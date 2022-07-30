ООН и Красный Крест как гаранты должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины по итогам 156-го дня войны с Россией.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Заслушал сегодня доклады об ударе оккупантов по Оленовке Донецкой области. Это было сознательное российское военное преступление, сознательное массовое убийство украинских военнопленных. Более 50 погибших… Когда защитники "Азовстали" выходили из завода, ООН и Международный Комитет Красного Креста выступили гарантами жизни и здоровья наших воинов.

Вооруженные силы Украины, Служба безопасности, Главное управление разведки и уполномоченный Верховной Рады Украины выступили с совместным заявлением к ООН и Красному Кресту в качестве гарантов договоренностей относительно защитников "Азовстали". Поддерживаю это заявление. Теперь гаранты должны реагировать. Должны защитить жизнь сотен украинских военнопленных.

И добавлю от себя: должно быть четкое юридическое признание России государством-террористом. Особенно я обращаюсь к Соединенным Штатам Америки – решение нужно, нужно сейчас", - сказал Зеленский.

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