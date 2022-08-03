Войска РФ начали создание ударной группировки на Криворожском направлении, - ОК "Південь". ВИДЕО
На юге захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении. Возможна подготовка вражеского контрнаступления с планами выхода на административную границу Херсонской области.
Такие данные обнародовало в Фейсбуке оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.
"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне возможна подготовка вражеского контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.
На рубеже Сухой Пруд – Белогорка захватчики попытались провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не имели и с потерями отошли.
В течение дня враг нанес два авиационных и два ракетных удара по позициям ВСУ. Атаки совершены с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.
Пройшов майже місяць.
Але ніхто в Генштабі навіть не збирається виконувати наказ верховного головнокомандуючого і звільняти південь України від рашистських окупантів.
Навпаки, судячи з цього повідомлення ОП Південь, мова вже не йде ні про який наступ чи контрнаступ а тільки про глуху оборону.
Артиллеристы, Зеленин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей (????)
Асвальтом! Беглым! Огонь! Огонь!
останній із секти "72%" ?
моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта
21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
А у кого свербит "контрнаступление", то это лечится одной пробежкой по открытому пространству в полной выкладке под обстрелом в сторону вражеских позиций. Но результат не стопроцентный - некоторые не выздоравливают, а очень даже наоборот.
є два варіанти дій:
1. перекрити переправи повністю і знищити орків
2. тримати переправи під вогневим контролем, створюючи для орків ілюзію можливого наступу
І може мати катастрофічні наслідки.
голандці щоб здобути незалежність самі повідкривали дамби і потопили іспанців на своїй землі.
іде війна на виживання України і мають бути використані всі методи
Донецкую область эвакуируют и уничтожается Харьков и Николаев потому что мы не сделали за три года две сотни 155-мм стволов на Краматорском заводе, не обеспечили финансирование и не включили систему ОТРК "Гром-2" в военный заказ под бюджетное выделение средств Если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами.
Но вместо этого мы захотели поржать, и выбрали президентом непонятного для большинства населения ( ипонятного для разумной части народа) чувачка, который в течение трех лет не выделял средства для финансирования военного заказа, фактически разоружая армию накануне войны.
https://twitter.com/i/status/1554393300513193984
Тоді як народний суд може бути більш радикальним - заповіт цей Дрек (себто лайно) із вутюгом на пузі та паяльником у дупі підпише на передачу квартири на користь української справи... а потім як помре від ножа, то поховають... десь за містом прикопають... і ніхто не відшукає...
На ферме каждую пятницу
На ферме кроличий пирог
И так каждую пятницу
Я встаю пораньше и пою эту песенку
Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
«Бах! Бах! Бах! Бах!»
Стреляет фермер из ружья
Беги, кролик - беги, кролик - беги.
на ДРГ не тягне, а колаборант по сдачі українців, у разі приходу рашистів, уже готовий
певен, якщо пошерстити його комп та смартфон, там буде достатньо для посадки
Цитую:
допомога, до речі, підійшла. дякую вам.
стоїмо.
За такі речі під час Другої Світової ставили до стінки за співпрацю з ворогом і правильно робили.
@BorisenkoBoris
·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1554714812118081538 4 мин
пздж про "Контрнаступ на Херсон"закiнчився "Ситуація на півдні Напружена Ворог продовжує бойовi дії По РубежуОборони Розпочав створення удар\угруповання на Криворізьк\напрямку Ймовірний ворож\Контрнаступ на адмін\кордон Херсон\області" -команд\"Південь"