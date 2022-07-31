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Все дома села Берестово на трассе Бахмут-Лисичанск полностью уничтожены российской артиллерией. ВИДЕО

В сети показали, как выглядит Берестово (Донецкая область) после многонедельных боев. На самом деле от села почти ничего не осталось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Такой выглядит сейчас с. Берестово.

Смотрите также: Обстрел ремонтной базы железной дороги в Бахмуте: под завалами могут быть еще 2 человека, - ГСЧС. ФОТО

Автор: 

армия РФ (19375) обстрел (27366) Донецкая область (9767) разрушение (164)


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Топ комментарии
+24
це когось ще дивує та бентежіть ? вчора якийсь чолов'яга з донбасу зі мною у дискусію вступив, чого це він повинен евакуюватися.

Якщо ти зараз читаєш, то може дійде до тебе ?
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31.07.2022 16:56
+22
Гитлеровцы просто аматоры по сравнению с путлеровцами.
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31.07.2022 17:06
+19
освободили.... освободили от домов и людей... от жизни в этом селе...
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31.07.2022 17:05
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це когось ще дивує та бентежіть ? вчора якийсь чолов'яга з донбасу зі мною у дискусію вступив, чого це він повинен евакуюватися.

Якщо ти зараз читаєш, то може дійде до тебе ?
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31.07.2022 16:56 Ответить
Не дійде, можете не сумніватись.
Таких треба с в примусовому порядку і давати копняка під сраку, якщо пащу відкриє.
Бо потім цими дебілами прикриваються кацапи.
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31.07.2022 17:10 Ответить
евакуйовувати
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31.07.2022 17:13 Ответить
Це жесть. Гітлерівці відпочивають.
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31.07.2022 17:12 Ответить
Одна мілая женсчіна, каторая "второй раз бєжит ат вайни" ( первий був у чотирнадцятому) жалілась, що "нас сталкнулі"...
Навряд чи вона, втікаючи від війни в третій раз про щось здогадається.
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31.07.2022 17:19 Ответить
я вже казав шо там вата, неодноразово
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31.07.2022 17:28 Ответить
вата многоразовая
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31.07.2022 17:59 Ответить
вата на жаль всюди є, а найбільше її у владі на Банковій і вони просто знахідка для терористів русскіх.
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01.08.2022 01:19 Ответить
Це пипець я у 2015 такого не бачив. Підорасня кацапська.
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31.07.2022 17:05 Ответить
освободили.... освободили от домов и людей... от жизни в этом селе...
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31.07.2022 17:05 Ответить
Гитлеровцы просто аматоры по сравнению с путлеровцами.
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31.07.2022 17:06 Ответить
РФ - країна терорист.
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31.07.2022 17:07 Ответить
Ану не гоните на Рашку. Как никак а она член ООН. Кстати, когда мы по этому поводу выставим организации ООН счет за то что ее член такое натворил?
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31.07.2022 17:08 Ответить
Це все одно що виставити рахунок виробникові касового апарату, після того як вас десь продавець надурив.
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31.07.2022 17:15 Ответить
нічого подібного, устав оон каже ще будь-яка миролюбива країна може бути в оон і, якщо оон не виключає рашку, значить вони її вважають миролюбивою, значить насправді вони її не засуджують але бабло з інших країн, які засуджують беруть і не забарються. То якщо ця вся оон це лише оон русскіх і китайців, інші країни як не згодні з тим, мають створити свою організацію і не пускати туди корупціонерів, які з усього зроблять гівно.
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01.08.2022 01:21 Ответить
Сміюсь скрізь сльози !
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31.07.2022 17:23 Ответить
Рашка - член. Точка. )))
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31.07.2022 17:37 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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31.07.2022 17:09 Ответить
нет слів
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31.07.2022 17:14 Ответить
А кабмін цю територію включив в зону де проводяться бойові дії? (як в сусідній новині).
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31.07.2022 17:16 Ответить
Колись, до приходу руцького миру, проїзджав повз цього села.
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31.07.2022 17:16 Ответить
Гитлерцы по сравнению с мавзолейнвми ублюлками..были пацифисты.. пленных краснопузых золтдатэн не расстреливали...на 2 декабря 1941года в плену было 4миллиона краснопузых дедываевалов сралина...
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31.07.2022 17:17 Ответить
жах
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31.07.2022 17:19 Ответить
порівняли -- но даже за ці руіни треба держатись бо потім шоб звільнити треба положити в 5 раз більше хлопців
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31.07.2022 17:20 Ответить
Ви наївна дитина, якщо гадаєте що ці території будуть звільнятися.
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31.07.2022 17:55 Ответить
будуть звільнятися обов"язково, особливо якщо не позволимо владі постійно все про..вати.
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01.08.2022 01:24 Ответить
за руїни триматися теж положити прийдеться, ліпше змусити їх до доброй_волі_жестопроявлєнія.
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01.08.2022 01:25 Ответить
асвободители, курва мать...нелюди.
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31.07.2022 17:27 Ответить
Верховному Клоуну це все до сраки, у нас міста руйнують, подивіться на Харків, Ізюм, Чугуїв, Миколаїів, а тут якісь села.
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31.07.2022 17:27 Ответить
А что он может сделать? Дупой своей прикрыть города и сёла?
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31.07.2022 17:30 Ответить
Угу, асфальтом закидати.
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31.07.2022 17:35 Ответить
Він вже майже все зробив, зо від нього вимагали в Омані, але ВСУ, волонтери і патріоти не дали втілити задум "Гдє та па-сєрєдінє". Второпав, зєбоб?!
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31.07.2022 17:35 Ответить
Ну если он в Омане всё сдал и работает на врага, как утверждают порохобобы, то эти взывания и вопросы тем более бессмысленны.
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31.07.2022 17:37 Ответить
Ну чому ж все, поки не все, він із Єлдаком ще працюють у цьому напрямку
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31.07.2022 18:35 Ответить
Він би міг скоротити кількість своїх "звернень до нації", хоча б до однієї на тиждень.
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31.07.2022 17:39 Ответить
А он шось уже не напоминает всем подряд, шо он - таки Верховный Главнокомандующий. Раньше очень любил напоминать. Теперь забыл, видимо, шо за ВСЕ на сегодня отвечает именно он - Верховный, курва, Главнокомандующий.
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31.07.2022 17:39 Ответить
Да, отвечает. Дальше что?
Как он может прекратить разрушение Харькова, Николаева, Чугуева и т.д.?
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31.07.2022 18:03 Ответить
Был год подготовиться к вторжению. Зеленые мрази, вместо этого, лихорадочно набивали карманы на великом крадивництве, и поливали Запад пометом. Был бы Боневтик человеком - подал бы в отставку.
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31.07.2022 18:29 Ответить
Ну нехай спробує herом по роялю.
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31.07.2022 18:38 Ответить
так такі речі треба було не припиняти так речі не треба було допускати, попередження мало не з кожної праски звучали. А він паскуда не зробив сам і багатьом людям не дав зробити, ті люди загинули.
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01.08.2022 01:27 Ответить
Мені все рівно, чим і що він буде закривати дупою чи скумбрією по 8. Він президент держави і повинен знати й діяти, що йому робити в цей час!
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31.07.2022 18:23 Ответить
то не треба було лізти в Президенти воюючої країни, якщо він нічого не може. Най йде з посади і далі може нічого не могти.
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01.08.2022 01:28 Ответить


