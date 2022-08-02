Раненый украинский воин Гудыменко удивил журналистов CNN желанием снова воевать: "Моя ярость больше моей боли". ВИДЕО
Украинский воин, общественный активист и политик Юрий Гудыменко, получивший тяжелое ранение во время боя с россиянами и продолжающий лечение стал героем сюжета CNN.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, самым неожиданным для журналистов стало желание Гудыменко вернуться на войну и продолжить уничтожать оккупантов. Американские журналисты отметили высокую личную мотивацию и других украинских воинов.
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Так, їх треба всіх вбити.
Ты нужен в политике!!!!! Пора заменять этих крыс и диб-в патриотами!
P.S. Не знаю як кому, проте наскільки гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою англійської мови на цьому відео. Наскільки приємніше слухати, як говорять британці, і у стократ гарніше звучить українська!
ну це ж треба, яке спостереження!
А от навчити українців, що слово "біль" у нашій мові, на відміну від "боли" на язьікє, роду чоловічого, не завадило б. Починаючи з редакторів ЗМІ.
здоровья, друг....., и респектище!
Начните с "Вовочка, Москва, победа", если еще не знакомы с его творчеством.
Он это написал несколько лет назад.
Ну а там и другим в его творчестве заинтересуетесь.