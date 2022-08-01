Волонтер Фецица просит помощи в приобретении трех коптеров для украинских защитников на Донецком направлении. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица, которая находится на Донецком направлении и помогает украинским воинам уже 8 лет, просит помощи в приобретении трех квадрокоптеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На фронте обострилась ситуация, российские оккупанты ведут наступление на Донетчине. Чтобы им противостоять, наши воины используют все возможные средства. Пока им не хватает летательных аппаратов, особенно таких, как DJl Mavic 3, чтобы иметь возможность находить рашистов и уничтожать их", – отметила она.

Поэтому волонтер просит помощи в приобретении трех таких квадрокоптеров. Один DJI Mavic стоит около 100 тысяч гривен, поэтому необходимо собрать около 300 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи:

5168 7456 0720 0711 - Кристина Фецица.

На видео украинские защитники уничтожают позиции российских оккупантов с помощью коптеров.

Читайте также: Волонтер Гук собирает 430 тысяч грн для закупки более 200 ношей для горячих точек на фронте