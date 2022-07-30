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BBC выпустила фильм о бойне в Буче, с доказательствами убийств и пыток гражданских украинцев. ВИДЕО

В марте этого года город Буча оказался под оккупацией российских войск, продвигавшихся на Киев. После вторжения россияне совершили бойню.

В фильме BBC есть показания родственников и выжившего после пыток, информирует Цензор.НЕТ.

Героини рассказывают о своих мужьях и сыновьях, которые пошли защищать город.

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По словам выжившего после расстрела Ивана Скибы, россияне имели количественное и преимущество в оружии. Девять мужчин скрывались в одном из домов на Яблоновской в ​​Буче. Их разоблачили и захватили в плен.

Скиба последовательно рассказывает о событиях после захвата в плен, в частности о пытках.

В фильм включены кадры хроники, содержащие подтверждение слов мужчины.

"Российские солдаты сказали мне: "Не смотри на них, это не люди, это грязь, животные", - рассказала свидетельница, местная жительница Люся Москаленко. По ее словам, россияне просили, чтобы детям закрывали глаза, чтобы те не видели состояние пленников. Большинство жителей отпустили через несколько часов, но не мужчин.

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Автор: 

фильмы (399) Буча (460)


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Топ комментарии
+15
я не буду смотреть. простите. больше ненавидеть росийцев я уже не смогу. помянем.
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30.07.2022 16:50
+12
Буча це лише вершки.
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30.07.2022 16:26
+9
По ходу його будуть транслювати десь по польським телеканалам. Але не на "єдиному телемарахвоні": ведь єсть жє і хорошіє русскіє! І за зєрно договорілісь! І за "евакуацію" з Азовсталі...
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30.07.2022 17:15
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Буча це лише вершки.
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30.07.2022 16:26 Ответить
Тяжелое видео https://m.youtube.com/watch?v=jvyjQjREg_0
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30.07.2022 16:28 Ответить
А в голодоморе и красном терроре кто виноват? Ответственность для инфантильной русни хуже ядерного оружижия вот этим оружием и накажем русофашистов.
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30.07.2022 16:41 Ответить
я не буду смотреть. простите. больше ненавидеть росийцев я уже не смогу. помянем.
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30.07.2022 16:50 Ответить
По ходу його будуть транслювати десь по польським телеканалам. Але не на "єдиному телемарахвоні": ведь єсть жє і хорошіє русскіє! І за зєрно договорілісь! І за "евакуацію" з Азовсталі...
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30.07.2022 17:15 Ответить
ну може Шольц хоч подивиться чи там Блінкен.
тому, камради, поширюйте його, це на користь.
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30.07.2022 17:26 Ответить
Після війни, у Гостомелі, під спаленою "мрією" має стояти шибениця, і на тій шибениці мають висіти два Zелених довпойопа, один - той що закликав готуватися до шашликів у відосіку від 23.02, а інший - який казав що це американські змі нагнітають істєрію
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30.07.2022 18:17 Ответить
НІКОГО НЕ ДИВУЄ ЧОМУ ВСІ ВБИТІ В БУЧІ БУЛИ ЗІ ЗВЯЗАНАМИ РУКАМИ ?

Руки звязують тільки у полонених призначених до страти, а полоненими
вони стали по РОЗТРІЛЬНИМ СПИСКАМ Портнова які той складав з 2019.

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30.07.2022 22:37 Ответить
Заклики депутатки від Бучі Василевської Смаглюк
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30.07.2022 22:46 Ответить
Ціна пофігізму чи зради центральної влади - десятки тисяч загублених життів, бо Чмо хотіло бабла і видовищ. Попереджені люди могли б виїхати і не потрапити в біду. Зеля і його оточення все знало і готувалося, а на громадян плюнули, бо зливали всю країну.
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30.07.2022 23:33 Ответить
Як же хочеться обійняти і підтримати кожну у цьому відео. Буча - це біль і жах. Гарне містечко,в якому ми відпочивали майже кожні вихідні. Більшість сімей - пари з дітьми.
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31.07.2022 02:51 Ответить
 
 