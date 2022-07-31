Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам в воскресенье, 31 июля.
Как информирует Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в фейсбуке Зеленского.
"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждой, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!
Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
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1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
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Реєстрація:31.07.2022 - який вумний для новонародженого
"Чому Зе перевів кошти з КовидФонду до "бетону" щоб вкрасти частку"
Але воно тягне за собой питання :
- чому РФ не розстрілює цю бетонку...
Відповідь на це питання може дати тільки конспіролог знаючий про минуле земли мінімум за 500 років.
Цей форум не про це.
Який Modus operandi аби позбутися олігархії?
И Финляндия вместо лини Маннергейма строила дороги?
А свернул уже готовые оборонные программы гундосик тоже для развития экономики, которое помогло оплачивать оборонку?
Де ж вы такие идиоты беретесь?
Проблема в тому що наступним будет По, а після нього знову піарний проект на кшталт колобородька. Тут питання в іншому: справді люди так голосували? Адже в РФ вибори нічого не коштують, а що у нас вони можуть значити після Вагнергейту та Ермаків у владі?
саме так він і робить: насміхається - а через місяц-другий будуть перевибори, а люд знову проголосував не розібравшись за ***. Зрозуміло що "свої інвестиції захищають" від папуасів. Національних лідерів ми не побачимо ще довго.
Найнятим дається "Бонус" щоб вони мовчали як вкидаються 200% тіньового листа в коробки замість того що є всередині. При підрахунку підбиваються підсумки скільки проголосувало и скільки вкинуто листів...
Та про що говорити - в межі безліч відео зі знайденими коробами із відкритими чи цілими пломбами. Про бюлетні на сміттєзвалищах годі й говорити...
Зелене гівно...
Та нам потрібен той, хто дужо краще за Порошенка.
І на мою думку був би дуже сильний і гарний хід як би наприклад ЄС знайшла у своїх лавах лідера гідного перемоги на виборах, якого би підтримав П. О. Але це ризиковано в реаліях «інстаграму»))
А що до першого терміну ПОП, то так, кадрове питання «підкачало», але не було і можливостей (монобільшість), і чомусь ви не згадали про позитивні зрушення і починання, крім суб'єктивних оціно. І взагалі, не корректно їх порівнювати на даному етапі.
Всі були проросійські.
Сбу втекло з Херсона 23 лютого, ввечері, перед війною.
І,чомусь, Арахамія та Єрмак недоторканні.
Коли вони відповідатимуть за свої справи та здачу Херсона?
Може і ім потрібно подякувати за здачу Півдня ?😠
Тот, кто организовал радиомаяк у его спальни, или другой слуга урода?
Як спиться, пане зеленський? А в снах шашлики їсте? А добрі очі х#йла не заглядають вам в очі у ві сні? А асфальтована дорога до преЗедетського університету? А вдячні вагнеровці до вас не приходять у ві сні?
Пропагуйте переселення якщо не за кордон то в сільську місцевість. В містах ад буде до останнього. Тому що Ермаки не дозволять виграти нам війну а оркам ЕС платить в день близько 1-3 млрд евро за енергоносії. Тому - це на довго. Що с Китаєм будет - невідомо, але тоже може почати везти БК оркам...
1) Чому РФ не бомбить "бетонку"
2) Чому РФ стирає міста?