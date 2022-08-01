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Разговор рашиста с матерью "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ. АУДИО

Российские оккупанты признают в разговорах с родными силу украинской армии рассказывают о высоком уровне потерь среди захватчиков.

Об этом свидетельствует телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель оккупированного Донецка.

На возражение женщины, насмотревшейся на пропаганду, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".

Мол, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".

Также смотрите: Оккупант жалуется, что военные РФ не успевают засечь украинских пилотов на своих радарах: "Отработали по нам и улетели". АУДИО

армия РФ (19400) СБУ (19937) перехват (343)


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Топ комментарии
+33
На кого це розраховане? Ви краще напишить, хто здав південь та азовців...А кацапи тільки зараз почали щось підозрювати...Буде їм яйцерізка
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01.08.2022 17:25
+28
А хто би сумнівався...
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01.08.2022 17:23
+22
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U&list=TLPQMDEwODIwMjK8l_IBXp6O2g&index=2&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D Снаряды ATACMS с дальностью поражения 310 км уже едут в Украину!
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01.08.2022 17:33
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А хто би сумнівався...
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01.08.2022 17:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=7HHSudZYi_U&list=TLPQMDEwODIwMjK8l_IBXp6O2g&index=2&ab_channel=%D0%A3%D0%9D%D0%86%D0%90%D0%9D Снаряды ATACMS с дальностью поражения 310 км уже едут в Украину!
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01.08.2022 17:33 Ответить
Якщо правда, то в жОПі стріляти по Криму і "за порєбрiком" по точках обстрілу не дадуть. А так по окупованих територіях шмаляти будуть.
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01.08.2022 17:44 Ответить
А Крим не окупована територія?
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01.08.2022 18:20 Ответить
Різниця між окупованим Кримом та іншими окупованими територіями дуже велика
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01.08.2022 18:43 Ответить
Нет никакой разницьі, но в нароссии считают как то иначе, но нам то накакать , как там в террористостане они считают.
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01.08.2022 20:56 Ответить
Вiд того є різниця чи ні, Крим, якщо колись i стане деокупованим, то в останню чергу.
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01.08.2022 21:08 Ответить
Откуда инфа .Вроде только сенаторы законопроект только подали на рассмотрение или его уже утвердили
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01.08.2022 17:46 Ответить
А в США є ще й ракети до HIMARSів з дальністю враження у 500 км...😉
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01.08.2022 19:19 Ответить
И у нас есть,Гром-2 , на 500 км летает, с перспективной дальностью до 1500 км, при оснащении доп. разгонной ступенью.
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01.08.2022 21:01 Ответить
на папері
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01.08.2022 23:28 Ответить
Та ні, ніфіга, ще в 2019 р https://www.youtube.com/watch?v=xqRGkKUQqCg ТИЦЬ . було готово 12 движков на 12 рокет, а пройшло вже 3 роки, напевно 100500 штук наклепали, але в секреті держать, бо ж війна
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02.08.2022 09:41 Ответить
На кого це розраховане? Ви краще напишить, хто здав південь та азовців...А кацапи тільки зараз почали щось підозрювати...Буде їм яйцерізка
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01.08.2022 17:25 Ответить
НЕначасі. Будуть нам мозги пудрить з тим питанням ще довго. На жаль.
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01.08.2022 17:30 Ответить
Ви що, не знаєте, хто? > Зе та Ко! Ну ось довідалися кто, що далі?
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01.08.2022 17:31 Ответить
Всім вже відомо , хто здав Південь 😠
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01.08.2022 17:33 Ответить
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01.08.2022 18:36 Ответить
ПРИ ЯКІЙ владі почали розміновувати південь???
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01.08.2022 18:30 Ответить
отож.
Поговорили ботіки та й годі.
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01.08.2022 18:37 Ответить
Щас новый зелёный генпрокурор всё расскажет ...
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01.08.2022 19:16 Ответить
батальони просят огня))
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01.08.2022 17:26 Ответить
у вузькоокого орка очі відкрилися
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01.08.2022 17:27 Ответить
Нічого, Серьожа, мамка єщо братика тобі народить, а може й жигуля куплять (це вже як тобі повезе-не повезе).
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01.08.2022 17:29 Ответить


