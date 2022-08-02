"Дело не в деньгах, а в резонансе": "Слуга народа" Тищенко пиарится на волонтерстве, - СМИ. ВИДЕО

Волонтерская деятельность нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко может быть политическим пиаром на помощи военным.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Нардеп Николай Тищенко от начала полномасштабной войны стал активным волонтером. Вот только его волонтёрство выглядит как политический пиар высокого уровня. Ницца, Париж, Нью-Йорк – депутат почему-то считает, что собрать солидную сумму для наших военных можно только в дорогих ресторанах европейских городов. Желательно даже с несколькими звездами Мишлена", - отмечают авторы материала.

Журналистка Анастасия Усенко в расследовании рассказала о местах для проведения так называемых "благотворительных ужинов" фонда Николая Тищенко.

В Праге – это был замок в пригороде, где сейчас находится фешенебельный гостинично-ресторанный комплекс. А в Париже – один из старейших и дорогих ресторанов города, который имеет три звезды Мишлен.

В Праге собрали около $55 тыс., а в Париже - $120 тыс. Журналисты задают вопрос, не было ли проведение мероприятий дороже суммы, собранной на них для помощи ВСУ.

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По словам авторов материала, другие благотворительные организации и волонтеры собирают куда большие суммы, не выезжая из Украины.

"К нам попала запись одного телефонного разговора Николая Тищенко. Разговор этот свежий, июльский. С кем он говорил мы не знаем. Говорил сам Тищенко. Говорил о политике, о пиаре и еще о многих вещах, которые не стоило бы обсуждать настолько громко. Тищенко обсуждает деятельность своего благотворительного фонда. Рассказывает об уже проведенных благотворительных ужинах. В Праге и Париже. И строит планы на следующие", - говорит журналистка Усенко.

Также журналисты показали запись, на которой мужчина голосом похожим на голос Николая Тищенко договаривается с кем-то о проведении следующего "благотворительного ужина" в Нью-Йорке.

"Сейчас ко мне запрос пришел на $1,5 млн. Купить дроны. То есть деньги есть, не в деньгах дело, дело в самом резонансе. Потому что для меня это политически (далее неразборчиво)", - говорит мужчина, голос которого похож на голос нардепа Тищенко.