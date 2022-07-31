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Никто не пришел на "торжества", устроенные оккупантами ко Дню ВМФ РФ в Херсоне. ВИДЕО

Местные жители проигнорировали мероприятия ко Дню ВМС России, устроенные оккупантами в Херсоне.

По крайней мере, такое впечатление складывается во время просмотра ролика, опубликованного РИА Новости, передает Цензор.НЕТ.

"Память погибших моряков почтили в Херсоне в День ВМФ", - говорится в сообщении пропагандистов.

На ролике видно, что в мероприятии принимают участие около 15 человек вместе с двумя операторами.

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Напомним, 31 июля в РФ – День ВМФ. Оккупанты устроили якобы украинскую диверсию в Севастополе, чтобы оправдать отмену парада.

Так, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

В ВМС ВСУ убеждены, что заявлениями о якобы атаке украинского беспилотника на штаб ЧФ РФ в оккупированном Севастополе Россия признает свою ПВО недееспособной и ставит под еще большее сомнение существование крымского моста.

армия РФ (19375) оккупация (10167) пропаганда (3683) Херсон (2840)


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Топ комментарии
+48
какие афицеры? Педофилы, насильники, убийцы, мародеры и предатели они, а не ахвицеры. А судя по наряду, и нелепой ходьбе они вообще не военные а местные наркоманы набранные за ближайшими гаражами за пару доз
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31.07.2022 15:02
+42
Пєтухі позорниє!
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31.07.2022 14:55
+41
урочистості", влаштовані окупантами - iдiть *****
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31.07.2022 14:55
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Це ж "юниє нахімавци" вшановують? Чи хто?
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31.07.2022 14:55 Ответить
Йди на#уй звідси.
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31.07.2022 15:26 Ответить
До того часу московія буде (а може і не буде) тільки в згадці.
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31.07.2022 15:27 Ответить
В дитинстві фільм дивився. "Мамлюк" називався. Про Гочу і Квічу.
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31.07.2022 15:32 Ответить
урочистості", влаштовані окупантами - iдiть *****
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31.07.2022 14:55 Ответить
Да они и музыку включили не свою! А Адажио Джадзотто.
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31.07.2022 15:26 Ответить
зіграла музика поряд - тепер вона їхня. з'їв москаль миску борщу - борщ руцкая яда, поїхав, позагорав у Криму, всьо - кримнаш. Ачо, вяздє рускій язик звучіт.
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01.08.2022 13:36 Ответить
Пєтухі позорниє!
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31.07.2022 14:55 Ответить
ахфіцери)
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31.07.2022 14:56 Ответить
На взуття їх подивися! Де ти таке "форменне" взуття бачив?!
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31.07.2022 15:00 Ответить
Швидше за все орки привезли в Херсон на день свого флота з концертною програмою якийсь армійський ансамблик "пєсні і танца", а в тих артистів флотська форма завжди в гардеробі є, а от взуття яке було, таке й наділи.
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31.07.2022 15:08 Ответить
Вряд ли, там у некоторых фуражки на 3 размера больше, плюс, любой военный, даже после недели службы, знает, что движение надо начинать с левой ноги, а эти, кому как удобно. Просто набрали каких то *********, ни для чего другого, вообще, не годных. Тупо, для мааааленькой, такой, массовки.
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31.07.2022 15:23 Ответить
та ні, там в Херсоні і виш, де випускали спеціалістів цивільного флоту. Ось вони зі своїм предом-сепаром прийшли з віниками. Це ті, що водили курсантів на 9 травня з колорадками і сумували за "русским миром". Подивитеся як вони будуть драпати, коли в місто зайдуть українцькі танки.
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31.07.2022 16:00 Ответить
Нет, ето бомжи, ваенньіе артистьі умеют в ногу и строем ходить.
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31.07.2022 16:33 Ответить
И рожи скрывают за козырьками с очками. Особенно занятный последний кадр с телом посередине. Это типа "офицерская выправка" у орков?
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31.07.2022 15:17 Ответить
Скорее всего, местные дебилы. И вполне резонно, опасаются, как минимум, ****...ей получить. А как максимум, на следующий год уже самому цветочки от кого то принимать.
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31.07.2022 15:26 Ответить
какие афицеры? Педофилы, насильники, убийцы, мародеры и предатели они, а не ахвицеры. А судя по наряду, и нелепой ходьбе они вообще не военные а местные наркоманы набранные за ближайшими гаражами за пару доз
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31.07.2022 15:02 Ответить
В їхній уяві саме так, "враскачку-враскарячку" мають пересуватися справжні "морські вовки" суходолом.
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31.07.2022 15:39 Ответить
А что окупанты фашисские празднуют? И чего в темных очках и голову в землю опустили? Боятся твари что опознают?
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31.07.2022 14:59 Ответить
Ага, #бала очками закрыли, смотрят вниз. Морячки, фашисты ху#вы.
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31.07.2022 15:05 Ответить
А "морячки"-то - "РЯЖЕНІ"!!! Подивіться на взуття! Воно ж у них різне І то - точно не взуття навіть якогось училища "Тюлькофлоту"
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31.07.2022 14:59 Ответить
Ага, в красовочках. А бородатий - то якийсь матьорий морской волк чи шо?)))
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31.07.2022 15:10 Ответить
Моской тюлень
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31.07.2022 16:44 Ответить
бородатий , то "капитан Немо" з "мосфыльма"
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01.08.2022 08:19 Ответить
А ґюйси пом'яті, черті.
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31.07.2022 14:59 Ответить
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31.07.2022 15:00 Ответить
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31.07.2022 15:07 Ответить
Херсонці держат стріи
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31.07.2022 15:07 Ответить
какието облезлые веники возложыли "юные нахимавцы"
к памеднику рюзьге военфлоту. на лучшее впрочем и не заслуживает
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31.07.2022 15:08 Ответить
ахфицеры,ахфицеры,ваше серцце пад прицэлам
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31.07.2022 15:10 Ответить
і вас там поховаємо, і плювати будемо на ваші могили!
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31.07.2022 15:11 Ответить
А где все ???????? Для картинки на *********** каналы это не прокатит
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31.07.2022 15:11 Ответить
Камер більше ніж масовки
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31.07.2022 15:14 Ответить
А чого вони так бігли?....боялись,що їх накриє артою?
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31.07.2022 15:14 Ответить
От страха боялись в штаны наложить и спешили в парашу.
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31.07.2022 15:19 Ответить
Мабуть, вже знали про "атаку на штаб вмф чмф ссср в сєвастопалє".
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31.07.2022 15:43 Ответить
Якійсь переодіті бомжі
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31.07.2022 15:15 Ответить
бомжи млять , +35 , а вони млять в зимових кросівках приперлися -бомжів з памойкі назбирали і квіти з тієїж памойкі...
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31.07.2022 15:16 Ответить
У.е. бани!!! Купляйте собі мило та мотузки, тоді все буде швидко. А можна і не гуманно.
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31.07.2022 15:18 Ответить
окуляри з пляжу!!
це який номер форми???
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31.07.2022 15:22 Ответить
Форма восемь - шо с3,14здим, то и носим.
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31.07.2022 17:21 Ответить
Владлен Мараєв...український історик... каже що Сівастопіль город рюZZkoго позора брали усі кому хотілося...особливо брати турки ...та Кримські Хани...мочілі мавзолейное быдло мацковське аж Гай шумів...Кримський
Хан Гірей особливо гарно це робив ..
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31.07.2022 15:23 Ответить
Якась масовка прикольна, я наприклад бородатих матросів не бачив, та й "шагають" той з лівої , той з правої...
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31.07.2022 15:23 Ответить
«Так, у двір штабу Чорноморського флоту РФ в окупованому Севастополі вранці 31 липня нібито прилетів невідомий об'єкт».

