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Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинцам в воскресенье, 31 июля.

Как информирует Цензор.НЕТ, обращение опубликовано в фейсбуке Зеленского.

"Сегодня хочу поблагодарить каждого николаевца за несгибаемость, за защиту города и области. Также спасибо Никополю, Харькову, Кривому Рогу и всей Днепропетровщине, крепким людям Запорожья и области, всем украинцам Херсонщины, каждому и каждой, кто защищает подступы к Одессе и области... Спасибо за вашу смелость!

Стратегически у России нет шансов победить в этой войне. И нужно держаться, чтобы и на тактических уровнях государство-террорист чувствовало свой проигрыш. Нужно держаться – на юге, на востоке и повсюду. Держаться в обороне, в дипломатии, в политике. Сохранять наше единство – и не только до победы, но и после нее, чтобы качественно восстановить все разрушенное оккупантами. Верю, что мы все это сделаем", - говорится в сообщении.

Читайте также: Сегодня Россия выпустила по Николаеву около 40 ракет: город становится вторым Мариуполем, - облсовет


Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Николаев (2155) обращение (752)


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Топ комментарии
+59
Миколаїв потерпає із-за того що ти південь здав . Пдр цинічний
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31.07.2022 22:22
+40
Тут швидше пробачення просити треба
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31.07.2022 22:22
+35
А тобі дякуємо за асфальт замість зброї.
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31.07.2022 22:25
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Правила форума Совет форумчан
Чи справді Ви український патріот:
1) Чим відрізняється манкурт від Павлика Морозова? На тепер до кого відносятся "Зеботи/порохоботи"?
2) Чому УНР не вистояла перед Московією?
3) Які заключні слова сказав Степан Хмара після захисника Медведчука на судовому засіданні?
4) В чому полягає національна ідея України?
5) Хто такий Сашко Білий та який зв'язок з міністром Аваковим?
6) В якому році відмінилась індексація соціальних видатків?
7) Як формула розрахунку "Роттердам+" корелюється з Конституцією України?
8) На ваш розсуд хто з істориків/письменників найкраще розкрив минуле Московії окрім Ярослава Дашкевича?
9) Який прапор символізував наше минуле часів до УНР, чому його змінили комуністи?
10) Що було спершу: Конституція Пилипа Орлика чи "Лист запорожців турецькому султанові"?
11) Чи використовували ви Конституцію України для захисту своїх прав та свобод?
12) Розумієте ви як можновладці та олігархи виводять кошти сірими схемами минаючи оподаткування?
13) Чи розуміли ви що Московія нападе на Україну в 2000-х роках? Як співвідноситься це питання з ситуацією на острові Тузла?
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31.07.2022 22:21 Ответить
А тобі дякуємо за асфальт замість зброї.
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31.07.2022 22:25 Ответить


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Реєстрація:31.07.2022 - який вумний для новонародженого
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31.07.2022 22:36 Ответить
а тепер ти йдеш ***** демагог-маніпулятор
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31.07.2022 22:54 Ответить
Так, можно добавити питання:

"Чому Зе перевів кошти з КовидФонду до "бетону" щоб вкрасти частку"

Але воно тягне за собой питання :
- чому РФ не розстрілює цю бетонку...

