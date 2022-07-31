Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам в воскресенье, 31 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в фейсбуке Зеленского.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждой, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!

Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - говорится в сообщении.

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