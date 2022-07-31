Все дома села Берестово на трассе Бахмут-Лисичанск полностью уничтожены российской артиллерией. ВИДЕО

В сети показали, как выглядит Берестово (Донецкая область) после многонедельных боев. На самом деле от села почти ничего не осталось.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Такой выглядит сейчас с. Берестово.

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