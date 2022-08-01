Разговор рашиста с матерью "Украинская армия – это реально самая сильная армия в мире. Х# ярят на раз-два", - перехват СБУ. АУДИО
Российские оккупанты признают в разговорах с родными силу украинской армии рассказывают о высоком уровне потерь среди захватчиков.
Об этом свидетельствует телефонный разговор российских захватчиков, который перехватила СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
"Украинская армия – это самая сильная армия во всем мире… Они даже россиян не боятся, с#ка, никого…. Это так и есть, реально…" – рассказывает матери мобилизованный в ряды рашистов житель оккупированного Донецка.
На возражение женщины, насмотревшейся на пропаганду, просто спрашивает: "Ты потери вообще видела какие?.. Вам правду не говорят… вам сказки рассказывают".
Мол, россияне, если и продвигаются, то за счет огромных потерь: "А даже если продвигается наша (армія – ред..), это очень с большими потерями. Очень большими, очень-очень-очень! Х#ярят на раз-два, я тебе говорю. У нас полк там въ#бали. Батальоны ложатся...".
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Поговорили ботіки та й годі.
Неуважно читаєте, шановна.
То ж пАцріот даунбасянець, з звідти самкам жигуль не світить, "не по чину".
А нельзя было просто спросить?
бо захищає свою рідну землю ‼️
Держспецзв'язок каже, що ФСБ не може перехоплювати розмови українців.
а боканов та буданов можуть
Чи то ФСБ така дурна, чи боканови/буданови - брехуни?!
ат мацкви да брітанскіх морєй - красная армія всєх сільнєй!
Його рука.,. чи не його!!!!
Главное, что бы на "Ладу" дали денег...
Тьфу......
Слава ЗСУ!!!