Неуважно читаєте, шановна.
То ж пАцріот даунбасянець, з звідти самкам жигуль не світить, "не по чину".
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01.08.2022 18:51 Ответить
Для того, чтобы это узнать - нужно было отминусовать 50к орков и 300к конечностей.
А нельзя было просто спросить?
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01.08.2022 17:30 Ответить
ruzke kurwy
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01.08.2022 17:30 Ответить
Орк каже правду , так як наша армія , дійсно , дуже сильна і мотивована ,
бо захищає свою рідну землю ‼️
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01.08.2022 17:32 Ответить
То розмова даунбасят..а ми їх бережемо і не стріляємо гнид...аніі же наші люди, бл, особливо та самка-мамка
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01.08.2022 19:07 Ответить
https://cip.gov.ua/ua/news/chi-mozhut-okupanti-proslukhovuvati-telefoni-**********
Держспецзв'язок каже, що ФСБ не може перехоплювати розмови українців.
а боканов та буданов можуть
Чи то ФСБ така дурна, чи боканови/буданови - брехуни?!
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01.08.2022 17:35 Ответить
А українці під Москвою стоять? Чи може під Смоленськом? Простіше СБУ перехопити розмову з-під Донецька, чи фсб з-під Хмельницького наприклад. Спробуй завести "з толкача" свої мізки.
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01.08.2022 17:47 Ответить
Працюють не Баканов з Будановим, працює РКР (радіоконтррозвідка). Ми на своєї терит орії, вишки наші, апаратура наша (мобільна), оптоволокно наше. Вивчай техніку. Я перацював з РКР ще до війни. Там дуже сильно працюють.
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01.08.2022 17:49 Ответить
ФСБ не така дурна, вона просто дурна, без слова "така"
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01.08.2022 21:02 Ответить
ета фєйк!
ат мацкви да брітанскіх морєй - красная армія всєх сільнєй!
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01.08.2022 17:38 Ответить
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01.08.2022 17:48 Ответить
Орк хоче звалить, а мамка пздц бойовита, іронія в тому що швидше можна домовитися з мобілізованим хлопчиною якому та війна на не потрібна ніж з такими бойовими мамками яким хоч каміння з неба.
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01.08.2022 17:41 Ответить
так Ладу ж хочеться
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01.08.2022 17:43 Ответить
"расєян не баяцца..тока апалчєнцав баяцца.." А чому "апалчєнцав" ЗСУ бояться? Щоб у лайно від цих засранців не забруднитися,коли їх вбивають тисячами?))
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01.08.2022 17:43 Ответить
Це донецька погань язиками плеще.
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01.08.2022 17:54 Ответить
Той кацап просто перелякане чмо. Дійсно сильною може бути тільки та армія яка має крепкий тил де виробляються всі види ******** зброї. А як у нас? Прийшла зброя - ми сильні. Не прийшла - ми слабкі. Сила української армії залежить від постачання ******** зброї. Якби кацапи мали зброю яку має сьогодні військовий "напівфабрикат" Китай, то я б уже писав англійською десь в районі Вінніпега. Як писав Губерман "нє самі по сєбє ми хороші, а фону із говна благодаря"...
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01.08.2022 17:57 Ответить
82 человека с автоматами, высадившись с яхты захватили всю территорию Кубы, свергли правительство и установили там коммуняцкий режим. У них была мотивация. Действительно сильной может быть только обученная и МОТИВИРОВАННАЯ армия. Второе важнее. Почитай историю мировых войн и сражений начиная с Марафонского сражения. И не неси ху...ню
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01.08.2022 20:25 Ответить
Говірка не кацапська.
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01.08.2022 17:58 Ответить
Донецкий
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01.08.2022 18:26 Ответить
Ну прямо бальзам на душу. Падлы кацапские поняли с кем воюют. Мамке надо готовиться следующего выродка рожать. Этот уже не вернётся.
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01.08.2022 18:06 Ответить
Ну СБУ, могли бы хоть на своей студии быть поскромнее.
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01.08.2022 18:14 Ответить
Приезжай , и ты , его упакуем ,и тебя рядом , кстати , в один мешок .
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01.08.2022 18:29 Ответить
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01.08.2022 18:35 Ответить
Лаптеногая **** очень удивилась, но это ещё только начало, а самое интересное для свинособак в переди.
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01.08.2022 18:36 Ответить
тільки чомусь високопілля досі під московитами...
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01.08.2022 18:38 Ответить
Краще б розказали на ТБ, що пишуть про Зе, ОПу і зелених депутатів в коментарях на Цензорі - це був би хіт сезону і прозріння для ЄС.
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01.08.2022 18:42 Ответить
аминь ))))
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01.08.2022 19:11 Ответить
Екіпаж патрульного катеру проекту 03160 «Раптор» зараз виглядає так.
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01.08.2022 19:16 Ответить
Как же стыдно за Донецк ( бывший его житель )
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01.08.2022 19:20 Ответить
батальйон превращается ,в батальйон Лад Приор
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01.08.2022 19:54 Ответить
Самка кацапская должна сдохнуть!
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01.08.2022 20:05 Ответить
Синок дав мамі надію на новий автомобіль
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01.08.2022 21:05 Ответить
Прям таки чеченцев боятся, пропаганда кремлевская мозги зомбакам проела, у них на рабсее надо чеченцев кадыровцев боятся, как никак каратели ***********. А нам то что, пуля одинаково легко пробивает голову оккупанта. Ну а то что украинцы хорошие вояки известно со времён совка, так что оккупанты ********** не на тех вы напали.
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01.08.2022 22:00 Ответить
Приїдеш, приїдеш "опізнати сЫна"....
Його рука.,. чи не його!!!!
Главное, что бы на "Ладу" дали денег...

Тьфу......
Слава ЗСУ!!!
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01.08.2022 23:25 Ответить
 
 