мы перебъем вас здесь, доберемся и до курортов. Будем на вас облавы устраивать, твари!
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30.07.2022 00:09 Ответить
горжусь дівчатами
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30.07.2022 05:12 Ответить
был в помойке)) а в голове помойка осталась)))
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30.07.2022 09:35 Ответить
Це московитське бидло всюди таке,це їх лице,візитна карточка лаптєногого...Мови воно ніякої не знає,окрім свого "русько-матюкового",так що про англійську мову запитали дарма,воно тільки мукає і хрюкає,і цим пишається...І так по всьому світу це бидло хоче "нєсті руській мір"...ДИКУНИ 21 століття.
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30.07.2022 13:55 Ответить
Кстати , ему еще так и не дали врот ?
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30.07.2022 21:46 Ответить
Треба уточнити у в'язниці, куди його відвезли.
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31.07.2022 01:27 Ответить
Хочу в тюрьму 2.0
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31.07.2022 09:12 Ответить
Сволота кацапська
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31.07.2022 14:22 Ответить
в Естонії кацапи себе так само ведуть
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31.07.2022 18:59 Ответить
Нехай зачекають трішки, коли закінчіться воєнний стан можна буде чоловікам подорожувати, будуть орки під асфальт ховатись.
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31.07.2022 19:31 Ответить
паскуда кацапська недобита
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04.12.2024 11:14 Ответить
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