Войска РФ начали создание ударной группировки на Криворожском направлении, - ОК "Південь". ВИДЕО

На юге захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении. Возможна подготовка вражеского контрнаступления с планами выхода на административную границу Херсонской области.

Такие данные обнародовало в Фейсбуке оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне возможна подготовка вражеского контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.

На рубеже Сухой Пруд – Белогорка захватчики попытались провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не имели и с потерями отошли.

В течение дня враг нанес два авиационных и два ракетных удара по позициям ВСУ. Атаки совершены с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".