"ДОНЕЦК В ГОДЫ ФАШИСТСКОЙ ОККУПАЦИИ"(с)

Военная тайна в том, что Украину дотла разрушила при наступлении совецкая артиллерия и авиация. "Асвабадители."
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31.07.2022 17:51 Ответить
Село не підлягає відновленню. Після закінчення війни знести його.
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31.07.2022 17:51 Ответить
хоть одно село орков имеет такой вид после обстрелов?
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31.07.2022 18:03 Ответить
а хто там десятиріччями голосував за партію регіонів. БУ- РА- ТІ- НО. БУ- РА- ТІ- НО. БУ- РА- ТІ- НО. Ні малята, голосувало Берестове (Донецька область).
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31.07.2022 18:19 Ответить
Мордар повинен бути знищений! Негайно!
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31.07.2022 18:27 Ответить
варвары...
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31.07.2022 18:49 Ответить
Покажите это Римскому Папе дауну.
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31.07.2022 20:51 Ответить
він не даун, він лівий.
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01.08.2022 01:29 Ответить
Освободители пришли...
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31.07.2022 21:18 Ответить
Так а они по другому воевать не умеют. Тупо разносить все что на метр выше земли артой и потом захватывать руины. Чтоб воевать другим способом нужны технологии и умение. Ни того ни другого у раков нет.
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31.07.2022 23:26 Ответить
В 2014г. бегали с флажочками-триколорами и кричали Путин введи войска. Вот он ввел и освободил жителей Донбасса от имущества, жизней близких, будущего.
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01.08.2022 10:08 Ответить
Іного і не чекай коли українофоба вибирають президентом.
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01.08.2022 11:30 Ответить
 
 