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Эвакуация из Энергодара временно невозможна: из-за ливня дороги затоплены, - Орлов. ВИДЕО

После сильного и продолжительного дождя выехать из Энергодара невозможно - дороги размыты.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов.

"После прошедшего в районе вчерашнего сильного и длительного дождя проехать на Запорожье объездной дорогой возле Каменского физически невозможно", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что в ближайшее время возможности эвакуироваться через Васильевку нет - дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта.

эвакуация (2083) Запорожская область (3130) Энергодар (157)


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Это не дорога а рыля.
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02.08.2022 08:53 Ответить
отакими шляхами тільки напевно і можно вирватися з пекла (але не цього разу)
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02.08.2022 13:11 Ответить
Вчора увесь день ішов дощ, а на вечір ще і з грозою. Всю ніч гриміло і молоньї свєркалі.
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02.08.2022 09:01 Ответить
верещучку попередьте щоб вона цифри евакуйованих в рапорті найвеличнішому скорегувала
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02.08.2022 09:05 Ответить
 
 