Последствия удара рашистов по Николаеву: под обстрел попали 2 района города, - Сенкевич. ВИДЕО
Сегодня Николаев атаковали после часа ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.
"Разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар", - говорится в сообщении.
Отмечается, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.
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Как Сенкевич может "сдать город" (он ничего не решает в тех вопросах, которые могут привести к захвату Николаева рашистами)?
Ты либо тупой представитель секты "зрада-перемога", которые ничего кроме лозунга "власть - козлы" не выдают, либо троль орков, который всеми силами стремится расшатать ситуацию в Украине, посеяв панику...
Ракеты рашисты выпускают их Херсонской области, посмотри на карте, это очень близко, и наше ПВО, разработанное еще при Союзе, не всегда справляется. Много обстрелов артилерией, это вообще не перехватывается.
Строишь из себя знающего, где находятся наше ПВО и Химарсы, коли указываешь места, где их нет. Ну-ну... Кстати, открою тайну, Химарсы не сбивают ракеты, т.е. защитить Николаев не могут, а обнаружить быстро место пуска на вражеской территории, чтоб по ним пульнуть, тоже задача нетривиальная. Или расскажи как...
И процитируй, что именно я тебе писал про Кривой Рог...
А кто тебе сказал, что там нет Хаймарсов? Тебе кто-то докладывает, где есть Хаймарсы, а где их нет? Хаймарсы сейчас здесь, а через 2 часа - за 100 км, они не находятся где-то стационарно.
И, очевидно, что ХАймарсы, которые бьют по складам рашистов вокруг Херсона, по той же Чернобаевке, по мостам - курсируют как раз где-то между Кривым Рогом и Николаевым.