Що то було?
Мабуть, НЛО…
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31.07.2022 15:24 Ответить
https://twitter.com/i/status/1553694710274949123 Вы все врете! Парад был.Вот вам доказ.
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31.07.2022 15:25 Ответить
Сплошные поминки да бухач по поводу "дидываевале". "Рюськая говень" во всей красе.
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31.07.2022 15:27 Ответить
Чмоні..
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31.07.2022 15:28 Ответить
и что ? туда не долетает ни одна ракета чтоби размазать этих орков?
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31.07.2022 15:28 Ответить
Цим рашистським ряженим херроям не дали бюджету, щоб перевірити кожного запрошенного херсонця через сканери ...
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31.07.2022 15:32 Ответить
опустили голови підсвинки 😅👎
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31.07.2022 15:32 Ответить
убого...
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31.07.2022 15:34 Ответить
А что это за веники они укладывают к памятнику ?
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31.07.2022 15:39 Ответить
була можливість суто комбатантів привітати..
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31.07.2022 15:46 Ответить
Можливо, це студенти (курсанти) якоїсь херсонської мореходки, там кілька подібних закладів.
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31.07.2022 15:56 Ответить
Дюже скромно,без помпезності...
А ми навіть не починали....
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31.07.2022 15:57 Ответить
Ой , моряки , де вони їх вишкребли? А такий празнік пропав . Це ж можна було кашу з лопат роздавати , моряцькі пєсні пєть . Так херсонці спортили оркам усе , забили буй на їхній флотський празнік
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31.07.2022 15:59 Ответить
Какие то ватные бомжи........................тьфу *****.......................
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31.07.2022 16:05 Ответить
**** , у них даже рожи не людские , особено лысый чел с рыночной барсеткой выдавил слезу , трогательно, ***** раши...
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31.07.2022 16:06 Ответить
Більшого позору тяжко уявити.
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31.07.2022 16:14 Ответить
Окуповані території чекають на звільнення від рашистів! Але, схоже що влада договорняки і перемир'я готує з окупантом, вихід їх з Херсону в обмін на вихід на кордони Луганської і Донецької областей?!
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31.07.2022 16:30 Ответить
Когда коротышка окочурится то на параше будет играть вот такая же музыка.
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31.07.2022 16:30 Ответить
Ці гівнюки прийшли на нашу землю, в наші будинки щоб навести свої порядки. А тут ще і їхні «празднікі».
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31.07.2022 16:40 Ответить
Цветы возлагали матросы из кремлевского полка...

