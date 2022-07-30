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Герой Чеченской Республики Ичкерия Мадиев: Первую войну в РФ мы выиграли, но не довели до конца, и они вернулись. ВИДЕО

Герой Чеченской Республики Ичкерия, участник российско-чеченских войн с 1992 по 2013 год, известный полевой командир Муслим Мадиев объясняет, чем должна стать победа Украины для его народа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеоролик, обнародованный на канале "Фронт Северного Кавказа".

"Целенаправленно Россия била по мирному населению (во время войны в Чечне. - Ред.) и уничтожала мирные дома, как сейчас уничтожает в Украине. Первую войну мы выиграли, но не довели до конца. Мы дали им передышку, они набрались сил и вернулись. Недобитыми нельзя оставлять. Они очень злопамятны. Договоров никаких с ней (РФ. - Ред.) нельзя заключать, они не придерживаются договоров. То, что они в Чечне творили, повторяют, копируют (в Украине. -Ред.)  Беженцев не пропускали, они выстраивались в колонны. А ночью их бомбили", - напоминает Мадиев.

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Он подчеркивает, что мир должен осудить оккупацию Ичкерии и геноцид чеченского народа.

"Основной секрет - они не жалеют своего пушечного мяса. У них его навалом. Они гонят вперед, и все. После боев в 1995 году они даже трупы свои не забирали. Собаки ели эти трупы. Жалости и человечности у них практически нет", – отмечает Мадиев.

Он называет Кадырова ставленником России. Тот безжалостен к землякам по указанию РФ.

"Если мы сегодня отстоим Украину, нам завтра легко будет отстоять Ичкерию", – убежден Мадиев.

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Он подчеркнул, что чеченцы хотят восстановить независимость.

Автор: 

россия (95660) Чечня (637)


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Топ комментарии
+25
І нам треба вчитися на їх помилках також.
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30.07.2022 17:04
+22
К сожалению наши тоже ничему не учатся ни на своих ни на чужих ошибках. У нас тоже думали что рашисты сначала остановятся на крыме потом на дамбасе. И уже не знаю каким нужно быть идиотом чтобы думать что если подписать с рашистами в Стамбуле *мир* то они остановятся на Мариуполе, Херсоне или Запорожье.
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30.07.2022 17:06
+21
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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30.07.2022 17:05
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Правила форума Совет форумчан
І нам треба вчитися на їх помилках також.
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30.07.2022 17:04 Ответить
"не повертатися до ворога спиною, не побачивши його крові" на приклад.
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02.08.2022 01:25 Ответить
Важливі думки із досвіду спротиву чеченців російським загарбникам у 1995 році, висловлені начальником Головного штабу Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія Асланом Масхадовим, які й дотепер є актуальними в умовах рашистської агресії проти України й українського народу:

1) ПРО ВІЙСЬКОВУ ДИСЦИПЛІНУ:
"Місто (Грозний) ми залишили не тому що в росіян було краще озброєння, військові знання (мистецтво) чи мужність. Ні один будинок, перехрестя чи квартал не було залишено через поразку наших військ... Навіть якщо б росіяни ще нагнали б 1000 танків. Ми б і досі стояли в Грозному... Що нам не вистачало в той час - так це військова дисципліна в наших лавах... Якщо б робили все, що наказали, поважали б свого командира, то краще наших воїнів не було би... Ми зайняли позиції біля мостів (на річці Сунжа) - це був вигідний для нас рубіж. Я вважав, що цей рубіж є неприступним. (Однак цей) другий рубіж прийшлось віддати через (невисоку) дисципліну і помилки деяких людей. (Проте) зараз у бійців з'явився досвід. Тепер багато хто зрозумів важливість дисципліни !" ;

2) ПРО ОЗБРОЄННЯ:
"Зараз наші бійці закріпились в окопах так, що російські танки не можуть прорвати оборону. Єдина проблема, що дальність (стрільби) в гранатомета 400 метрів. Якщо б у нас було щось, чим можна стріляти на 2-3 кілометри, то давно прогнали б їх (ворога)." ;

