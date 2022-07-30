ООН и Красный Крест как гаранты должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных, - Зеленский. ВИДЕО
Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 156-го дня войны с Россией.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по Оленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники "Азовстали" выходили из завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов.
Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН и Красному Кресту в качестве гарантов договоренностей относительно защитников "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных.
И добавлю от себя: должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение нужно, нужно сейчас", - сказал Зеленский.
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Хоча це вона,та всім пох.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102. Президент України є главою держави і виступає від її імені.
Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України
там потрібні фільтри Бортничеської станції аерації
Тепер цими справами Буданов займається.
Треба з нього питати чому і як це сталося.
Хоча те що це засекретили наводить на думку що це продумана підстава і здача.
Ця ситуація маусить набути максимального розголосу, а не приховування в надрах спецслужб.
згоден з кожним словом
на "телемарафоні"
"Я, як президент та верховний головнокомандувач, сподіваючись, що росія буде дотримуватися міжнародного законодавства, у поводжені з військовополоненними, припустився жахливої помилки.
Що призвело до масового вбивства українських військових, що перебувають в російському полоні!
Але нажаль, іншого виходу, щоб врятувати бійців полку "Азов", не було."
Все.
І люди б нормально віднеслись до подібної заяви.
Але ні, знову одне і те саме: відповідальні всі навколо і особливо, незрозумілі "гаранти".
А до цього була свідома здача Півдня.
...Зараз гаранти повинні реагувати. Повинні захистити життя сотень українських військовополонених. Джерело:
В той час коли "гарант" української конституції захищає Єрмака і Татарова.
Ти сам хоть цікавився, як кацапи поводяться із нашими полоненими?!
Почему ему все должны?
США и Европа ему должны поставить оружие, ввести санкции и закрыть небо.
ООН и КК должны гарантировать жизнь пленных, которым он приказал сдаться в плен.
МВФ и Запад ему должны финансировать бюджет по 5 млрдов в месяц и дать 700 миллиардов на "восстановление" и т.д.
А что ДОЛЖЕН ОН?????
а тепер хай разом з підписантами розповість яким чином
вже НА ЧАСІ !
Эта влада еще после минских вагнеровцев должна была в СИЗО сидеть.
Имя этой власти уже ничем не спасти. А вот право на написание фамилии на надгробке еще можно заслужить - сделать харакири. Только нужно минимум четыре ассистента, в отличие от японцев. Один должен держать "Замурая" за ноги, другой за руки, третий закрывать рот, а четвертый уже делать сепуку!
Martin Luther King Jr.
"Ми с Вовой ******** Мрію"
Скумбрія
...
Ахххххренеть! Отдал приказ, усрался и в кусты...
Нет..не уверен...они все стали бандеровцамт и разговоривают на нашем рюZZkaм наречии...а посылают нас всех.. за крейсером...и подлодкой
Курск....
Но как после этого дальше вести с ним экономические отношения ?
Запад не готов прекратить эти отношения прямо сейчас.
А следовательно и признать их террористами прямо сейчас нельзя, от слова совсем.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/pfbid0MgYzf9cZfrbZVnfkxLJmSUsqz99jTjF5T8WCHUPiEo31N1Se1gzDkAqScYbvKCuGl?__cft__[0]=AZWerkGSo-FRA0XIvA4_CsqPwRVhCfNEQFX-8-Dgz0b69ohI3xsSc4vX-iEQCiL1LJMFpgFR7hnm8FeSLWJZk7b5wYgU8UwKlLHC969JS9In8a1zwH4IYENx8hJSsiaT47z0No86obkzyqUKwrAfSlpX&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч ·
Я не очень понял, о каких обязательствах ООН и Красного Креста по безопасности наших военных с «Азовстали» говорит власть. Где и что эти организации могут у рашистов контролировать? Или кто-то верил в «эвакуацию» под эгидой Красного Креста?
захист Маріуполя міг би стати легендою та надихаючим прикладом героїчного чину та чести для українців на тисячоліття
натомість маємо національну ганьбу та безчестя, а героїв безславно закатовано та нагло вбито
ТВОМА СЛОВАМИ КЛОУН -