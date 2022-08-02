В случае визита Пелози в Тайвань армия Китая применит решительные и сильные контрмеры, - Global Times. ВИДЕО

Министерство иностранных дел Китая и Народно-освободительная армия Китая (НОАК) продолжают давление на США из-за возможного визита спикера Палаты представителей Нэнси Пелози на остров Тайвань, призывая США придерживаться обещания президента США Джо Байдена не поддерживать "независимость Тайваня".

В то же время СМИ США и Тайваня сообщили, что Пелози в скором времени посетит остров, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Global Times.

Ссылаясь на "официальных лиц", тайваньский телеканал Next TV в понедельник сообщил, что Пелози, как ожидается, останется на ночь в Тайбэе в отеле Grand Hyatt в районе Синьи, но неизвестно, когда она прибудет. CNN также обнародовал подобную информацию, заявив, что "Пелоси, как ожидается, посетит Тайвань в рамках своего тура по Азии", по словам высокопоставленного чиновника из тайваньских властей и официального представителя США.

В свою очередь представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь заявил на регулярной пресс-конференции в понедельник: "Если вы играете с огнем, вы обожжетесь. Я считаю, что США полностью осознают сильный и четкий сигнал, посланный Китаем".

Если Пелози посетит остров Тайвань, "НОАК не будет сидеть сложа руки" и примет "решительные и сильные контрмеры" для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. Относительно этих мер Чжао сказал, что "если она решится приехать, подождем и увидим".

Между тем, в сторону порта Фуцзянь двигаются колонны военной техники. Подходящие видео выкладывают пользователи соцсетей. Фуцзянь – ближайшая к Тайваню материковая часть Китая.

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