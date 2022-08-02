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Новости Видео Война
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Раненый украинский воин Гудыменко удивил журналистов CNN желанием снова воевать: "Моя ярость больше моей боли". ВИДЕО

Украинский воин, общественный активист и политик Юрий Гудыменко, получивший тяжелое ранение во время боя с россиянами и продолжающий лечение стал героем сюжета CNN.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, самым неожиданным для журналистов стало желание Гудыменко вернуться на войну и продолжить уничтожать оккупантов. Американские журналисты отметили высокую личную мотивацию и других украинских воинов.

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армия РФ (19403) ранение (3389) Гудыменко Юрий (39)


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Топ комментарии
+63
Тримайся брат!
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02.08.2022 17:41
+45
Одужуйте, Юрій !
Так, їх треба всіх вбити.
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02.08.2022 17:46
+42
Ось би Гудименка президентом обрати... мрії-мрії...
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02.08.2022 17:44
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Тримайся брат!
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02.08.2022 17:41 Ответить
Такi як Юрiй Гудименко або Iгор Лапiн та набагато iнших патрiотiв мають очолювати украiнську владу
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02.08.2022 20:11 Ответить
Так. Біда лиш в тім, що багато кому патріоти дуууже заважають влаштовувати собі "цвєтущую жизнь" за будь-яких обставин. Особливо зручно шахраям робити це підчас війни. Тому вони тяжко працюють над тим, щоб дійсно достойні люди у владу не попали.
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03.08.2022 11:54 Ответить
"putin's war" - як же вони заї**ли цим наративом
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02.08.2022 17:42 Ответить
Ось би Гудименка президентом обрати... мрії-мрії...
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02.08.2022 17:44 Ответить
І мої мрії
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02.08.2022 17:49 Ответить
У нього вистачить розуму продовжувати робити свою справу, а не експерементувати міліонами життів українців, не маючи ніякого поняття, як керувати державою БЕЗ приколу.
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02.08.2022 17:56 Ответить
Так а нахер вы его выберали ?!!! Кто то может мне это обьяснить ? А ****** кравчука, а кучмо, а яныка ?
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02.08.2022 18:08 Ответить
ти таке питаєш в пані Чайки... Вона також попереджала всіх, ще три роки тому, що біда буде...
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02.08.2022 18:12 Ответить
він в політиці 10 років. пошукай, він розумніший за 99% політиків
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02.08.2022 18:08 Ответить
Потрібні не мрії, а дії.
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03.08.2022 11:56 Ответить
Смерть кацапской падали.
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02.08.2022 17:45 Ответить
Бачив це. Залiзна людина.
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02.08.2022 17:45 Ответить
Одужуйте, Юрій !
Так, їх треба всіх вбити.
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02.08.2022 17:46 Ответить
Таких не здолати та не перемогти...
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02.08.2022 17:48 Ответить
Пане Юрію! Ви Герой! ЗСУ,ви Герої! Те,що ви робите зараз ,викликає повагу всього цивілізованого світу.З кожним днем після перемоги значення вашого подвигу буде зростати стократно! Безмежний дух нації! Але як же пекучий біль за загиблими...
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02.08.2022 17:48 Ответить
Пусть здоровые воюют!
Ты нужен в политике!!!!! Пора заменять этих крыс и диб-в патриотами!
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02.08.2022 17:49 Ответить
Бережи тебе Господь, козаче
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02.08.2022 17:53 Ответить
Таких Українців багато. Cnn буде в ах.. як здивована.
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02.08.2022 17:56 Ответить
Бо це Козак, а не срана сиклива москальня
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02.08.2022 17:59 Ответить
Здоров'ячка та наснаги братику.👍....💙💪💛
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02.08.2022 18:01 Ответить
Пригадалась народна мудрість:-"... козел очолює стаю левів..." Здоров'я тобі, Воїне!
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02.08.2022 18:02 Ответить
Воїну наснаги та швидшого одужання!
P.S. Не знаю як кому, проте наскільки гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою англійської мови на цьому відео. Наскільки приємніше слухати, як говорять британці, і у стократ гарніше звучить українська!
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02.08.2022 18:06 Ответить
...гидотно звучить закадровий голос з блювотною американською вимовою...

ну це ж треба, яке спостереження!

А от навчити українців, що слово "біль" у нашій мові, на відміну від "боли" на язьікє, роду чоловічого, не завадило б. Починаючи з редакторів ЗМІ.
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02.08.2022 20:22 Ответить
В стране,где такие Украинцы,как Юрий,смелые,мужественные,сильные,красивые во власти такая мерзота,просто уму непостижимо! Здоровья тебе герой,на таких,как ты держится Украина!
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02.08.2022 18:10 Ответить
Аааа, це цього порохобота СБУ пов'язало сьогодні на ботофермі?
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02.08.2022 18:10 Ответить
хто не зрозумів мій сарказм? Чого заспамили?
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03.08.2022 01:20 Ответить
Козацькому роду нема переводу!
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02.08.2022 18:10 Ответить
Швидкого одуження!
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02.08.2022 18:20 Ответить
Красава!
здоровья, друг....., и респектище!
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02.08.2022 18:31 Ответить
У Юры еще и прекрасный литературный талант. Почитайте его новеллы.
Начните с "Вовочка, Москва, победа", если еще не знакомы с его творчеством.
Он это написал несколько лет назад.
Ну а там и другим в его творчестве заинтересуетесь.
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02.08.2022 19:27 Ответить
Тресковые войны. 18+
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02.08.2022 19:54 Ответить
Одужуй!
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02.08.2022 19:47 Ответить
друже головне одужуй!
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02.08.2022 20:01 Ответить
Цікаво, що в відео ніхто не каже "росіяни", а просто "вороги", наче ми воюємо з якимось прибульцями. І такий наратив дуже часто чути. Невже із-за толератності такі всі стримані і не можуть називати речі своїми іменами. Смерть росії і кацапам!!!
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02.08.2022 20:28 Ответить
 
 