Россия атаковала гражданские объекты в Украине в 60 раз чаще, чем военные: нанесла 17,3 тыс. ударов, - Центр противодействия дезинформации. ВИДЕО

Российский агрессор за 5 месяцев полномасштабного вторжения в Украину атаковал гражданские объекты в 60 раз чаще, чем военные.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Вопреки заявлениям Владимира Путина, что "по никаким гражданским объектам российская армия ударов не наносит", за 5 месяцев войны Россия атаковала гражданские объекты почти в 60 раз чаще, чем военные. В цифрах это 17,3 тыс. ударов по гражданских объектах и ​​около 300 - по военным. В первую очередь оккупанты наносят удары по гражданской инфраструктуре городов, расположенных вдоль линии фронта", - информирует ЦПД.

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Как отмечается, Кремль рассчитывает, что обстрелы побудят местных жителей прекратить сопротивление и выступить против "киевского режима".

В ЦПД заявили, что тактика "выжженной земли" пришла на смену проваленной ставке российской армии на мобильные группы проникновения в глубь страны.

На сегодняшний день повреждено или разрушено более 50% всего жилищного фонда Мариуполя, Харькова, Чернигова, Бучи, Северодонецка и Лисичанска. Количество оставшихся без крыши украинцев уже превышает 3,5 млн человек, или 8% населения страны.

Стали целью русских атак медицинские, образовательные учреждения, культурные объекты. По всей стране получили повреждения более 830 учреждений здравоохранения, 2 тыс. 129 образовательных учреждений, более 530 объектов культуры и искусств.

Также причиной прилетов по гражданским объектам является низкая точность российского оружия и использование устаревших или ложных данных. По данным ЦПД, более 70% российских ракет не поражают намеченные цели.

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"Но вне зависимости от причин, тактика "выжженной земли" во всем мире остается военным преступлением и терроризмом, за который кремлевской верхушке придется отвечать", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.