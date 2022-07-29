Пожертвуй детям 200 грн и получи возможность выиграть марку с автографом Залужного - благотворительный конкурс. ВИДЕО

Издание "Телеграф" вместе с волонтерами Татьяной Сохар и Анной Голубковой собирают средства на электроэнцефалограф с монитором церебральных функций Николаевской областной детской клинической больницы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт издания.

Аппарат стоит 1,1 млн грн. Поэтому "Телеграф" объявил конкурс-розыгрыш знаменитых марок "Русский военный корабль…" с автографом президента Владимира Зеленского. Таким образом, удалось собрать 300 тыс. грн.

Теперь издание объявляет розыгрыш таких же марок с автографом Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного. Комплект марок будет разыгран между теми, кто удостоит сумму от 200 грн. Еще один комплект получит тот, кто сделает максимальное пожертвование.

Для поддержки инициативы помощи детям Валерий Залужный также записал видео.

Принять участие в аукционе можно, сделав пожертвование на банку в Monobank - https://send.monobank.ua/jar/4f3XDrxGkt, или сделав перевод на карту 4441 1144 5841 4180 (Голубкова Ганна). Также сделать вклад можно на карту ПриватБанка 4731 2191 1435 7381 (Сохар Тетяна), или на Paypal - [email protected].

Участники конкурса просят указывать свой контактный номер в комментарии к переводу, чтобы была возможность связаться с победителем и передать лот.

Итоги конкурса подведут в пятницу, 12 августа.

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