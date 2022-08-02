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Новости Видео Война
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Воины 92-й ОМБр мужественно ведут бой с врагом на Харьковском направлении. ВИДЕО

В Харьковском направлении защитники Украины продолжают вести тяжелые бои с оккупантами.

Видео одного из таких боев, снятое непосредственным участником того боя, опубликовано в интернете, информирует Цензор.НЕТ.

Бой ведут бойцы 92-й ОМБр вблизи сельскохозяйственных угодий. Как известно из видео, один из воинов получил ранение во время перестрелки с врагом.

Смотрите: На фронте погиб воин 92-й ОМБр Александр Чабан. ВИДЕО

Харьковщина (5577) боевые действия (4148) 92 отдельная штурмовая бригада (253)


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Топ комментарии
+14
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02.08.2022 09:03
+14
Бережи вас Боже, Герої... Смерть кацапам! Слава ЗСУ!
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02.08.2022 09:37
+14
Тримайтеся, дорогі наші.
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02.08.2022 09:46
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02.08.2022 09:03 Ответить
Хочу щоби муйло здохло(файно).
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02.08.2022 09:07 Ответить
Треба віджимати від Харкова бо вже замахали артою перелопачувати житлові квартали
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02.08.2022 09:22 Ответить
Бережи вас Боже, Герої... Смерть кацапам! Слава ЗСУ!
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02.08.2022 09:37 Ответить
Тримайтеся, дорогі наші.
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02.08.2022 09:46 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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02.08.2022 11:30 Ответить
Одна из наших лучших частей. Не мало ли одной мехбригады (+2 тро) для защиты такого большого и важного города, как Харьков?
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02.08.2022 16:50 Ответить
Изначально Сливали и продолжают. Только люди против
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02.08.2022 21:49 Ответить
А хто вам сказав , що там одна бригада ?
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02.08.2022 21:52 Ответить
ПОХОЖЕ НА ВИДЕО С АФРИКИ КАК СОЛДАТ США ТАМ ВОЕВАЛ ПРОТИВ ВАГНЕРОВЦЕВ !!! МОЛОДЕС БУТУСОВ... ПОКАЗАЛ !)
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03.08.2022 00:46 Ответить
 
 