Відповідь на це питання може дати тільки конспіролог знаючий про минуле земли мінімум за 500 років.
Цей форум не про це.
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31.07.2022 23:21 Ответить
точняк
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31.07.2022 23:47 Ответить
Ты должен стать перед ними на колени и молить о прощении за сданный юг. Балабол, болтать с видосиков, единственное, что ты умеешь.
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01.08.2022 10:15 Ответить
Тут швидше пробачення просити треба
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31.07.2022 22:22 Ответить
Що там з дєрьмаком? Це ж як син бормана в генштабі Червоної армії. Зачаївся чи вже здриснув?
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31.07.2022 22:38 Ответить
а чого йому боятися? всі дурні за них, а дурнів ще багато залишилося.
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01.08.2022 00:13 Ответить
Миколаїв потерпає із-за того що ти південь здав . Пдр цинічний
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31.07.2022 22:22 Ответить
і не тільки здав південь, він витратив всі бюджетні і оборонні шроші на асфальт і нічого не зробив для захисту України і тих же миколаївців. Були б у нас ракети, які розробили при "баризі" - не було би обстрілів!!!
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31.07.2022 22:30 Ответить
Наступним буде ZeПритула ... Клоун клоуну око не виклює ...
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31.07.2022 22:41 Ответить
З таким розмахом подій в світі наступних виборів може й не бути
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31.07.2022 22:44 Ответить
Залежить від "спонсорів" Ахметових Коломойскових...
Який Modus operandi аби позбутися олігархії?
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31.07.2022 23:18 Ответить
Будувати дороги це найважливіше для розвитку економіки , прикладом є країни Європи де після розвитку доріг , платних автобанів , розв'язок стався феноменальний бум . Розвиток економіки допоміг би оплачувати оборонку . АЛЕ це наврядчі в «Найвеличнішого» було на думці , а був дерибан на відкатах . Саме ценічне в цій історії є те що він закрив фінансування оборонки аж до масового вторгнення в лютом , а тепер випрошує допомогу по світу
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31.07.2022 22:42 Ответить
Т.е. Франция под угрозой вторжения Германии строила не линию Мажино - а дороги?

И Финляндия вместо лини Маннергейма строила дороги?

А свернул уже готовые оборонные программы гундосик тоже для развития экономики, которое помогло оплачивать оборонку?

Де ж вы такие идиоты беретесь?
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31.07.2022 23:02 Ответить
Яке ти тупе читай уважніше закушуючи поки не зрозумієш а якщо ні той висери писать не потрібно , і де ви такі ідіоти беретесь
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31.07.2022 23:32 Ответить
Всім патріотичним людям зрозумілий хто такий Зе... Такий же як и Путін - робить все щоб більше вбили - окупували.
Проблема в тому що наступним будет По, а після нього знову піарний проект на кшталт колобородька. Тут питання в іншому: справді люди так голосували? Адже в РФ вибори нічого не коштують, а що у нас вони можуть значити після Вагнергейту та Ермаків у владі?
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31.07.2022 23:20 Ответить
Ну насчёт того,что не было бы обстрелов ты ошибся .Но то ,что били бы в ответ дальнобойными ракетами собственного производства,сделанными при барыге по территории раши это святая правда
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01.08.2022 00:23 Ответить
Й з за того що там ватників "засрашапріді" повно. Усі скопом "здєлалі єта"....
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31.07.2022 23:44 Ответить
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31.07.2022 22:24 Ответить
І в очко заглянути
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31.07.2022 22:38 Ответить
миколаївці напевно щодня під абстрілами згадують розмінований Зе-ідіотами Чангар та не підірвані мости
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31.07.2022 22:24 Ответить
Згадую морпіха Віталія Скакуна, котрий ціною свого життя, підірвав міст. І не я один. Слава Герою України - морпіху України.
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31.07.2022 22:52 Ответить
Подякуй за те, що тобі сраку на глобус не натягнули одразу після розминування Чонгару.
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31.07.2022 22:24 Ответить
🤡
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31.07.2022 22:27 Ответить
Збазибо, дуже дякуємо і тобі.
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31.07.2022 22:28 Ответить
Членограй дякує і просить пробувати ракети асфальтом позбивати. І 30 % відкату, як звичайно.
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31.07.2022 22:31 Ответить
Ты вместо благодарности, гнида недоразвитая, дай городу хоть какое-то ПВО. На твоей благодарности вообще никуда не уедешь и от орков не защитишься
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31.07.2022 22:31 Ответить
я так понимаю, его с артиллерии расстреливают...
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31.07.2022 23:31 Ответить
С рсзо ,но в последнее время ракетами от пво С-300,переделанными для стрельбы по наземным целям
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01.08.2022 00:25 Ответить
Уже уши в трубочку сворачиваются в знак протеста от твоих речей говорун.
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31.07.2022 22:31 Ответить
Американцы за год предупредили о вторжении вместо того чтобы укреплять границы отселять население с опасных районов строились дороги и власть убеждала что все фейки войны не будет. И теперь Зеленский из бункера благодарит жителей Николаева которых ежедневно убивают и также убивают по всей стране. Неужели еще остались идиоты которые поддерживают этого недомерка.
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31.07.2022 22:31 Ответить
він це робить тільски щоб частка ЗСУ/ТРО не прийшла до нього після зради Ермака.
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31.07.2022 22:34 Ответить
Цього недомірка підтримує велетенська кількість населення та військових «боневтік» і Порошенко Крим здав, а коли задаєш питання коли Порошенко став президентом і коли був захоплений Крим, в інтернеті є все, стають у ступор. Запитую який міф розвіяти?
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31.07.2022 22:42 Ответить
Ну зрозуміло ж що "фабрика тролів" то не міф... Вони ось тут, поряд... нав'язують свої світобачення... Замолюють нагальні проблеми та, цук, блокують розумні коментарі
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31.07.2022 22:58 Ответить
цинизм зашкаливает, просто нет слов, такое впечатление как будто ему ***** что говорить, главное что бы не забыли что оно есть , если оно будет анекдоты рассказывать реакция на него будет таже самая, то есть - ни какая. зачем и кому оно это все говорит ?
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31.07.2022 22:32 Ответить
Чому ви не асоціюєте цю шістку с "любителем кави" ?..

