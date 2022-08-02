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"Дело не в деньгах, а в резонансе": "Слуга народа" Тищенко пиарится на волонтерстве, - СМИ. ВИДЕО

Волонтерская деятельность нардепа "Слуги народа" Николая Тищенко может быть политическим пиаром на помощи военным.

Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info, передает Цензор.НЕТ.

"Нардеп Николай Тищенко от начала полномасштабной войны стал активным волонтером. Вот только его волонтёрство выглядит как политический пиар высокого уровня. Ницца, Париж, Нью-Йорк – депутат почему-то считает, что собрать солидную сумму для наших военных можно только в дорогих ресторанах европейских городов. Желательно даже с несколькими звездами Мишлена", - отмечают авторы материала.

Журналистка Анастасия Усенко в расследовании рассказала о местах для проведения так называемых "благотворительных ужинов" фонда Николая Тищенко.

В Праге – это был замок в пригороде, где сейчас находится фешенебельный гостинично-ресторанный комплекс. А в Париже – один из старейших и дорогих ресторанов города, который имеет три звезды Мишлен.

В Праге собрали около $55 тыс., а в Париже - $120 тыс. Журналисты задают вопрос, не было ли проведение мероприятий дороже суммы, собранной на них для помощи ВСУ.

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По словам авторов материала, другие благотворительные организации и волонтеры собирают куда большие суммы, не выезжая из Украины.

"К нам попала запись одного телефонного разговора Николая Тищенко. Разговор этот свежий, июльский. С кем он говорил мы не знаем. Говорил сам Тищенко. Говорил о политике, о пиаре и еще о многих вещах, которые не стоило бы обсуждать настолько громко. Тищенко обсуждает деятельность своего благотворительного фонда. Рассказывает об уже проведенных благотворительных ужинах. В Праге и Париже. И строит планы на следующие", - говорит журналистка Усенко.

Также журналисты показали запись, на которой мужчина голосом похожим на голос Николая Тищенко договаривается с кем-то о проведении следующего "благотворительного ужина" в Нью-Йорке.

"Сейчас ко мне запрос пришел на $1,5 млн. Купить дроны. То есть деньги есть, не в деньгах дело, дело в самом резонансе. Потому что для меня это политически (далее неразборчиво)", - говорит мужчина, голос которого похож на голос нардепа Тищенко.

пиар (250) Тищенко Николай (336)


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Топ комментарии
+24
Тіщенко, котлета довбана, пішов на "БУЙ" тварюка!
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02.08.2022 12:27
+18
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02.08.2022 12:27
+14
каклєті треба дати пойібалу для піару.
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02.08.2022 12:34
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02.08.2022 12:27 Ответить
Тіщенко, котлета довбана, пішов на "БУЙ" тварюка!
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02.08.2022 12:27 Ответить
Флешмоб на підтримку Ze.
https://twitter.com/i/status/1554356957062090755
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02.08.2022 12:28 Ответить
Нічого дивного. Боневтік по декілька раз на дню піариться, аж гидко дивитись, то Коля-каклета ще скромняга.
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02.08.2022 12:52 Ответить
Залужного посадять а Тищенко Ярмака і зелю наградять
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02.08.2022 12:29 Ответить
Ахаха, ну піди, спробуй посадити Залужного)
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02.08.2022 12:31 Ответить
Та да. Пусть попробуют рискнуть здоровьем. Кто-кто, а он имеет доступ к информации как Зеля и его холуи разрушили оборону юга, созданную при Порохе. Такая информация при поддержке армии - и Боневтику можно подбирать столб для себя.
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02.08.2022 12:43 Ответить
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02.08.2022 12:29 Ответить
Пиар на войне, или пи...ар на войне? Учитывая любовь котлеты к задам(особенно к своему), вопрос не совсем праздный...
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02.08.2022 12:30 Ответить
Ви трохи не на тому фокусуєте увагу, він по-перше ворюга.
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02.08.2022 12:32 Ответить
Коля-жопа повинен сісти на палю.
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02.08.2022 12:32 Ответить
каклєті треба дати пойібалу для піару.
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02.08.2022 12:34 Ответить
Єрмаківські спецслужби пресують людей Зєлєнского.Мило.

