Оккупанты сообщили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные "азовцы", ни один надзиратель не пострадал. ВИДЕО

Российские оккупанты заявили, что во время обстрела колонии, в которой содержатся пленные азовцы, ни один из надзирателей не был ранен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом российским пропагандистам заявила так называемый уполномоченный по "правам человека ДНР" Морозова. Такая ситуация может свидетельствовать о том, что оккупанты планировали обстрел и заранее покинули опасную территорию в колонии.

Напомним, российские оккупанты заявили, что ВСУ якобы ударили по колонии и в результате погибли 53 украинских военнопленных. В Минобороны России заявили, что ВСУ якобы нанесли удар ракетами HIMARS по СИЗО возле Оленивки. В Оленивке расположена колония №120, где рашисты удерживают в плену украинских защитников, в том числе бойцов полка "Азов". Погибли 40 и ранены 75 военнопленных украинцев, ранены также 8 сотрудников изолятора". Позже РИА Новости заявило, что количество жертв возросло до 53.

Советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что ВСУ никогда не стали бы стрелять по местам заключения пленных.

"Эти заявления необходимо проверить, чтобы это была правда, а не очередной фейк роспропаганды. Если это окажется правдой, то очевидно, что убийство украинских пленных - это еще одно ужасное и циничное преступление путина и его сообщников", - подчеркнул Геращенко.

Источники УП в разведке сообщили, что зафиксированы артиллерийские удары россиян в направлении Оленивки. Атака была со стороны оккупантов. Другой источник сообщил, что на днях украинских пленников перевели в промзону, именно в этот барак, по которому 29 июля был удар.

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"Это был барак, в котором находились бойцы "Азова", их перевели туда за несколько дней до обстрела, мы еще не могли понять, почему", - проинформировал источник.

По информации командующего Ракетными войсками и артиллерией Командование сухопутных войск ВС Украины, по району населенного пункта Оленивка Вооруженные Силы Украины ракетных и артиллерийских ударов не наносили.

Ракетные войска и артиллерия ВС Украины, благодаря полученному от стран-партнеров высокоточному оружию, наносят исключительно точные ударі только по военным российским объектам. Вооруженные Силы Украины в полном объеме неукоснительно соблюдают принципы и выполняют нормы международного гуманитарного права, никогда не вели и не ведут обстрел гражданской инфраструктуры, тем более мест, где вероятно удерживают военнопленных украинцев... Вооруженные силы российской федерации совершили прицельный умышленный артиллерийский обстрел исправительного учреждения в населенном пункте Оленивка, Донецкой области, где содержались в том числе и украинские пленники. Российские оккупанты преследовали, таким образом, свои преступные цели - обвинить Украину в совершении "военных преступлений", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы, совершившиеся там по приказам оккупационной администрации и командования с РФ на временно оккупированной территории Донецкой области. Последствия обстрела уточняются", - подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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