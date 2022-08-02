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Последствия удара рашистов по Николаеву: под обстрел попали 2 района города, - Сенкевич. ВИДЕО

Сегодня Николаев атаковали после часа ночи и около четырех утра. Под обстрелы попали два района города.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Николаевский городской голова Александр Сенкевич.

"Разрушено студенческое общежитие, повреждены две многоэтажки (окна и крыша), выбиты окна в семейной амбулатории и школе. Также под обстрелы попали два продовольственных магазина, в одном из которых произошел пожар", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что один из районов подвергся обстрелам реактивными снарядами РСЗО "Смерч", другой - ракетами типа С-300.

Николаев (2156) обстрел (27405) Сенкевич Александр (188)


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Топ комментарии
+6
До Одессы банально не долетают РСЗО, тк именно Николаев загородил собой Одессу и не пропускает врага. Николаев - прифронтовой город, как и Харьков. Одесса - город фактически тыловой.
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02.08.2022 11:19
+4
полная импотенция мэра и главы ОГА. В городе уже поползли служи, что Сенкевич хочет сдать город. Когда николаевцы приезжают в Одессу они входят в ступор. от гуляющих и отдыхающих на море людей, работающих кафе и прочих радостей. А главное спокойных ночей. А Николаев оказался полностью беззащитным.
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02.08.2022 11:15
+4
У меня один вопрос .сколько можно устраивать на украинской земле полигон и под кого агенты кремля на банковой производят расчистку территории?
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02.08.2022 11:23
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полная импотенция мэра и главы ОГА. В городе уже поползли служи, что Сенкевич хочет сдать город. Когда николаевцы приезжают в Одессу они входят в ступор. от гуляющих и отдыхающих на море людей, работающих кафе и прочих радостей. А главное спокойных ночей. А Николаев оказался полностью беззащитным.
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02.08.2022 11:15 Ответить
До Одессы банально не долетают РСЗО, тк именно Николаев загородил собой Одессу и не пропускает врага. Николаев - прифронтовой город, как и Харьков. Одесса - город фактически тыловой.
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02.08.2022 11:19 Ответить
откуда ты там знаешь, что есть а чего нет, куда забрали и сколько было сбито?
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02.08.2022 11:30 Ответить
а шо Одесситам делать? сидеть в подвале 24\7 не ходить в магазин и быть исключительно с грустным ****** на улице? Я тебя наверное огорчу, но в Киеве и других не прифронтовых городах люди даже не обращают внимание на тревогу и не прячутся вообще уже 5 месяцев.
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02.08.2022 11:29 Ответить
Зате скоро зерно з Миколаїва будкть вивозити голодаючим африканцям.
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02.08.2022 11:52 Ответить
Так Одесса там живет именно ценой Николаева, который ее прикрывает!
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02.08.2022 11:56 Ответить
"В городе уже поползли служи..." - столько глобальных выводов на этой фразе...))
Как Сенкевич может "сдать город" (он ничего не решает в тех вопросах, которые могут привести к захвату Николаева рашистами)?
Ты либо тупой представитель секты "зрада-перемога", которые ничего кроме лозунга "власть - козлы" не выдают, либо троль орков, который всеми силами стремится расшатать ситуацию в Украине, посеяв панику...
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02.08.2022 12:13 Ответить
то что сеня ничего не решает это верно, но служи панику разгоняют. . Я таки ********* обычно спрашиваю - СКОЛЬКО ракет сбили ПВО-ПРО города за последние три месяца? Куда делся зенитно-ракетный дивизион который был в Очакове? Почему у ВСУ под Николаевом нет Химарсов? И не надо мне звиздеть про прифронтовой город. Кр.Рог тоже прифронтовой город, но там нет таких обстрелов
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02.08.2022 12:26 Ответить
Т.е. ты подтверждаешь, что выдумывая такие тупые выводы ("Сенкевич хочет сдать город") на основании слухов, ты стремишься разогнать панику, т.е. расшатать ситуацию в стране...) Молодец, рашистский троль, хотя бы честно...
Ракеты рашисты выпускают их Херсонской области, посмотри на карте, это очень близко, и наше ПВО, разработанное еще при Союзе, не всегда справляется. Много обстрелов артилерией, это вообще не перехватывается.
Строишь из себя знающего, где находятся наше ПВО и Химарсы, коли указываешь места, где их нет. Ну-ну... Кстати, открою тайну, Химарсы не сбивают ракеты, т.е. защитить Николаев не могут, а обнаружить быстро место пуска на вражеской территории, чтоб по ним пульнуть, тоже задача нетривиальная. Или расскажи как...
И процитируй, что именно я тебе писал про Кривой Рог...
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02.08.2022 12:44 Ответить
"Почему у ВСУ под Николаевом нет Химарсов?"

А кто тебе сказал, что там нет Хаймарсов? Тебе кто-то докладывает, где есть Хаймарсы, а где их нет? Хаймарсы сейчас здесь, а через 2 часа - за 100 км, они не находятся где-то стационарно.
И, очевидно, что ХАймарсы, которые бьют по складам рашистов вокруг Херсона, по той же Чернобаевке, по мостам - курсируют как раз где-то между Кривым Рогом и Николаевым.
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02.08.2022 13:48 Ответить
Как кацапе интересно знать, где же Хаймарсы. Не переживай, их уже все уничтожил конюшонкин.
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02.08.2022 15:26 Ответить
Сколько можно нести муйню? Или деньги сил н нужны? Слухи у него поползли. Подмываться нужно. И ничего ползать не будет.
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02.08.2022 15:24 Ответить
Так, але є відміності, бо мер відповідає за водовід, каналізацію, прибирання вулиць, вивоз сміття..., а пан Кім разосм із "зеленою" командою відповідають за його безпеку. Як відповідають всім видно. Пробуковелили, протрскавичили, проаманили і проасфальтили.
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02.08.2022 16:44 Ответить
У меня один вопрос .сколько можно устраивать на украинской земле полигон и под кого агенты кремля на банковой производят расчистку территории?
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02.08.2022 11:23 Ответить
Не переживай, уже сдаемсу.
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02.08.2022 15:29 Ответить
 
 