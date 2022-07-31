Никто не пришел на "торжества", устроенные оккупантами ко Дню ВМФ РФ в Херсоне. ВИДЕО

Местные жители проигнорировали мероприятия ко Дню ВМС России, устроенные оккупантами в Херсоне.

По крайней мере, такое впечатление складывается во время просмотра ролика, опубликованного РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Память погибших моряков почтили в Херсоне в День ВМФ", - говорится в сообщении пропагандистов.

На ролике видно, что в мероприятии принимают участие около 15 человек вместе с двумя операторами.

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Напомним, 31 июля в РФ – День ВМФ. Оккупанты устроили якобы украинскую диверсию в Севастополе, чтобы оправдать отмену парада.

Так, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

В ВМС ВСУ убеждены, что заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.