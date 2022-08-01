Первое судно, перевозящее 26 тысяч тонн кукурузы, сегодня вышло из порта Одессы, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным обращением к украинским 1 августа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом идет речь в официальном фейсбуке Зеленского.

"Первое судно, которое перевозит 26 тысяч тонн кукурузы, сегодня вышло из порта Одессы. На данный момент еще не время делать какие-либо выводы и прогнозировать дальнейшие события. Но порт заработал, экспортное движение началось, и это можно назвать первым положительным сигналом того, что есть шанс остановить развертывание продовольственного кризиса в мире. Своей очереди отправления уже ждут 16 судов, и мы готовы внести надлежащий вклад в стабилизацию мирового рынка продовольствия.

Для нашего государства это тоже имеет значительную пользу. И вопрос не только в миллиардах долларов валютной выручки. К выращиванию экспортных аграрных культур вовлечено около полумиллиона украинцев, а если добавить смежные отрасли, то это плюс миллион рабочих мест. Отсюда и государственное внимание к выполнению экспортной инициативы. Это действительно нужно нашим людям", - говорится в сообщении.

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