саме так він і робить: насміхається - а через місяц-другий будуть перевибори, а люд знову проголосував не розібравшись за ***. Зрозуміло що "свої інвестиції захищають" від папуасів. Національних лідерів ми не побачимо ще довго.
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31.07.2022 23:08 Ответить
розібравшись чи ні. Хто підраховує голоси, хто слідкує щоб не було зловживань, чиї то люди? Ось так і проголосують люди.
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01.08.2022 00:17 Ответить
Знаю це з середини як відбувається.
Найнятим дається "Бонус" щоб вони мовчали як вкидаються 200% тіньового листа в коробки замість того що є всередині. При підрахунку підбиваються підсумки скільки проголосувало и скільки вкинуто листів...

Та про що говорити - в межі безліч відео зі знайденими коробами із відкритими чи цілими пломбами. Про бюлетні на сміттєзвалищах годі й говорити...
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01.08.2022 01:17 Ответить
Всім миколаївцям видати по 10 арестовичів.
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31.07.2022 22:34 Ответить
то жорстоко...
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31.07.2022 22:57 Ответить
Дякує воно...
Зелене гівно...
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31.07.2022 22:34 Ответить
Приїдь Володя до миколаївців на неділю, розділи з ними їх страх і переживання. Посидь з ними в коридорі чи біля ліфту, бо тут немає бомбосховищ, які ти маєш в Києві. а ти мав знати, бо заліз в крісло Президента, що спочатку потрібно відвоювати країну, а потім будувати дороги. Ти залишив миколаївців, нікопольчан, харківян, дніпрян,вінничан та інших міст тільки з іконкою і молитвами до Бога, щоб він їх захистив. І то молитву вони вивчили самі, а іконку купили. Ти просто недолугий, знаючи, що в цьому не розбираєшся, брехнею захопив булаву. Можливо ще візьмеш скальпель і будеш хірургом?
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31.07.2022 22:36 Ответить
Чому ті крихти що дає захід афішуються як великі досягнення, а причина чому це крихти, в порівнянні з тим , якби в Україні був притомний Президент( і це не свиночолий гетьман і вже 100% не коксовий боневтік) не оприлюднюються???
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31.07.2022 22:38 Ответить
"Сивочолий" зробив все, купу готових проектів і гроші на ракети в казні 170 мільярдів, то чому ні? Якби він був Президентом, то і ракети були б і ніхто точно так не напав, як це було 24.02.2022 року. Але я Вас зрозумів, знову пішла компанія "хто завгодно, аби не Порошенко". Люди вже раз в це повірили і тут воля і бажання чомусь зійшлися Боневтіківців і пуйла!
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31.07.2022 22:44 Ответить
А склади при ньому просто так повзривались? проекти були готові, алеж держзамовлення було нижчим за 50%... Волонтерів 2015-2016 пам'ятаєш як на руках носили? Сам ті скільки кровних віддав на шкарпетки? А рюкзаки Авакова? Кістки мити не перемити... Сашка Білого забув? Як його прибрали... Його хлопців по лісу ганяли... ЯК те НКВД в 60-хх...
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31.07.2022 23:24 Ответить
В Болгарії он взірвалось, що тоже Петя виноват?
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31.07.2022 23:33 Ответить
Румен Радев так, а Порошенко над своїми телятами пастух. А те що його відбілити хочуть ... То люд не має вибору зазвичай. Порядні люди "випадково" вмирають... Пам'яті Кузьми...
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31.07.2022 23:49 Ответить
За кого ты голосовал, отбеливатель?
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01.08.2022 08:25 Ответить
Забыл напомнить про липецкую фабрику,про Свинарчуков и прочий бред,
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31.07.2022 23:35 Ответить
А який сенс, хто національну пам'ять має розуміє що то лишень мухи, котлети ж то як гарно олігархи розділи націю догола...
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31.07.2022 23:42 Ответить
на привеликий жаль Порошенко чимало обісравсь один тільки аваков чого вартує, і власно тому в другому турі взагалі не було за кого голосувати. Чи ліпший він від Зеленського? ліпший. він розумніший,але для себе він не вульгарний, має чудову дікцію, а Зеленський над дикцією не працює що дивно, він досвідчений, а Зеленський не любить вчитися. А ще Порошенко на багато кращий актер ніж Зеленський.

