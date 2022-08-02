Эвакуация из Энергодара временно невозможна: из-за ливня дороги затоплены, - Орлов. ВИДЕО
После сильного и продолжительного дождя выехать из Энергодара невозможно - дороги размыты.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова временно оккупированного Энергодара Дмитрий Орлов.
"После прошедшего в районе вчерашнего сильного и длительного дождя проехать на Запорожье объездной дорогой возле Каменского физически невозможно", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время возможности эвакуироваться через Васильевку нет - дорога размыта и станет ловушкой для легкового транспорта.
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Александр Иванов #442761
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Вася Шевченко #371210
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