А слабо написати таке ж, про політичний піар на допомозі військовим пана Притули ?
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02.08.2022 12:34 Ответить
Це такий покидьок ! Як йому можна щось довіряти ?
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02.08.2022 12:34 Ответить
Справа не в грошах, а в їхній кількості. Знаємо і без тебе.
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02.08.2022 12:38 Ответить
Мітболи возить на передок
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02.08.2022 12:41 Ответить
Рэкетиры бывшими не бывают,привычка!
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02.08.2022 12:42 Ответить
Йому місце біля параші,він спєц по унітазам.
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02.08.2022 12:43 Ответить
Цікаво,хто такий ду...довірливий,щоб давати гроші такому типу?
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02.08.2022 12:43 Ответить
Ну за кордоном, припустимо, багато хто не знає, що це відбитий бандюк з 90-х.
Зеленський організував йому посаду заступника голови фракції "слуг" в парламенті.
Тому за кордоном його сприймають як соратника найвеличнішого презедента.
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02.08.2022 12:48 Ответить
Але судячи із сум зібраних коштів, Коля-котлета їздив чисто віддтягнутись в найкрутіших готелях та зробити фотосесії для піару себе-"волонтера".
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02.08.2022 13:04 Ответить
"От тільки його волонтерство виглядає як політичний піар високого рівня.
Ніцца, Париж, Нью-Йорк - депутат чомусь вважає, що зібрати солідну суму для наших військових можна лише в дорогих ресторанах європейських міст.

В Празі зібрали близько $55 тис., а в Парижі - $120 тис.

Журналісти ставлять питання, чи не було проведення заходів дорожчим за суму, зібрану на них для допомоги ЗСУ."

Джерело:
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02.08.2022 12:43 Ответить
непотопляемый говнюк из 90-х. кто помнит те времена, коля-оболонский всегда первым сбегал с разборок...
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02.08.2022 12:45 Ответить
А хто зараз не піариця -- та хаи везе -- ну иого ***** . Ми шо шось зміним -- так терки
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02.08.2022 12:45 Ответить
Лєнкіна Скумбрія по 8...Катлета по 9...скоро подруга Катлеты...Марьяна Безмозглая привезе в Україна ядрьону бонбу... Боже бережи Україну...Неню..💙💪💛💯💯💯
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02.08.2022 12:46 Ответить
зкотлєтів 1000грн
проволонтерів 0.50коп
кідар зелений
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02.08.2022 12:55 Ответить
Все що роблять зелені це для піару, або задля грошей.
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02.08.2022 13:05 Ответить
"Венгри-наші друзі"
М.Тищенко (Катлєта)
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02.08.2022 13:09 Ответить
Коля - маладєц, а Порошенко теж піариться)

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02.08.2022 13:13 Ответить
Не достойні ви Порошенка. Зебіли образи брехню та вбивства.
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02.08.2022 17:39 Ответить
Коля Каклета считает "собранные на волонтёрской работе" в дорогих кабаках деньги:
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02.08.2022 13:14 Ответить
Пора писать петицию и на куй эту гнилую котлету-- ****** уже ..
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02.08.2022 13:43 Ответить
Почекай трохи- зара безмозгла слини в рот накопиче...
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02.08.2022 13:51 Ответить
Які дрони ,вєрмішелі виборцям і дешево і Рррезонансно.
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02.08.2022 13:45 Ответить
"...если мечтать о пирах, то на гувернанток очень мало останется, даже и при богатейшем сборе"
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02.08.2022 14:24 Ответить
******** козел
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02.08.2022 14:29 Ответить
Що ми хочемо від бувшого рекетира.
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02.08.2022 14:31 Ответить
25-Минут смотреть ******* , желание нет, тратить время на мыколу . Ни чего не изменится ...
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02.08.2022 19:59 Ответить
Хто цього балвана тримає в слугах?
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02.08.2022 22:00 Ответить
 
 