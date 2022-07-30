BBC выпустила фильм о бойне в Буче, с доказательствами убийств и пыток гражданских украинцев. ВИДЕО
В марте этого года город Буча оказался под оккупацией российских войск, продвигавшихся на Киев. После вторжения россияне совершили бойню.
В фильме BBC есть показания родственников и выжившего после пыток, информирует Цензор.НЕТ.
Героини рассказывают о своих мужьях и сыновьях, которые пошли защищать город.
По словам выжившего после расстрела Ивана Скибы, россияне имели количественное и преимущество в оружии. Девять мужчин скрывались в одном из домов на Яблоновской в Буче. Их разоблачили и захватили в плен.
Скиба последовательно рассказывает о событиях после захвата в плен, в частности о пытках.
В фильм включены кадры хроники, содержащие подтверждение слов мужчины.
"Российские солдаты сказали мне: "Не смотри на них, это не люди, это грязь, животные", - рассказала свидетельница, местная жительница Люся Москаленко. По ее словам, россияне просили, чтобы детям закрывали глаза, чтобы те не видели состояние пленников. Большинство жителей отпустили через несколько часов, но не мужчин.
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