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ООН и Красный Крест как гаранты должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 156-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по  Оленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники "Азовстали" выходили из завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов.

Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН и Красному Кресту в качестве гарантов договоренностей относительно защитников "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных.

И добавлю от себя: должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение нужно, нужно сейчас", - сказал Зеленский.

Читайте также: ООН и Красный Крест, которые обязаны были гарантировать сохранение жизни наших военнопленных, должны немедленно отреагировать на теракт РФ в Оленовке, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) военные преступления (1437)


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Топ комментарии
+37
Гаранти? А ты хто тоді, балаболе?!
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29.07.2022 23:54
+35
ТИ ЇХ ЗДАВ В ПОЛОН ОБІЦЯЯ ЇМ ЗАХІСТ!
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29.07.2022 23:57
+35
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их. © мережа

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30.07.2022 00:39
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Правила форума Совет форумчан
100 пленных не смогли защитить, теперь защитят тысячи. Нужно уже опозорить это ООН и красный крест на весь мир как беспринципных лживых импотентов. И вообще обвинить в соучастнии преступлениям. Так как РФ является членом ООН.
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29.07.2022 23:52 Ответить
чому мовчать Мати Тереза та Грета Тумберг ?
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30.07.2022 00:05 Ответить
Мати Тереза наче померла.
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30.07.2022 00:10 Ответить
Мати Тереза? Хлоп' є ти що тут робиш і пишеш на сайті, Цієї Мати вже давно в живих немає!
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30.07.2022 00:11 Ответить
а ООН живий ?
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30.07.2022 00:30 Ответить
Та він толком і не жив.Мертвонароджений.
Хоча це вона,та всім пох.
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30.07.2022 01:34 Ответить
а Грета має якісь вади розвитку мозгу бідна, її використовують як хочуть, та наскільки пам"ятаю, вона тільки тваринок любить. Люди ж шкодять екології.
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01.08.2022 12:06 Ответить
Гаранти? А ты хто тоді, балаболе?!
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29.07.2022 23:54 Ответить
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.

Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України
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30.07.2022 00:01 Ответить
Думаю ідея "зустрітись десь посередині" , якраз і є гарантом територіальної цілосності України!!!
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30.07.2022 00:14 Ответить
А что разве Зеленский это Президент Украины? Я думал Каламойский Президент(и ему на Украину начхать,у него Израиль -и Родина и гражданство а Украина-только для грабежа)
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01.08.2022 11:37 Ответить
ЗЄ-льону хрюканину ?

там потрібні фільтри Бортничеської станції аерації
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30.07.2022 00:07 Ответить
я дивлюся зелени уроди хрюкали свої до гори підняли? пір'я розправили. до вас ще черга дойде.
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30.07.2022 00:16 Ответить
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30.07.2022 08:20 Ответить
Про таких як ти кізяків є стара козацька приказка-"Діди були козаками,Батьки дітьми козачими,а ви стали хвостами собачими"
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30.07.2022 00:40 Ответить
Генерал Кривонос: "Це ганебний випадок, це якраз показує безпринципність, жорстокість росіян, і в черговий раз показує, що ніяких домовленостей з ворогом не може бути. Домовленість тільки одна - коли ми будемо їх вбивати. Вбивати будь-де і вбивати за те, що вони прийшли на нашу землю".
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30.07.2022 00:33 Ответить
Людей уже нету. Они мертвы. Кого уже твои гаранты смогут защитить? Сколько говорилось не садиться с рашистами за стол переговоров и не идти нинакакие компромисы? Где Хламидия с Дерьмаком спрятались которые в Стамбуле хотели Минск-3 подписать?
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29.07.2022 23:55 Ответить
Буратина стал соучастником
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30.07.2022 07:34 Ответить
Там в Оленівці близько 2000 полонених українських військових більшість з Маріка
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30.07.2022 09:41 Ответить
Так вони підписали зерновий договір. Це і є здача Одеси.
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30.07.2022 11:07 Ответить
а где эта мразь носатая рагулиха верещук ,которая обещала освобождение наших пленных после "перемещения" их в конслагерь?
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29.07.2022 23:56 Ответить
Її відсторонили від цих питань і передали під відповідальнісь ГУР.
Тепер цими справами Буданов займається.
Треба з нього питати чому і як це сталося.
Хоча те що це засекретили наводить на думку що це продумана підстава і здача.
Ця ситуація маусить набути максимального розголосу, а не приховування в надрах спецслужб.
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30.07.2022 09:47 Ответить
Їх вже ГУР передало Гогі. Він займається цим.
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30.07.2022 11:08 Ответить
нє ну чого кльово! наобіцяв на тріпався, а потім такий а я вже цією справою не займаюся і все. Так можна півкраїни угробити, головне потім на бюлютень вчасно здриснути чи ще десь, да?
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01.08.2022 12:09 Ответить
Як елєгантно перевів стрілки. Маладец!
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29.07.2022 23:56 Ответить
ТИ ЇХ ЗДАВ В ПОЛОН ОБІЦЯЯ ЇМ ЗАХІСТ!
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29.07.2022 23:57 Ответить
зараз берешь ти гарантіі і пхаешь собі або цьому недонаполіону за якого ти голосовал в дупу. краще обоїм
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30.07.2022 00:23 Ответить
Зеленский дал воду в Крым, отдал Запорожскую АЭС,пробил для РФ сухопутный коридор в Крым,завел в тыл к Мариуполю войска РФ,чем оставил 450 тысячный город с его гарнизоном в окружении,без шансов к спасению,дал приказ гарнизону сдаться,под видом договоренностей и предал их. © мережа

