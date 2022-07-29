Оккупанты сообщили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные "азовцы", ни один надзиратель не пострадал. ВИДЕО
Российские оккупанты заявили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные азовцы, ни один из надзирателей не был ранен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам заявила так называемый уполномоченный по "правам человека ДНР" Морозова. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что оккупанты планировали обстрел и заранее покинули опасную территорию в колонии.
Напомним, российские оккупанты заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии и в результате погибли 53 украинских военнопленных. В Минобороны России заявили, что ВСУ якобы нанесли удар ракетами HIMARS по СИЗО возле Оленивки. В Оленивке расположена колония №120, где рашисты удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка "Азов". Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора". Позже РИА Новости заявило, что количество жертв возросло до 53.
Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ВСУ никогда не стали бы стрелять по местам заключения пленных.
"Эти заявления необходимо проверить, чтобы это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его сообщников", - подчеркнул Геращенко.
Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленивки. Атака была со стороны оккупантов. Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.
"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели туда за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - проинформировал источник.
По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Оленивка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.
Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные ударі только по военным российским объектам. Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных украинцев... Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленивка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленники. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Последствия обстрела уточняются", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
одна з версій
Фахівці-піротехніки, аналізуючи відео з Оленівки, кажуть, що картина більше схожа на підрив речовини з високою температурою горіння всередині самої будівлі, ніж результат обстрілу. Попередньо, це не стільки (або не тільки) обстріл, скільки схоже на спробу прибрати сліди злочину після подій, що відбулися в будівлі. Одна з головних ознак - люди в будівлі не розкидані, як від вибуху, а схоже, що обгоріли тіла людей, які вже були мертві на момент початку пожежі.
ще версія
Це був не обстріл. Всередині будівлі взірвали щось. Можливо термобаричний *********.
Характер розташування обгорілих тіл також про це свідчить.
Вірогідно полонені вже були мертві, можливо там стався бунт. І щоб приховати сліди - зробили вибух.
⚡️Специалисты-пиротехники, анализируя российское видео из Еленовки, говорят, что картина больше похожа на подрыв вещества с высокой температурой горения внутри самого здания, чем на результат обстрела
Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
"Предварительно, это не столько (или не только) обстрел, сколько - похоже на попытку убрать следы преступления после событий, происшедших в здании", - отметил Арестович.
По его словам, один из главных признаков - люди в здании не разбросаны, как от взрыва: "Похоже, что обгорели тела людей, которые уже были мертвы на момент начала пожара".
Не "може свідчити", а "прямо свідчить" .
они уже так делали в Аэропорту, в 14
takie moralnie urodi nedolzhny zhitj v 21 veke.
🇺🇦 Зараз по швам будуть тріщати московські скрєпи...
Ні, це не відома радянська пісня "Вставай, страна огромная", яка ніби-то була написана в 1941 році в перші дні нападу Німеччини на СРСР. Насправді, це пісня криворізьких повстанців УНР і з'явилася вона у 1919 році. Назва пісні "Повстань народе мій!"
Росія зробила те, що вміє робити найкраще - тупо вкрала мелодію і присвоїла чужу культурну спадщину.
Якщо відкинути все вкрадене росіянами, то виявиться, що велика російська культура не така то й велика.
Ось текст пісні:
Текст:
Ось день війни народної,
Ось кари й помсти час
Немає сили жодної,
Щоб здержувала нас!
Приспів:
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Повстань!
Повстань, народе мій!
Берись за зброю вмить!
За Україну в смертний бій.
Свята війна горить!
Ми йдемо в бій з ворожими
Полками орд чужих.
Ми віримо, що зможемо
Звільнити край від них!
Приспів.
Не нам неволя й панщина
І не для нас тюрма!
Не хочемо московщини
Кремлівського ярма!
вдалого полювання ЗСУ!!!
Слава Україні!!
https://www.facebook.com/profile.php?__cft__[0]=AZU_5_busA942iW1ckBDehy6wr1tsRnYAK_7aq0LTkHZ83NT40FCjmsI59XNtIQqLGov1KflnvdGffi3l2ikOoiCrkGjJgQekWuvqs_4dKgF0QackYtXIVWZ2xjAY8EAhwE_x-KbZGpNbemNeLf2SSE28hWWI8cXyXG8jKtc4ePS-g&__tn__=%2CO%2CP-R#?fie 2 hrs · Оленівки - це ******* Катинь. Рашисти знищують докази своїх злочинів та звірств.
Пропагандисти говорять про удар української ракети. Але фото більше нагадують пожежу: ліжка стоять не розкидані від удару і стоять вряд, вцілілі стіни та частково дах
За даними окупантів загинуло 53 українських полонених. Десь 70 поранено. Саме тут утримувалися захисники "Азовсталі". Водночас, усі 8 охоронців ніби-то лише отримали поранення. Чомусь українська ракета не вбила жодного окупанта. Та й занадто мало охорони на таку кількість полонених
Весь світ має побачити ці кадри. Росія країна-терорист. Рашисти - нелюди
_____
Russia-backed separatists alleged that 53 prisoners-of-war had been killed and injured 70 others, in a rocket strike on the prison camp in Olenivka.
This prison has been used to house many of the Ukrainian soldiers who surrendered at the Azovstal plant in Mariupol two months ago
11You and 10 others
ну вот нет хороших русских среди живых людей
светлая память Азовцам. героические парни.
кто отдал им преступный приказ сдаться?
кто гарантировал им жизнь и кто из украинской власти в ответе за их гибель?
СЄПАРАМ ВІН ПІДПИСУЄ ЇМ СМЕРТНИЙ ВИРОК
Дивує, що влада вдає заклопотаність, хоча здала азовців без чітких домовленостей і фактично прирекла на відстрочену смерть. Полонені в руках рашистів - це смертники за невеликими винятками. Рвшисти здійснили стільки військових злочинів, що їм вже все одно, тому і далі будуть чинити звірства.