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Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, сегодня вышло из порта Одессы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 1 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке Зеленского.

"Первое судно, которое перевозит 26 тысяч тонн кукурузы, сегодня вышло из порта Одессы. На данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия.

Для нашего государства это тоже имеет значительную пользу. И вопрос не только в миллиардах долларов валютной выручки. К выращиванию экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям", - говорится в сообщении.

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Зеленский Владимир (20511) зерно (1070) обращение (754)


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Топ комментарии
+18
Мир насрет и на тебя, Зеленский, и на нас тоже. Ты потом будешь просить хлеба, рассказывать, что посевные площади захвачены врагом, таращить с экрана свою лупоглазую харю.
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01.08.2022 22:48
+17
Продажная ****.
Поставил бы ультиматум: "Вернуть азовцев из тюрем рф в Украину, тогда и только тогда будет вам зерно; или пусть африка дохнет".
Доллары же не пахнут человеческой кровью, да, Зеля?
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01.08.2022 23:01
+17
Зеленський, а що з азовцями, яких ти "вивів" з азовсталі. там якісь гарантії були, ви нас змушували мовчати, що з ними??? там 2000 людей, там ще 1000 людей в Ізоляції, там ще є полонені - тобі що, все одно???? чому тебе піпчить якась ******** кукурудза, а не піпчать долі людей, яких ТИ, ТИ здав рашистам. як так????
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01.08.2022 23:02
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это зерно ?
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01.08.2022 22:44 Ответить
Якшо його відірвати від кукурудзини - то воно точно зерно. А до того - хз. Най експерти підкажуть.
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01.08.2022 22:45 Ответить
Ти, блін, не про світову продовольчу кризу переживай, а про звільнення Украіни від орків. Вже пів держави зруйнували вщент.
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01.08.2022 23:01 Ответить
скажите этому чуваку, шо ввод и выход,блин,трохы разные вещи...
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01.08.2022 22:45 Ответить
Ура! Зеленскава в президентьі!
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01.08.2022 22:46 Ответить
ага , и фотки из спорт зала, и мусийчучка сейчас расскажет что зеля ночью лопатой грузил кукурузу , в то время как Порошенко в Молдавии убивал своего брата.
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01.08.2022 22:51 Ответить
персов щемить начнёт со своей трёхсотней...некрасиво.
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01.08.2022 22:52 Ответить
Мир насрет и на тебя, Зеленский, и на нас тоже. Ты потом будешь просить хлеба, рассказывать, что посевные площади захвачены врагом, таращить с экрана свою лупоглазую харю.
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01.08.2022 22:48 Ответить
Я так розумію більше нема про що побалакати. 73%Зедебілів, ви зробили це разом.
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01.08.2022 22:50 Ответить
Але чому воно повільно йде. Тільки годину тому пройшло Зміїний. Наш буксир супроводжував до Зміїного.
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01.08.2022 22:57 Ответить
ну може там перед ним іде мінний тральщик. або просто міни треба видивлятися.
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02.08.2022 09:57 Ответить
а барин не хочет дать морякам возможность кормить свои семьи? или эти холопы не заслужили человеческого отношения к себе? барин милостив только к отдельным категориям холопов(артисты, спортсмены, ...), а остальных мы порем
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01.08.2022 22:59 Ответить
насколько я понимаю, это судно которое зашло еще до 24-го февраля
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01.08.2022 22:59 Ответить
Що з Азовом підар гнусавий?
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01.08.2022 23:01 Ответить
Продажная ****.
Поставил бы ультиматум: "Вернуть азовцев из тюрем рф в Украину, тогда и только тогда будет вам зерно; или пусть африка дохнет".
Доллары же не пахнут человеческой кровью, да, Зеля?
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01.08.2022 23:01 Ответить
Зеленський, а що з азовцями, яких ти "вивів" з азовсталі. там якісь гарантії були, ви нас змушували мовчати, що з ними??? там 2000 людей, там ще 1000 людей в Ізоляції, там ще є полонені - тобі що, все одно???? чому тебе піпчить якась ******** кукурудза, а не піпчать долі людей, яких ТИ, ТИ здав рашистам. як так????
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01.08.2022 23:02 Ответить
як згадаю оце, Ярослав Журавель, він його долю взяв "під свій особистий контроль", після чого людина загинула в муках. і воно спить, їсть нормально, нюхає там, з бабою своєю фоткається...
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01.08.2022 23:05 Ответить
Как-то похер на то зерно. Чистый хайп на голой теме.
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01.08.2022 23:06 Ответить
БУдь ласка більше не публікуйте відосіки цього ублюдка і зрадника!1
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01.08.2022 23:18 Ответить
ЗЕ піклується щоб всюди був попкорн.
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01.08.2022 23:27 Ответить
олень віддає свої козирі...
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01.08.2022 23:32 Ответить
Как то насрать на твою кукурузу
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01.08.2022 23:34 Ответить
Расскажи лучше гнида, как ты за кукурузу обменял жизни сотни солдат которые держали три месяца город в полном окружении а потом благодаря тебе и твоим *гарантам* были убиты в кроватях? Как у тебя хватило даже не совести а наглости сесть за стол переговоров с убийцами и живодерами?
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01.08.2022 23:40 Ответить
дивись Вова щоб мо до наступного врожаю не гризли лікті.
бо закон про землю добре пам,ятаємо.
не про нас він.
зовсім не про нас...
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01.08.2022 23:46 Ответить
це просто піарна сциклива ****, ну чого так 73%
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01.08.2022 23:49 Ответить
Мост в Херсоне орки восстанавливают никто его больше не обстреливает а в это время кто-то продал свою кукурузу ( ну все же понимают что у каждой тонны зерна есть свой конкретный хозяин и это не государство и деньги за зерно скорее всего осядут на счетах за рубежом) . Интересно чем еще Украина должна поступиться за этот гешефт? Николаевом? Одессой? Очень хотел бы ошибаться....
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02.08.2022 08:25 Ответить
Уже в Стамбулі -- градус накалу трохи спав
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02.08.2022 09:05 Ответить
така весела заява,що всім зразу стало краще
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02.08.2022 09:25 Ответить
Із за цієї стамбульської оборутки кривавого оборотня оманськогокнурабєні зняли 50 %% санкцій з кремлівської мафії (????)курвияке може буть,відправка зерна як що гатять по Одесі,Миколаївській,Херсонських областях???? наркооманськийтелепень оманськийкнур,не добивай УКРАЇНУ!!! За що гинуть,за що катують наших воїнів!флешмоб відзеленського : відрізати інструмент для гри нароялі будівельним ножем...зе це зробить собіперший,бєнядругий..далієрмакитатарови...може все й закінчиться.
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02.08.2022 12:18 Ответить
Підтримаємо флешмоб від найвеличнішого пана : кастрація або відрізання інструменту по роялю в прямому ефірі...перший-найвеличніший,другий-бєняоманській,потім-ермаки,далі-арєстовічі ііііііііііі потім усі інші перевертні...тільки тоді всі повірять ,що ці личинки-хробаки заааааа УКРАЇНУ а що такого.....вони з НАРОДОМ, ВОНИ- за УКРАЇНЦІВ....це буде дуже справедливо....курвипідтримуйте психологічно
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03.08.2022 00:43 Ответить
 
 