3) ПРО ТАКТИКУ РАШИСТСЬКИХ ВІЙСЬК:
"Ми не повинні сумніватись у своїх силах. Брехня, що російські окупанти розчавлять нас, як про це вони собі думають разом із тими, хто на них працює. Не розчавлять нас ! Якщо б могли, то давно б зробили. В них не вистачає сил для цього. Це їхнє безсилля, коли вони руйнують села, коли вони стріляють по житлових будинках. Стріляють не по наших позиціях, а по селах. Вони роблять це через (свій) страх і сумніви у (своїй) перемозі. А також хочуть зробити так, щоби протиставити населення супроти наших воїнів.".
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30.07.2022 17:05 Ответить
Насколько помню, чеченцев погубило то что они как и мы сейчас поверили в переговоры с рашистами. И во время тех самых переговоров и был убит подло как всегда это делают рашисты, Герой Ичкерии Джохар Дудаев.
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30.07.2022 17:10 Ответить
у рашки войск было миллион, противостоять долго нельзя было
поэтому и пытались как то это остановить
а убить дудаева помогли американцы, когда передали данные местонахождения
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30.07.2022 17:19 Ответить
Дудаеву позвонили на мобильный, так и вычислили, насколько я знаю а не американцы.
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30.07.2022 17:30 Ответить
К сожалению наши тоже ничему не учатся ни на своих ни на чужих ошибках. У нас тоже думали что рашисты сначала остановятся на крыме потом на дамбасе. И уже не знаю каким нужно быть идиотом чтобы думать что если подписать с рашистами в Стамбуле *мир* то они остановятся на Мариуполе, Херсоне или Запорожье.
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30.07.2022 17:06 Ответить
Украина победит! Ичкерия станет свободной!
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30.07.2022 17:08 Ответить
Ичкерии более 20 лет не существует, сами так называемые ичкерийцы проект официально закрыли и разбежались по другим странам.
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30.07.2022 17:18 Ответить
И вы разбежитесь по разным комуналкам, вопрос куда побегут некие русские, у которых нет своей земли в россии ?
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30.07.2022 17:29 Ответить
Напомню, что в 90-х независимость т.н. Ичкерии ни одна страна в мире не признала. Все считали её частью РФ.
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30.07.2022 20:24 Ответить
Польші взагалі років 60 не існувало на мапі Світу, її ще й поділили між іншими державами, і вони знайшли в собі сили і об"єдналися.
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02.08.2022 01:20 Ответить
відновити ядерну зброю і ні хто більше не троне і не повернеця. матеріали є, спеціалісти є, беремо та й робимо. і все. рашка більш ніколи не суниця
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30.07.2022 17:20 Ответить
зброя то так, але саме головне ви..ти всіх "совецкіх школьніков" всіх до єдиного. Бо допоки Україною керує фсб-к або совкодрочер нам яо не допоможе.
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02.08.2022 01:21 Ответить
There's a lot of unknown things about the Chechen wars, but one this is for sure - the aggressor was always russia and its propaganda machine. The Ukranian war is a solid proof to that and the World community should not be fooled yet another time. The russia is a terrorist country (not a sponsor of terrorism), it's undeniable.
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30.07.2022 17:46 Ответить
Так що зЕлох, заткни "Яка різниця", дерьмоку у гузно та вчись на помилках і своїх та чужих! А краще, йшов би ти у відставку, з и,о, президента Порошенко! Порох хоч "барига", але не крадій!
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30.07.2022 17:47 Ответить
всім країнам треба згуртуватися проти зла
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30.07.2022 17:55 Ответить
Ш.Басаев *Ваша великорусская мечта-сидя по горло в дерьме,затащить туда всех остальных. Это и есть русизм.*
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30.07.2022 18:01 Ответить
Нет ненависти к россиянам, но есть чуство брезгливости, как к дохлому скоту".- Джохар Дудаев. "Раб, не стремящийся выйти из рабства, заслуживает двойного рабства." - Джохар Мусаевич Дудаев.
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30.07.2022 18:04 Ответить
И.Ильин *Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории.Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку.Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.*
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30.07.2022 18:05 Ответить
Вот только этого кацапа цитировать тут не стоит...
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30.07.2022 18:18 Ответить
путинХуйло это как в анекдоте!ЗНАЛ БЫ СЫНА Я КАКОЙ ***** ТЫ БУДЕШ В ЖИЗНИ!!!ВЫТЕР БЫ Я ТЕБЯ ОБ ПРОСТЫНЬ!!!
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30.07.2022 18:18 Ответить
Представляю, что будут чеченцы с предателями- убийцами Кадыркой и его педиками. Они никогда не забудут и не забыли того безмерного горя и жертв которыхе Раша принесла в их дома. Русские полуобезьяны заслуженно получат свое, жалко этих скотов никому не будет.
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30.07.2022 18:28 Ответить
Забули
Чеченці зараз воюють на боці московитів, катують українців.
Їм лише гроші важливі
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30.07.2022 22:22 Ответить
Ти таке скажи чеченцю, він тобі язик вирве. Чеченці постійно просять не плутати їх з кадировцями. На боці рашці воюють кадировці.
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31.07.2022 13:43 Ответить
Русские - мерзкие рабы. ,, Ошейник раба , легче доспехов воина,,Они никогда не поймут, что есть такая вещь , как свобода и достоинство.
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30.07.2022 18:31 Ответить
Ічкерія буде вільною рано чи пізно !

Адміністративний кордон буде з Україною , тримайтеся брати !
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30.07.2022 22:18 Ответить
А це було б добре, якщо в нас був сусід вільний ічкерійський народ, а не ця тупа рашистська орда.
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31.07.2022 13:46 Ответить
Ты для меня образец, Мамед! Храни тебя Господь!
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31.07.2022 01:04 Ответить
"Нехватки пищи в самой природе не заложено, нехватка духа - вот это вот дефицит. На этой земле умершего с голоду не знает история веков и времен. Если есть дух, значит войну можно вести сто тысяч лет. Если его нет - ни одного дня. Можно завалить все столы пищей, и от обжорства умереть." - Джохар Мусаевич Дудаев
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31.07.2022 13:51 Ответить
 
 