згоден з кожним словом
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30.07.2022 00:39 Ответить
Вони тобі нічого не винні. Іди у сраку.
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29.07.2022 23:58 Ответить
взагаліто він нам на Біблії присягав, а не ми йому.
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01.08.2022 12:11 Ответить
а це десь годину півтори тому. після репортажу про азовців та загиблих в Миколаїві
на "телемарафоні"

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29.07.2022 23:58 Ответить
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30.07.2022 00:02 Ответить
Добавить Шольца с Меркель и Папу Римского и получим самьій бесполезньій квартет на свете.
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29.07.2022 23:58 Ответить
Коли сам віддав наказ Азову здатися !!!
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30.07.2022 00:00 Ответить
Гандони штопані ви ООН і червоний хрест!
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30.07.2022 00:00 Ответить
Це дуже просто сказати!
"Я, як президент та верховний головнокомандувач, сподіваючись, що росія буде дотримуватися міжнародного законодавства, у поводжені з військовополоненними, припустився жахливої помилки.
Що призвело до масового вбивства українських військових, що перебувають в російському полоні!
Але нажаль, іншого виходу, щоб врятувати бійців полку "Азов", не було."
Все.
І люди б нормально віднеслись до подібної заяви.
Але ні, знову одне і те саме: відповідальні всі навколо і особливо, незрозумілі "гаранти".
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30.07.2022 00:01 Ответить
тому що не було цього, єдине на що вони сподівалися, що ми це все проковтнемо. Інший вихід був, тільки вони цей вихід про..ли, а ще точніше їм було поср..ти на жертви і страждання іншіх, вони їх дратують, затьмарюють їм безтурботне існування і взагалі ця сволота ні в що ставить український народ, і буде вибачатися? Ну в крайньому випадку щось пробубнить своїм хриплуватим голоском ніби глубу бабу охмурити намогається, тьфу, огида!
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01.08.2022 12:14 Ответить
Питарас! Сдал их в полон, а ответственность свалил на мировых импотентов.
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30.07.2022 00:02 Ответить
Ща меня забанят лет этак на сто! Гарант хренов, на тебе ответственности как на собаке блох, а ты курва на каждом шагу Конституцию Предаёшь не тобой писаную. Ребята ни за что погибли. Гореть тебе в 9 кругу ада!
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30.07.2022 00:05 Ответить
Хлопці загинули за нас, а не за зеленського. Вони віддали себе на тортури і смерть заради свого народу, повторили подвіг Христа. Вимогаю канонізації.
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01.08.2022 12:15 Ответить
...Це був свідомий російський воєнний злочин Джерело: ...
А до цього була свідома здача Півдня.
...Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:
В той час коли "гарант" української конституції захищає Єрмака і Татарова.
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30.07.2022 00:05 Ответить
На зеркало неча пенять, коли рожа крива (значение) - если сам виноват, то не перекладывай вину на других
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30.07.2022 00:05 Ответить
Главзебіл ніколи не винний,всі хто завгодно тільки не він.В в "говнокомандуючого" воно вирішило погратись.А те що за його злочинно-дебільними рішеннями чиїсь життя і долі,це його мало обходить.Які проблеми-свої зебільчикам черговий відосік викотить -і все люкс,керуємо далі......
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30.07.2022 05:31 Ответить
Зараз ×уйло ще кораблі з зерном розстріляє і скаже, що це японці. А потім насцить всім в очі прямо на радбезі ООН під загальне глибоке занепокоєння - і Гутеррішу і червоному хресту. Дивно, що хоча б в Папи вистачило мізків не підписуватися під єрмаківські оборудки.
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30.07.2022 00:07 Ответить
та Папі вже казали і пояснювали, кажуть ціла делегація католиків з України до нього зверталися.
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01.08.2022 12:16 Ответить
