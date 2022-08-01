Один против колонны оккупантов: командир танка Назар Вернигора рассказал о легендарном бое его экипажа вблизи поселка Новая Басань на Черниговщине. ВИДЕО

Журналисты разыскали командира экипажа украинского танка, который в марте успешно противостоял колонне бронетехники российских оккупантов вблизи поселка Новая Басань на Черниговщине.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, герою того боя всего 21 год, а зовут его Назар Вернигора. В настоящее время лейтенант Вернигора командует танковой ротой и уничтожает оккупантов на востоке Украины.

Легендарное сражение, в котором экипаж Вернигоры уничтожил три БТРа и один танк, стало известно, так как основные его моменты зафиксировали камеры беспилотника.

"Они были просто ошеломлены, они не знали, что делать. Массово убегали, выпрыгивали из штаба. Оставили блокпост, который мы потом разнесли вдребезги. В этот момент шел дождь с мокрым снегом. Броня была мокрой и пиксельных узоров камуфляжа не было видно. Первый российский танк, который навелся на нас, не выстрелил, потому что подумал, что мы свои. У россиян были такие же танки – Т-72Б. Выстрелил последний в колонне. Попал по нам. Немного подбросило, но наводчик не растерялся и начал лупить серию снарядов по российским танкам. Последний танчик он, к счастью, подбил", – рассказывает Вернигора о деталях боя.

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