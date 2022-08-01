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Новости Видео Война
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Волонтер Фецица просит помощи в приобретении трех коптеров для украинских защитников на Донецком направлении. ВИДЕО

Волонтер Кристина Фецица, которая находится на Донецком направлении и помогает украинским воинам уже 8 лет, просит помощи в приобретении трех квадрокоптеров.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"На фронте обострилась ситуация, российские оккупанты ведут наступление на Донетчине. Чтобы им противостоять, наши воины используют все возможные средства. Пока им не хватает летательных аппаратов, особенно таких, как DJl Mavic 3, чтобы иметь возможность находить рашистов и уничтожать их", – отметила она.

Поэтому волонтер просит помощи в приобретении трех таких квадрокоптеров. Один DJI Mavic стоит около 100 тысяч гривен, поэтому необходимо собрать около 300 тысяч гривен.

Реквизиты для помощи:

5168 7456 0720 0711 - Кристина Фецица.

На видео украинские защитники уничтожают позиции российских оккупантов с помощью коптеров.

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Автор: 

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А тим часом помічники депутатів "СН" дарують своїм начальникам годинники вартістю $10.000. Ну "па пріколу" ж... Ґлавноє, што нє бариґа.
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01.08.2022 18:12 Ответить
а самі депутати малюють собі татушки в знак допомоги армії....
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01.08.2022 18:38 Ответить
Що ж за сьогодні день такий... Я під попереднім постом про збір на носилки писав,що моя однокласниця співпрацює з Іриною Гук, а тут Феціца-дуже рідкісне прізвище,яке носив мій однокласник і його молодший брат.Невже ж би ця Христина доводилась старшому жінкою,чи накрайняк родиною ? Все може бути.
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01.08.2022 18:23 Ответить
Та вашуж маму!!! Дерьмак, Резников ... Алле !!!! Вы где ??? Что вообще происходит , некогда отвлечься от дележа бабла?
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01.08.2022 18:26 Ответить
А у зельцмана просили?
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01.08.2022 20:56 Ответить
 
 