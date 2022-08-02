Раненый украинский воин Гудыменко удивил журналистов CNN желанием снова воевать: "Моя ярость больше моей боли". ВИДЕО

Украинский воин, общественный активист и политик Юрий Гудыменко, получивший тяжелое ранение во время боя с россиянами и продолжающий лечение стал героем сюжета CNN.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, самым неожиданным для журналистов стало желание Гудыменко вернуться на войну и продолжить уничтожать оккупантов. Американские журналисты отметили высокую личную мотивацию и других украинских воинов.

Также читайте: Россия умышленно убила украинских военнопленных в Оленовке, - МИД Польши