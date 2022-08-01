В Николаеве больница, которую обстреляли оккупанты, временно не будет принимать пациентов. ВИДЕО
В Николаеве в результате ночных обстрелов повреждены два корпуса больницы.
Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.
Больница скорой медицинской помощи, попавшая под обстрел российских оккупантов ночью на 1 августа, временно не сможет принимать пациентов. На территории будут производить разбор завалов нового разрушенного травмпункта, замену окон, демонтаж поврежденных конструкций.
Также от обстрела пострадали корпус основного здания, хирургическое отделение, операционный блок, реанимация, отметил директор КНП ММР "Городская больница скорой медицинской помощи" Александр Демьянов. Администрация больницы приняла решение о прекращении работы на время. Пациенты будут выписаны.
"Хочу еще раз подчеркнуть: это обычная больница, которая ежедневно принимала жителей города, в том числе и пострадавших от российских обстрелов. Поэтому сегодняшняя атака на это медицинское учреждение - не что иное, как циничный терроризм российских войск", - отметил Сенкевич.
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