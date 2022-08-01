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Новости Видео Война
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Один против колонны оккупантов: командир танка Назар Вернигора рассказал о легендарном бое его экипажа вблизи поселка Новая Басань на Черниговщине. ВИДЕО

Журналисты разыскали командира экипажа украинского танка, который в марте успешно противостоял колонне бронетехники российских оккупантов вблизи поселка Новая Басань на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, герою того боя всего 21 год, а зовут его Назар Вернигора. В настоящее время лейтенант Вернигора командует танковой ротой и уничтожает оккупантов на востоке Украины.

Легендарное сражение, в котором экипаж Вернигоры уничтожил три БТРа и один танк, стало известно, так как основные его моменты зафиксировали камеры беспилотника.

"Они были просто ошеломлены, они не знали, что делать. Массово убегали, выпрыгивали из штаба. Оставили блокпост, который мы потом разнесли вдребезги. В этот момент шел дождь с мокрым снегом. Броня была мокрой и пиксельных узоров камуфляжа не было видно. Первый российский танк, который навелся на нас, не выстрелил, потому что подумал, что мы свои. У россиян были такие же танки – Т-72Б. Выстрелил последний в колонне. Попал по нам. Немного подбросило, но наводчик не растерялся и начал лупить серию снарядов по российским танкам. Последний танчик он, к счастью, подбил", – рассказывает Вернигора о деталях боя.

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танк (2260) Черниговщина (1485) боевые действия (4142)


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Топ комментарии
+42
Справжнім українським героям-респектище...
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01.08.2022 16:53
+36
про Справжніх Героїв дізнаємось лише завдяки роботі небайдужих журналістів. По "єдиним новинам" Єрмака-Татарова про них ніколи не розкажуть
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01.08.2022 17:04
+22
Спасибо!
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01.08.2022 17:01
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Справжнім українським героям-респектище...
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01.08.2022 16:53 Ответить
Спасибо!
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01.08.2022 17:01 Ответить
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01.08.2022 17:04 Ответить
про Справжніх Героїв дізнаємось лише завдяки роботі небайдужих журналістів. По "єдиним новинам" Єрмака-Татарова про них ніколи не розкажуть
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01.08.2022 17:04 Ответить
Дикой лапотной орде никогда не победить армию, в которой такие воины.
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01.08.2022 17:05 Ответить
А чому і досі лейтенант?
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01.08.2022 17:14 Ответить
мабуть, тому що хтось став майором..
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01.08.2022 17:50 Ответить
Того що навіть у воєнний час існують строки вислуги А він мабуть і лейтенантом рік проходив Може присвоять
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01.08.2022 19:21 Ответить
Є таке поняття як дострокове присвоєння звання, тим більш ротою вже командує.
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01.08.2022 19:29 Ответить
когда то в далёком 85 году я начинал службу в учебке в Красноярске. Нами там командовал младший сержант, на полгода нас старший, е.ал он нас страшно, И вот как то раз после бани, кто то крикнул что в знак протеста того как к нам относится этот младшой сержант мы откажемся от ужина. И надо сказать что вся рота это так и поступила. Это было ч.п . в части с последствиями но ..... для младшёго сержанта - он каждый месяц получал внеочередное звание и к 8-му марта получил звание старшины. Вот так бунт курсантов сделал головокружительную карьеру дурачку.
И так же само могут давать внеочередные звания офицерам, не привязывая к выслуге лет. Всё тут зависит от командира.
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01.08.2022 19:42 Ответить
тому що аристовичу дали полковника, а на всіх не хватає, бо аристович для зелені важливіше, чим наши воїни-герої.
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01.08.2022 19:39 Ответить
вже командує танковою ротою, то вже мабуть капітан
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19.09.2022 07:15 Ответить
Схиляю голову. Честь і шана таким воїнам!
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01.08.2022 18:02 Ответить
батько воював під Сєвєродонецьком, із його групи 22 чоловіка залишилось тільки шестеро. Дуже великі втрати. Бо чогось завжди не вистачає: то виучки, то протитанкових засобів, то рацій надійних, то квадрокоптерів, то ракет стріли. Нажаль ні разу не почув, що вище командування окремих командирів-пофігістів прибирає з фронту в тил, або понижує у званні та посаді.
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01.08.2022 19:08 Ответить
таким не хвастаются.
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01.08.2022 19:45 Ответить
Щось смердить побрехенькою якоюсь - як все, "чого не вистачає" і перелічене вище, мало б завадити головній проблемі - вогневому валу з багатократно переважаючої артилерії? Ах, так. "Вище командування" та окремі "командири-пофігісти" винні.
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02.08.2022 04:37 Ответить
Ти насміхаєшся над памятю тих 16 пацанів що поклади голови за Україну і за тебе теж!
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03.08.2022 01:47 Ответить
Ти мені не ти-кай і українських воїнів до "пацанів" не приплітай. "Пацани" сидять у підворотні на корточках і сЄмкі лузгають. Чи це так у Штатах (під чиїм ти прапором) захисників називають?
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23.08.2022 16:51 Ответить
До войны когда на улице проходил мимо таких пацанят, думал что это детишки, а сейчас видишь какие это сильные мужчины, боевые офицеры!
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01.08.2022 20:02 Ответить
Назаре, бережи тебе, та твоїх побратимів Господь
Героям слава !!!
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01.08.2022 23:56 Ответить
Помню это видео. До сих пор не понимаю, как они смогли уцелеть.
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02.08.2022 01:15 Ответить
Це за межами розуміння.......
Як і те, як один танк наважився вступити в бій з ворожою колоною....
Це наочний приклад, що "суха математика" від Ілларіонова чомусь не працює!
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02.08.2022 10:21 Ответить
Війну виграють молоді.
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02.08.2022 10:45 Ответить
 
 