Та нам потрібен той, хто дужо краще за Порошенка.
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01.08.2022 00:22 Ответить
по перше Аваков не його,нагадати з чиєї парті був Аваков? по друге Яценюк теж не його,у Пороха НІКОЛИ НЕ БУЛО,повного впливу на парламент,як у буби.
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01.08.2022 14:28 Ответить
Та сама помилка, і її треба вирішити. Не створюйте кумира і не чекайте месію в одній особі, Порошенко, зеленський, нам потрібен хтось кращий за Порошенка - це все фігня. Що сталось з консервативною партією ВБ після відставки Джонсона (для прикладу)? Нічого. Вона буде і далі втілювати цілі партії при владі чи в опозиції. Назвіть такі системні партії в Україні (не проекти) що системно працюють в будь яких умовах? Наразі матимемо чергові проекти з обіцянками.
І на мою думку був би дуже сильний і гарний хід як би наприклад ЄС знайшла у своїх лавах лідера гідного перемоги на виборах, якого би підтримав П. О. Але це ризиковано в реаліях «інстаграму»))
А що до першого терміну ПОП, то так, кадрове питання «підкачало», але не було і можливостей (монобільшість), і чомусь ви не згадали про позитивні зрушення і починання, крім суб'єктивних оціно. І взагалі, не корректно їх порівнювати на даному етапі.
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01.08.2022 15:10 Ответить
самый прытомный был говнюк зеленгскый его и подобрало тоже говницо. ведь не хуже, чем при барыге, подумаешь ракеты фашистов свистят над головами
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31.07.2022 22:56 Ответить
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31.07.2022 22:39 Ответить
малорослики и гундосик
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31.07.2022 23:04 Ответить
Всі призначення губернаторів Херсона проходили через Арахамію та Єрмака.

Всі були проросійські.

Сбу втекло з Херсона 23 лютого, ввечері, перед війною.

