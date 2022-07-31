Никто не пришел на "торжества", устроенные оккупантами ко Дню ВМФ РФ в Херсоне. ВИДЕО
Местные жители проигнорировали мероприятия ко Дню ВМС России, устроенные оккупантами в Херсоне.
По крайней мере, такое впечатление складывается во время просмотра ролика, опубликованного РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.
"Память погибших моряков почтили в Херсоне в День ВМФ", - говорится в сообщении пропагандистов.
На ролике видно, что в мероприятии принимают участие около 15 человек вместе с двумя операторами.
Напомним, 31 июля в РФ – День ВМФ. Оккупанты устроили якобы украинскую диверсию в Севастополе, чтобы оправдать отмену парада.
Так, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.
В ВМС ВСУ убеждены, что заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
к памеднику рюзьге военфлоту. на лучшее впрочем и не заслуживает
це який номер форми???
Хан Гірей особливо гарно це робив ..
Що то було?
Мабуть, НЛО…
А ми навіть не починали....
Или
Наркоманов переодели в исподннее и кроссовки... Жесть...
https://www.youtube.com/watch?v=NFr3rnIyrog КИНО | Дальше Действовать Будем МЫ..