Я конечно могу ошибаться, но разве это был не Красный Крест, который "спасал" украинцев вывозом из Мариумоля и Херсона на территорию оккупантов, включая детей? Это их совершенно системные действия, неоднократно, повторявшиеся. И после этого это зелёное чмо с ними о чём-то договаривается? И второе: чем ООН когда-то за что-то чём-то вообще отвечала? Это вообще возможно? Вот вдумайтесь! ООН- это ничто, просто клуб с полномочиями издавать резолюции. Точка.
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30.07.2022 00:08 Ответить
Зате Гарант прой*бів "захистив" Завгоспа, а ще купа кодла ОПи і слуг, південь і північ України, Маріуполь і його захисників, убивць-вагнерівців, Абрамовича і пробує Фрідмана, рашку від санкцій на продовольство і добриво, .... Захистив, тільки в кожному випадку по іншому. Точно не захистив Україну її громадян.
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30.07.2022 00:08 Ответить
Ти назвав це - евакуацією (в полон!) заборонив про них піднімати питання публічно і сам забув, що вони є. Що вони в полоні!
Ти сам хоть цікавився, як кацапи поводяться із нашими полоненими?!
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30.07.2022 00:08 Ответить
Зеля, ну, а ты нафига тогда нужен?! ты же бил себя копытом в грудь и волал, что "верховней" тебя больше никого нет, а на деле оказался обычным треплом. точно про тебя говорят, что ты - говнокомандующий...
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30.07.2022 00:11 Ответить
Кто такой зеленский?
Почему ему все должны?
США и Европа ему должны поставить оружие, ввести санкции и закрыть небо.
ООН и КК должны гарантировать жизнь пленных, которым он приказал сдаться в плен.
МВФ и Запад ему должны финансировать бюджет по 5 млрдов в месяц и дать 700 миллиардов на "восстановление" и т.д.
А что ДОЛЖЕН ОН?????
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30.07.2022 00:16 Ответить
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30.07.2022 01:30 Ответить
винен, він нам присягав, а ми йому ні. Це ми йому не винні нічого.
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01.08.2022 12:17 Ответить
Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:

а тепер хай разом з підписантами розповість яким чином
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30.07.2022 00:18 Ответить
бесполезные организации. ничего не решают. существуют на дотациях. пустое место
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30.07.2022 00:18 Ответить
Якщо, завтра, небуде оголошено день трауру по загиблим азовцям, і іншим загиблим українцям, ця влада не матиме жодного права приймати рішення від імені Народу України.
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30.07.2022 00:21 Ответить
+ 100 !

вже НА ЧАСІ !
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30.07.2022 00:35 Ответить
**** им тот траур - у них виски в стакане от этого не скиснет и шаурма не прогоркнет!
Эта влада еще после минских вагнеровцев должна была в СИЗО сидеть.
Имя этой власти уже ничем не спасти. А вот право на написание фамилии на надгробке еще можно заслужить - сделать харакири. Только нужно минимум четыре ассистента, в отличие от японцев. Один должен держать "Замурая" за ноги, другой за руки, третий закрывать рот, а четвертый уже делать сепуку!
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30.07.2022 08:23 Ответить
і що, вони оголосять той траур, бо він їм нічого не вартий, і що? Ми самі можемо траур оголосити, без тріпла.
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01.08.2022 12:19 Ответить
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30.07.2022 00:27 Ответить
рашкинские ПВО не способны перехватывать реактивные снаряды Химарс - поэтому весь этот комментарий в топку вместе с автором этого бреда.
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30.07.2022 00:42 Ответить
ти тупий?
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30.07.2022 00:46 Ответить
Тебе же доказали что этот удар враг планировал ещё 5 июня
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30.07.2022 06:09 Ответить
ух який крутий телеграм! аж знає про таємні військові операції бритів в Україні. це ж які зв'язки і розвідку треба мати....
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30.07.2022 04:06 Ответить
Чуваки...я вам ничего не должен...во всем виноват Порошенко Турчинов и Юлка Тимошенко ..
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30.07.2022 00:43 Ответить
"I Have a Dream"
Martin Luther King Jr.