І,чомусь, Арахамія та Єрмак недоторканні.
Коли вони відповідатимуть за свої справи та здачу Херсона?
Може і ім потрібно подякувати за здачу Півдня ?😠


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31.07.2022 22:45 Ответить
Національної влади немає, наступником стане все одно олігархічна шістка. Тому відповідати будемо тільки в кількості померлих.
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31.07.2022 22:49 Ответить
Один вопрос к обстрелам Николаева- кто теперь отожмёт бизнес Вадатурского?
Тот, кто организовал радиомаяк у его спальни, или другой слуга урода?
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31.07.2022 22:49 Ответить
Будуть ті миши, що зїіли госрезерв у 2019 році - там три кораблі по 15 тис. тон - гроші велики - але це на часі - головне шо на ЧАЭС проклали асфальт. Хоть Рудий Ліс допоміг.
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31.07.2022 23:16 Ответить
І тєбє спасібо, «добрий» чєловєк, за те що довів нас до такого становища!
Як спиться, пане зеленський? А в снах шашлики їсте? А добрі очі х#йла не заглядають вам в очі у ві сні? А асфальтована дорога до преЗедетського університету? А вдячні вагнеровці до вас не приходять у ві сні?
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31.07.2022 22:50 Ответить
А ведь оно то же самое и про Мариуполь гундело....
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31.07.2022 22:56 Ответить
Интересно, а чего гундосик бздит из такого же ракурса "сверху-вниз" общаться с западными партнерами?
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31.07.2022 23:06 Ответить
*****... отбубнел с телемонитора кем-то написанный текст, постоянно ошибаясь в логических акцентах
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31.07.2022 23:07 Ответить
Сьогодні, в ночі, був просто ракетний ад в Миколаїві. Шо, тобі, **********, сказати - зараз знову лунала повітрянна тривога. Вражають своєю стійкостью твої дві жирні морди по марофону - вони ж призовного віку, і як ці призовники, після обьяви війскового стану опинилися за кордоном України. За таку хрень по тв жида коломойського на марафоні - вже всі зуби у порошок стерлися - не умене - я за тебе, та твоїх посіпак не голосував у 19 і мосійчукчу не дивлюсь. черчель, мать, твою ріму.
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31.07.2022 23:09 Ответить
Кацапня стирала міста у всіх околицях навколо всіх окупованих просторах Московії.
Пропагуйте переселення якщо не за кордон то в сільську місцевість. В містах ад буде до останнього. Тому що Ермаки не дозволять виграти нам війну а оркам ЕС платить в день близько 1-3 млрд евро за енергоносії. Тому - це на довго. Що с Китаєм будет - невідомо, але тоже може почати везти БК оркам...
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31.07.2022 23:14 Ответить
Ось 2 питання
1) Чому РФ не бомбить "бетонку"
2) Чому РФ стирає міста?
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31.07.2022 23:23 Ответить
Я би подякував за декілька прямих влучань по Верховній зРаді та по офісу зеВалодьки, як і в головного зеОрка. Висунув би до нагороди найвищого рівня, також за зачистку малоросів в державних установах, як політичних так і силових.
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31.07.2022 23:28 Ответить
Таких як ти 10%+ але ж розумієш що в літописі кожні 100 років крутиться ІзТорія...
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31.07.2022 23:39 Ответить
От же казьол. Здав південь *****, а тепер дуже дякує.
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31.07.2022 23:52 Ответить
Ніхто не задається питанням, чому ******** Миколаїв та Харків, звичайних людей, а не ОПу, єрмака та подоляка з абхазом?
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01.08.2022 00:38 Ответить
Маріуполь " 2?
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01.08.2022 06:44 Ответить
Ему нада поменять стиль сьемок. Во первых сверху вниз это смотрится по скотский как будто он сидит в сортире. Во вторых надо избавиться от омерзительной хрипоты. Или он так специально. В третьих поменьше бы таких репортажей. Военные сами справляются и без него...
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01.08.2022 07:40 Ответить
Думає він щось їнше.
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01.08.2022 07:57 Ответить
Як же ти задовбав своїми відеобазіканнями.
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01.08.2022 08:24 Ответить
Не було б зради і здачі Півдня на початку війни ,не було б і трагедій в Миколаєві і Маріуполі за це хтось має відповісти ?
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01.08.2022 08:40 Ответить
Краще розкажіть хто південь "про..бав"!
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01.08.2022 09:00 Ответить
Як мешканець Миколаєва у мене одне бажання побачити тебе і твою шоблу повішеною на київських каштанах.
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01.08.2022 18:24 Ответить
 
 