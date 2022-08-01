В Николаеве больница, которую обстреляли оккупанты, временно не будет принимать пациентов. ВИДЕО

В Николаеве в результате ночных обстрелов повреждены два корпуса больницы.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

Больница скорой медицинской помощи, попавшая под обстрел российских оккупантов ночью на 1 августа, временно не сможет принимать пациентов. На территории будут производить разбор завалов нового разрушенного травмпункта, замену окон, демонтаж поврежденных конструкций.

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Также от обстрела пострадали корпус основного здания, хирургическое отделение, операционный блок, реанимация, отметил директор КНП ММР "Городская больница скорой медицинской помощи" Александр Демьянов. Администрация больницы приняла решение о прекращении работы на время. Пациенты будут выписаны.

"Хочу еще раз подчеркнуть: это обычная больница, которая ежедневно принимала жителей города, в том числе и пострадавших от российских обстрелов. Поэтому сегодняшняя атака на это медицинское учреждение - не что иное, как циничный терроризм российских войск", - отметил Сенкевич.