"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія

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30.07.2022 00:53 Ответить
Схоже "країна мрій"з передвиборчої програми *********** зебіли не так уявляли.
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30.07.2022 01:38 Ответить
чи не могли би ви не згадувати про тимошенку, вона курва не тому що її хтось там з політичних опонентів звинувачує, вона курва бо і є курвою. Муха, яка кружляє над нашим столом в очікуванні задурно пожерти. А попутньо залишити якусь заразу не спеціально звісно. Але ж від того не легше.
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01.08.2022 12:22 Ответить
Бляха, срана оон, ******* хрест... Нащо виставлятися гарантами безпеки, якщо вас там навіть поруч нема і ви не за чим не наглядати взагалі???
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30.07.2022 01:31 Ответить
який хрест? той хрест, що допомагав москалям красти українців з Маріуполя цієї весни?
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30.07.2022 04:04 Ответить
ТиВова здав іх
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30.07.2022 04:59 Ответить
Вiн здавав з 2019 року- скорочення армii, дороги замiсть зброi, щоб танки iхали добре,продажне СБУ, розмiнування пiвдня, зустрiч в Оманi та будем жарить шашлики.... Тепер азовцi. Напевно, Зе й Ермак домовились про сухопутнiй шлях до Криму в Оманi. Не мiг Зе не розумiти того й не бачить. Вiн е зрадником.
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30.07.2022 06:11 Ответить
Гудроном і відосіком
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30.07.2022 07:12 Ответить
Стало известно имя палача в Еленовке...Виталий Арашанов...город Элиста.Калмыкия.улица четвертый микрорайон ,дом 48,квартира 16
...
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30.07.2022 07:27 Ответить
Дуже надіюсь що Зе та шобла отримають свою карму за все що накоїли за кров горе руїни Україна переможе
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30.07.2022 08:09 Ответить
Наивный чукотский юноша из криворожских трущоб впервые попал в большую политику и был неоднократно изнасилован в извращенной форме нехорошими дядьками, подманившими большим красивым леденцом. Выводы маленький Вовочка сделал, но как только видит петушка на палочке, все тут же забывает....
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30.07.2022 08:14 Ответить
****, а на хрена нам тогда свой харант? Может и кого-то из ООН Главкомом возьмем? А замом Ермака кого-нибудь из продюсеров Голливуда, шоб видосики классные делал. Хотя для уровня Квартала лучше продюссер из Болливуда, и Зиту и Гиту в Офис на должности по культурному сопровождению поедания шаурмы...
Ахххххренеть! Отдал приказ, усрался и в кусты...
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30.07.2022 08:16 Ответить
Штирлиц...а вы уверены что украинцы будут нас встречать с хлебом солью и цветами?
Нет..не уверен...они все стали бандеровцамт и разговоривают на нашем рюZZkaм наречии...а посылают нас всех.. за крейсером...и подлодкой

Курск....
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30.07.2022 08:24 Ответить
Морпіх Журавель помер під "гарантією" першим цього утирка який грає роль президента а тепер всі українці під "гарантією"....Віри не має цьму блазнью. Азовці повірили лайну і вмирають в приниженнях і тортурах в рашофашиському концтабору. Як на мене якщо вмерти то зі зброєю в руках даючи на смерть відповідь ворогові смертью. Чому коли наші війська були за 6 км від Оленівки не провели військову операцію по визволеню наших воїнів а це є свята справа виручати з біди побратимів ?
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30.07.2022 09:35 Ответить
Да конечно должно быть признано государство-террористом, это даже не обсуждается.
Но как после этого дальше вести с ним экономические отношения ?
Запад не готов прекратить эти отношения прямо сейчас.
А следовательно и признать их террористами прямо сейчас нельзя, от слова совсем.
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30.07.2022 09:47 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MgYzf9cZfrbZVnfkxLJmSUsqz99jTjF5T8WCHUPiEo31N1Se1gzDkAqScYbvKCuGl?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·

