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Новости Видео Война
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"Сенатор" от Крыма Ковитиди говорит, что "атака на штаб ЧФ РФ была из Севастополя". ВИДЕО

В Крыму признали, что штаб Черноморского флота "атаковали" из беспилотника из временно оккупированного Севастополя.

Об этом заявила "сенатор" от Крыма Ольга Ковитиди, информирует Цензор.НЕТ.

По ее словам, уже начались оперативно-розыскные работы, чтобы якобы найти виновных.

Между тем праздничные мероприятия ко дню Военно-морского флота в Севастополе перенесены, местных жителей просят оставаться дома. Впрочем, по улицам города ездит микроавтобус, тянущий на буксире миниатюрную копию боевого корабля. Видимо, оккупанты решили провести бюджетную форму парада.

Напомним, во двор штаба Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе утром 31 июля якобы прилетел неизвестный объект.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук назвал это сообщение откровенной провокацией.

Также смотрите: Никто не пришел на "торжества", устроенные оккупантами ко Дню ВМФ РФ в Херсоне. ВИДЕО

Крым (26411) парад (641) город Севастополь (1761) Черноморский флот РФ (1561)


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Топ комментарии
+17
Ну что рашисты, довоевались? Раньше хоть фонерный Рейхстаг брали, теперь будете фонерные корабли и фонерные танки на веревке таскать как деревенские дурачки
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31.07.2022 15:22
+12
б@яха муха о@уеть иных слов не подобрать надули АВРОРУ какое она **** отношение имеет к флоту и Севастополю как марсианин к планете Альфа Центравра... е@!нутая страна е@!нутое ***** е@!нутое орда стадо ското база/// а не народ б@@ядь...
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31.07.2022 15:23
+11
Аналоговнєтний сухопутний корабель на мотузку-"друга армія світу" в реальності.Кацапи жалюгідні,чи вони того не розуміють?
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31.07.2022 15:15
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Це Севастополь так висловлює своє бажання знов бути у складі України, як і весь Крим
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31.07.2022 15:10 Ответить
Не питай глупых илюзий Севастополь был и есть ватным городом , сами кацапы запустили какую то хрень чтобы сорвать парад
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31.07.2022 15:31 Ответить
Мотив бомбить свой штаб у орков очень простой:
флагман флота россии РК "Москва" - ВСУ утопили,
часть кораблей и катеров тоже утоплены,
другая часть повреждена и находится в ремонте...
Чем же тогда проводить парад для ваты?
Вот и решили сделать рекламу ВСУ - чтобы отменить позорный парад...
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31.07.2022 15:47 Ответить
"Дебіли, бл*" - не моє але в точку
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31.07.2022 15:12 Ответить
б@яха муха о@уеть иных слов не подобрать надули АВРОРУ какое она **** отношение имеет к флоту и Севастополю как марсианин к планете Альфа Центравра... е@!нутая страна е@!нутое ***** е@!нутое орда стадо ското база/// а не народ б@@ядь...
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31.07.2022 15:23 Ответить
100%
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31.07.2022 16:53 Ответить
Таке ж відношення як Бйонсі до Абрамса
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31.07.2022 18:49 Ответить
"Москва" на колесах - дуже символічно)
Жмуриків рашистів теж так з вітерцем повертають рідним.
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31.07.2022 15:14 Ответить
Буде вам ще атака, трошки почекайте. Раджу зробити запаси памперсів та туалетного паперу.
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31.07.2022 15:14 Ответить
та не может этого быть! 100% злые укры гранату с Николаева кинули!
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31.07.2022 15:15 Ответить
Аналоговнєтний сухопутний корабель на мотузку-"друга армія світу" в реальності.Кацапи жалюгідні,чи вони того не розуміють?
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31.07.2022 15:15 Ответить
Врагу не сдается их "ГОРДЫЙ" варяг... В штанишки то наложили прилично. Значит уважают. И правильно делают... Скоро будем. Чекайте.
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31.07.2022 15:15 Ответить
Штаб чф параши обосрался от одной петарды и отменил парад. Респект исполнителям.
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31.07.2022 15:15 Ответить
Що це було, мабудь НЛО, не сіло , не впало, по небу пливло. Як би це були наші вельмишановні ЗСУ, там би мокрого місця не залишилося і сухого теж!
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31.07.2022 15:17 Ответить
Краще б тягали мініатюрну копію крейсера «Москва» за допомогою х#я!
Було б символічніше!
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31.07.2022 15:18 Ответить
червона чума...
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31.07.2022 15:21 Ответить
Ну что рашисты, довоевались? Раньше хоть фонерный Рейхстаг брали, теперь будете фонерные корабли и фонерные танки на веревке таскать как деревенские дурачки
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31.07.2022 15:22 Ответить
Крымбас 8 лет..
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31.07.2022 15:23 Ответить
Уфф, ото я пореготав. Рукожону крпію "аврори" пропхали. ***, москалики, оця муйня, як зробила бавовну 1917 вкалось усьому світові. Враховуючи рокожорість та масштаб копії, в..бе тільки по кацапурам. Амінь.
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31.07.2022 15:28 Ответить
рукожопну, це точно, 4-ту трубу загубили)
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31.07.2022 16:13 Ответить
Так отож бо. Вони тільки до трьох рахувати і вміють.
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31.07.2022 16:33 Ответить
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31.07.2022 16:55 Ответить
А кури вміють рахувати до 4-х
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31.07.2022 17:43 Ответить
Дома в Москве Волгодонске и Буйнакске тоже мочили в сортире Петро Порошенко и Турчинов..а подлодку Курск взорвали Юлия Тимошенко и Леонид Кучма...ядренными бонбами...
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31.07.2022 15:30 Ответить
РюZZkие бараны...нафиг вы кому нужны...стадо Шариковых идиотов...срань Мацковская зачуханная...
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31.07.2022 15:34 Ответить
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31.07.2022 15:35 Ответить
Це просто піСТець...
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31.07.2022 15:35 Ответить
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31.07.2022 15:35 Ответить
Какой флот такой и парад флота.
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31.07.2022 15:35 Ответить
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31.07.2022 15:36 Ответить
они опомнились, что то что они ****** на ЗСУ - показывает что у них не только сиськандеры надувные но и ПВО
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31.07.2022 15:36 Ответить
Інтуїція мені підказує, що сьогодні вночі наші ******* по севастополю.

