Последствия удара рашистов по Николаеву: под обстрел попали 2 района города, - Сенкевич. ВИДЕО

Сегодня Николаев атаковали после часа ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.