Я не очень понял, о каких обязательствах ООН и Красного Креста по безопасности наших военных с «Азовстали» говорит власть. Где и что эти организации могут у рашистов контролировать? Или кто-то верил в «эвакуацию» под эгидой Красного Креста?
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30.07.2022 09:47 Ответить
Зє!льона шмаркля дала наказ азовцям здаватися в полон
захист Маріуполя міг би стати легендою та надихаючим прикладом героїчного чину та чести для українців на тисячоліття
натомість маємо національну ганьбу та безчестя, а героїв безславно закатовано та нагло вбито
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30.07.2022 10:02 Ответить
Балодя,-твоя хата с краю.ооо и крест и путин все сделают,-главное верить им.Не переживай.
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30.07.2022 10:07 Ответить
здача півдня України включно з Кримським каналом, коридор суходолом до Криму, знищення "нациків" полку "Азов" - то все згідно Оманьских договорняків дЄрьмака
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30.07.2022 10:11 Ответить
Хто гарантував? Я не чула, щоб ООН та Червоний Хрест щось гарантували. Ось Зеля чомусь бажав здачу полонених ворогу прикрити якоюсь таємницею.
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30.07.2022 11:02 Ответить
Ось воно, курва, наслідки шашликів, а ще раніше голосів 73% веселунів-хотьпаржом. Скільки разів попереджали, що з московитськими падлами, ніяких домовленостей, ніяких переговорів, курва, влада зелебобіків!!!
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30.07.2022 11:50 Ответить
Вот вам с сдача в плен русне. Поступили,как мрази.Ничего нового
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30.07.2022 12:29 Ответить
Найвеличніший Підписант шукає на кого стрілки перевести.
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30.07.2022 13:32 Ответить
Всі знають, що в ООН постійним членом є Кацапія і всі рішення блокує і Володя Боневтік про це знає. Також Володя Боневтік мав знати і знає, що всі громадяни, що йшли по "зеленому коридору" в Маріуполя "Червоний Хрест" переправив на Кацапію,а не на ніші неукуповані території, то яка довіра мала бути до них? А це підказує, що діяв навмисно, просто здав на катування наших найкращих синів і дочок і навіть на цьому зробив свій піар-відос, що була контрольована евакуація. А сьогодні йде пошук винниз за про@об!
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30.07.2022 15:10 Ответить
ТИ ПАДЛО ЇМ ОБІЦЯВ ЗАХИСТ.ТИ ЇМ ОБІЦЯВ ВИЗВОЛЕННЯ.ЇХ ЖІНКИ БАЧАЧИ ЯК ТИ ЇХ ЗВІЛЬНЯЄШ ПОЧАЛИ САМІ РОБОТУ ПО ЗВІЛЬНЕННЮ.ТИ НІКЧЕМА.ПОВНА НІКЧЕМА.НІ ХЕРА НЕ МОЖЕШ ЯК І ТВОЯ КОМАНДА.ТІЛЬКИ ТЕРЕБАНИТИ ДЕРЖБЮДЖЕТ.Я НІ РАЗУ НЕ ЧУВ ЩОБ ТИ ПАДЛО ЖЕРТВУВАВ НА АРМІЮ НА БІЖЕНЦІВ НА ДІТЕЙ ОСИРОТІЛИХ НА ПРАНЕНИХ ЇХ РЕАБЕЛІТАЦІЮ НА ЗАКУПІВЛЮ ЗБРОЇ.ТИ ПАДЛО САМЕ НАСТЯЩЕ ПАДЛО.
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31.07.2022 12:36 Ответить
ООН і Червоний Хрест, як гаранти, повинні захистити життя сотень українських військовополонених, - Зеленський Джерело:
ТВОМА СЛОВАМИ КЛОУН -
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01.08.2022 12:03 Ответить
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01.08.2022 12:07 Ответить
 
 