Российский оккупант покинул своего раненого товарища и скрылся с поля боя. ВИДЕО беспилотника

Российский оккупант покинул своего раненого товарища и скрылся с поля боя.

Видеозапись, на которой зафиксирован этот момент, опубликовал главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов на своей странице в соцсети.

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