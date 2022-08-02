Оккупанты-отказники, которые содержатся в тюрьмах "ЛНР", пишут жалобы в следственный комитет РФ. ВИДЕО
Оккупанты-отказники, которых держат в тюрьмах "ЛНР", пишут жалобы в следственный комитет РФ и просят разобраться, почему их лишили свободы и содержали в бесчеловечных условиях на территории "ЛНР".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на InformNapalm, об этом рассказал российский адвокат Максим Гребенюк.
По его словам, 140 оккупантов, отказавшихся воевать, заявили, что их незаконно лишили свободы и содержали в разных местах Луганской области. Они просят провести проверку и привлечь к ответственности за превышение должностных полномочий.
Топ комментарии
+9 Роман с камнем
показать весь комментарий02.08.2022 11:47
+6 Віталій Маркович
показать весь комментарий02.08.2022 11:28
+5 Кіт Семен
показать весь комментарий02.08.2022 11:28
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******
ОРК - отдєльниє райони кацапії.