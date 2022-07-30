Герой Чеченской Республики Ичкерия Мадиев: Первую войну в РФ мы выиграли, но не довели до конца, и они вернулись. ВИДЕО
Герой Чеченской Республики Ичкерия, участник российско-чеченских войн с 1992 по 2013 год, известный полевой командир Муслим Мадиев объясняет, чем должна стать победа Украины для его народа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеоролик, обнародованный на канале "Фронт Северного Кавказа".
"Целенаправленно Россия била по мирному населению (во время войны в Чечне. - Ред.) и уничтожала мирные дома, как сейчас уничтожает в Украине. Первую войну мы выиграли, но не довели до конца. Мы дали им передышку, они набрались сил и вернулись. Недобитыми нельзя оставлять. Они очень злопамятны. Договоров никаких с ней (РФ. - Ред.) нельзя заключать, они не придерживаются договоров. То, что они в Чечне творили, повторяют, копируют (в Украине. -Ред.) Беженцев не пропускали, они выстраивались в колонны. А ночью их бомбили", - напоминает Мадиев.
Он подчеркивает, что мир должен осудить оккупацию Ичкерии и геноцид чеченского народа.
"Основной секрет - они не жалеют своего пушечного мяса. У них его навалом. Они гонят вперед, и все. После боев в 1995 году они даже трупы свои не забирали. Собаки ели эти трупы. Жалости и человечности у них практически нет", – отмечает Мадиев.
Он называет Кадырова ставленником России. Тот безжалостен к землякам по указанию РФ.
"Если мы сегодня отстоим Украину, нам завтра легко будет отстоять Ичкерию", – убежден Мадиев.
Он подчеркнул, что чеченцы хотят восстановить независимость.
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1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;
2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;
3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
поэтому и пытались как то это остановить
а убить дудаева помогли американцы, когда передали данные местонахождения
Чеченці зараз воюють на боці московитів, катують українців.
Їм лише гроші важливі
Адміністративний кордон буде з Україною , тримайтеся брати !