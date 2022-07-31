Все дома села Берестово на трассе Бахмут-Лисичанск полностью уничтожены российской артиллерией. ВИДЕО
В сети показали, как выглядит Берестово (Донецкая область) после многонедельных боев. На самом деле от села почти ничего не осталось.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Такой выглядит сейчас с. Берестово.
Топ комментарии
+24 Oleg Mamont
показать весь комментарий31.07.2022 16:56
+22 Garry Grant
показать весь комментарий31.07.2022 17:06
+19 Вася Шевченко #371210
показать весь комментарий31.07.2022 17:05
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо ти зараз читаєш, то може дійде до тебе ?
Таких треба с в примусовому порядку і давати копняка під сраку, якщо пащу відкриє.
Бо потім цими дебілами прикриваються кацапи.
Навряд чи вона, втікаючи від війни в третій раз про щось здогадається.
Как он может прекратить разрушение Харькова, Николаева, Чугуева и т.д.?
"ДОНЕЦК В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ"(с)
Военная тайна в том, что Украину дотла разрушила при наступлении совецкая артиллерия и авиация. "Асвабадители."