Или

Наркоманов переодели в исподннее и кроссовки... Жесть...
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31.07.2022 16:47 Ответить
похороны выглядят веселее.
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31.07.2022 16:49 Ответить
Сподіваюсь цих теж скоро додадуть до пагібшіх
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31.07.2022 16:50 Ответить
Чи дочекаємося , що "малі народи" будуть не тільки співати , але і діяти на своїй території ?

https://www.youtube.com/watch?v=NFr3rnIyrog КИНО | Дальше Действовать Будем МЫ..
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31.07.2022 16:59 Ответить
Чмошникі!
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31.07.2022 17:02 Ответить
Цирк шапіто на гастролях, видно що набрали ублюдків, нарядили. Кацапи ідіоти
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31.07.2022 17:02 Ответить
Какіє херої такіє і цвіти))) Бурьнів нарвали на свалці,"возложили" ДБ...о Боже це просто жесть, убогі дебіли)))
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31.07.2022 17:06 Ответить
одно то, что какие то орки вырвались из своих лабуней и топчут Украинскую землю, невыносимо. А то что у них там форма или шапки не такие, то все не важно.
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31.07.2022 17:17 Ответить
Що й не кажіть, а захід масовий . А фуражка у мАряка з останнього ряду розмірів на три більша. Не моє, але сподобалось: слово фуражка на росії звучить красномовно: ФУ...РАШКА!
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31.07.2022 17:41 Ответить
На жаль Херсон він різний https://www.facebook.com/watch?v=3213190365586518
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31.07.2022 17:46 Ответить
Порадувала "стройова підготовка" у цих "моряків"
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31.07.2022 18:02 Ответить
Шо це за морак з бородою? Кадировець?
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31.07.2022 18:04 Ответить
Сразу видно, что в жизни не были на строевой.... Очки одели, что бы никто не узнал... Все фальшиво и люди и сама раша с ее фальшивой историей
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31.07.2022 19:29 Ответить
Де вони знайшли цих ідіотів. Особливо ось це - з бородою.
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31.07.2022 19:37 Ответить
Це був кастінг для нового кварталу 95?
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31.07.2022 20:22 Ответить
петушня какая то, хотя нет, это обычная руснявая петушня
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31.07.2022 20:47 Ответить
А моряки то все в очках.. Шо ****, ссыкотно твари?
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31.07.2022 21:30 Ответить
Я не військова, але дружина військового , то я зразу прийшла до висновку : моряки на відео не справжні, форма з чужого плеча, кашкет на два розміру більший, черевики, то взагалі мабуть з мерців зняли. Думаю, що це місцеві безхатьки вирішили на 100гр. заробити , а в останнього на відео мабуть ще і фінгал під оком....сміх та й годі...
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31.07.2022 21:43 Ответить
А чо ета ані всє в ачочках та, а?, нарікі нєбось та а?
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31.07.2022 22:09 Ответить
Блинов с совковой лопаты, или с бармаков стоило пообещать бы. Быдло скоро бы и примчались. Почавкать. Зажали муки.
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01.08.2022 05:32 Ответить
кацапо цырк шапито - скоро уедут и этих "артистов"....- это такие " матросы" как и путлер балерина
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01.08.2022 10:32 Ответить
Було б цікаво якби попереду йшов барабанщик.
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01.08.2022 12:03 Ответить
 
 