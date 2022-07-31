"Сенатор" от Крыма Ковитиди говорит, что "атака на штаб ЧФ РФ была из Севастополя". ВИДЕО

В Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" из беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Об этом заявила "сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, уже начались оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

Между тем праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома. Впрочем, по улицам города ездит микроавтобус, тянущий на буксире миниатюрную копию боевого корабля. Видимо, оккупанты решили провести бюджетную форму парада.

Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией.

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