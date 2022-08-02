Воины 92-й ОМБр мужественно ведут бой с врагом на Харьковском направлении. ВИДЕО

В Харьковском направлении защитники Украины продолжают вести тяжелые бои с оккупантами.

Видео одного из таких боев, снятое непосредственным участником того боя, опубликовано в интернете, информирует Цензор.НЕТ.

Бой ведут бойцы 92-й ОМБр вблизи сельскохозяйственных угодий. Как известно из видео, один из воинов получил ранение во время перестрелки с врагом.

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