На Останкинской телебашне в Москве разместили надпись "Китай, Россия с тобой!". ВИДЕО

На Останкинской телебашне в Москве разместили надпись "Китай, Россия с тобой!".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись на которой зафиксирована бегущая строка с такой надписью на русском и китайском языках опубликована в соцсетях.

"В каком смысле Россия с Китаем? Неужели отправит "добровольцев" на утилизацию в Тайвань?" - пишет автор публикации в сообщении.

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