На честь «свята» потрібен хвєєрвєрк!
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31.07.2022 15:36 Ответить
Да просто бухать надо меньше накануне дня Чулочного флота. Набухались и давай фоткаться с оружием. Ну вот кто-то и дернул за колечко под тост "За удачу"...
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31.07.2022 15:38 Ответить
Домбас бандурят! Крымбас бендерят!
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31.07.2022 15:42 Ответить
Брати Капрановы років п'ять потому у Ютьюбі казали...таких тупих волоцюг ніхто в Світі не знайде...
Ледащо...п'яне... та одвічно валяється на подвір'ї разом з собачою конурою..тіпа будкою... Лесь Подерв'янський ще страшніше казав...
Бидло без роду та племені..зате вяличие пре з усіх дір..
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31.07.2022 15:54 Ответить
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31.07.2022 16:06 Ответить
Ооооо, то це в москалів прогрес, а то могли б лінкора "Бісмарка" з фанери сляпіть і написати на ньому "Аврора". З них станеться.
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31.07.2022 16:09 Ответить
Грьобане ганьбище, як не дід на палці, так корито на причепі!
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31.07.2022 16:11 Ответить
А ще фанерна армата на мотузку біля *******.
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31.07.2022 17:54 Ответить
Проста дєньгі ,видані на парад, укралі бєндєровци! І топліво слілі... Слєди к нім вєдут!
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31.07.2022 16:18 Ответить
Мы имеем дело с абсолютно рехнутой схемой поведения. Здесь любой психиатр все прояснит. Как быть? Надо действовать от большего абсурда чем рехнутые. Да, подтверждаем, это мы своих накрыли градами, да, по штабу мы квадрокоптер запустили, и по Белгороду мы стреляем с марта искандерами и Москва втопла от шторма, спасти мы не успели. Это не стеб--- это работает. Это подчеркивает сильнее тупость. Тупой и ещё тупее. Вспомните фильм великолепный.
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31.07.2022 19:30 Ответить
Вони абсолютно *******! Гандон на причепі з прапорцем!!! Березові мавпи!
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31.07.2022 20:51 Ответить
 
 