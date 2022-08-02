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Оккупанты-отказники, которые содержатся в тюрьмах "ЛНР", пишут жалобы в следственный комитет РФ. ВИДЕО

Оккупанты-отказники, которых держат в тюрьмах "ЛНР", пишут жалобы в следственный комитет РФ и просят разобраться, почему их лишили свободы и содержали в бесчеловечных условиях на территории "ЛНР".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, об этом рассказал российский адвокат Максим Гребенюк.

По его словам, 140 оккупантов, отказавшихся воевать, заявили, что их незаконно лишили свободы и содержали в разных местах Луганской области. Они просят провести проверку и привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий.

Также читайте: Оккупанты из Чувашии требуют денег за участие в войне: РФ "кинула" их с выплатами

армия РФ (19403)


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Топ комментарии
+9
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02.08.2022 11:47
+6
можуть ще скаргу в спортлото написати-
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02.08.2022 11:28
+5
нехай краще Папі Римському поскаржаться
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02.08.2022 11:28
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нехай краще Папі Римському поскаржаться
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02.08.2022 11:28 Ответить
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02.08.2022 11:44 Ответить
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02.08.2022 11:46 Ответить
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02.08.2022 11:47 Ответить
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02.08.2022 11:49 Ответить
можуть ще скаргу в спортлото написати-
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02.08.2022 11:28 Ответить
Без комментариев. ОРК = мясо, + удобрение. Какие же вы ОРКи тупые. У вас оружие и виной всему происходящего и вашего безденежья и вашей нищеты крыса кремлёвская, вместо того, чтобы пристрелить свое командование и развернутся на Москву да и прихлопнуть кремлёвских пиТарасов, вы ******** лезете сдыхать в Украину. Одно слово ОРК .
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02.08.2022 11:31 Ответить
Одно слово ОРК
******
ОРК - отдєльниє райони кацапії.
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02.08.2022 11:33 Ответить
Про їхню тупизну, зокрема, свідчить їхня нездатність опанувати українську навіть за десятки років.
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02.08.2022 11:48 Ответить
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02.08.2022 11:35 Ответить
СК покуй.нет человека нет проблем.в луганде от человека проще и легче избавиться чем в раше
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02.08.2022 11:38 Ответить
Ця новина автоматично додається до рубрики "Українцям по×уй".
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02.08.2022 11:46 Ответить
Ябеды
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02.08.2022 12:20 Ответить
Подозреваю, что все эти арестованные кацапами "российские военнослужащие" это жители Донецкой и Луганской областей, насильно введенные на контракт. И наверно явное большинство их являются этническими украинцами. Московия все войны всегда старалась вести, как можно в большей степени, за счет тех "кого не жалко". А именно, за счет этнических меньшинств, в том числе украинцев. Например в Афганистане воевали больше всего украинцы. Из Украины и Кубани. И вот этих украинцев из ОРДО кацапы бросают воевать против матери Украины.
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02.08.2022 12:32 Ответить
мені так п0йух, шо аж невдобно...
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02.08.2022 13:02 Ответить
 
 