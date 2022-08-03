РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8754 посетителя онлайн
Новости Видео Война
21 255 81

Войска РФ начали создание ударной группировки на Криворожском направлении, - ОК "Південь". ВИДЕО

На юге захватчики приступили к созданию ударной группировки на Криворожском направлении. Возможна подготовка вражеского контрнаступления с планами выхода на административную границу Херсонской области.

Такие данные обнародовало в Фейсбуке оперативное командование "Південь", передает Цензор.НЕТ.

"Враг продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу обороны. Начал создание ударной группировки на Криворожском направлении. Вполне возможна подготовка вражеского контрнаступления с последующими планами выхода на административную границу Херсонской области", - говорится в сообщении.

На рубеже Сухой Пруд – Белогорка захватчики попытались провести разведку боем при поддержке двух танков. Удачи не имели и с потерями отошли.

В течение дня враг нанес два авиационных и два ракетных удара по позициям ВСУ. Атаки совершены с временно оккупированных территорий Херсонщины и Николаевщины, вдоль линии столкновения, вертолетами и реактивными системами залпового огня "Смерч".

Также смотрите: Фрагменты тела обнаружены при разборке завалов многоэтажного дома в Гостомеле, - ГСЧС. ВИДЕО

армия РФ (20325) Кривой Рог (1432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+33
вот данные ******, который сдер украинский стикер в маршрутке. жители Кривого Рога, вот данные - Дрык Евгений Владимирович 11.07.1981 Адрес: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, Покровский район, 5ый микрорайон, Зарічний, дом 77, квартира 25
https://twitter.com/i/status/1554393300513193984
показать весь комментарий
03.08.2022 02:29 Ответить
+31
дякую, вгадали!

моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта

21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
показать весь комментарий
03.08.2022 03:42 Ответить
+27
а Ви вірите що ЗСУ під командуванням "Верховного" Зєлєнського і кротівнею на Банковій здатна це зробити ?

останній із секти "72%" ?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:24 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
арестовичъ обещал?
показать весь комментарий
03.08.2022 02:18 Ответить
Президент України Володимир Зеленський доручив українським військовим повернути окуповані райони на узбережжі Чорного моря, важливі для української економіки.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у інтерв'ю газеті The Times, що було опубліковано у неділю, 10 липня.
Пройшов майже місяць.
Але ніхто в Генштабі навіть не збирається виконувати наказ верховного головнокомандуючого і звільняти південь України від рашистських окупантів.
Навпаки, судячи з цього повідомлення ОП Південь, мова вже не йде ні про який наступ чи контрнаступ а тільки про глуху оборону.
показать весь комментарий
03.08.2022 02:46 Ответить
ну если Сам Зеленский приказал, тогда:

Артиллеристы, Зеленин дал приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна нас!
Из сотен тысяч батарей (????)
Асвальтом! Беглым! Огонь! Огонь!
показать весь комментарий
03.08.2022 02:56 Ответить
Судячи з вашої іронії з приводу наказу звільняти південь України, ви за окупацію рашистами частини України?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:14 Ответить
а Ви вірите що ЗСУ під командуванням "Верховного" Зєлєнського і кротівнею на Банковій здатна це зробити ?

останній із секти "72%" ?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:24 Ответить
ЗСУ під командуванням головнокомандувача Залужного. Верховний не керує ЗСУ.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:03 Ответить
судячи по іроніі, людина просто не слухає ********, і схоже ще до 19-го року була до цього не схильна.
показать весь комментарий
03.08.2022 03:27 Ответить
дякую, вгадали!

моє кредо з весни 14-го:
Гетьман та Кривава Хунта

21 квітня 2019 р. сталася національна катастрофа, яка і досі загрожує існуванню України
показать весь комментарий
03.08.2022 03:42 Ответить
только не надо передергивать. если зеленский отдает дурацкие приказы, значит он и есть дурак
показать весь комментарий
03.08.2022 05:54 Ответить
Ой, я теж ******** цю ****** рімейкати.
показать весь комментарий
03.08.2022 03:19 Ответить
Т.е., неимоверно героический великий полководец Наполеон Боневтик приказал освободить все оккупированные территории, но эти трусливые бездарные крысы в Генштабе саботируют приказ. А Ваш посыл правильно понял?
показать весь комментарий
03.08.2022 03:24 Ответить
наше контрнаступление в основном будет выглядеть так: мы будем заходить в населенные пункты, из которых будет выходить враг.
А у кого свербит "контрнаступление", то это лечится одной пробежкой по открытому пространству в полной выкладке под обстрелом в сторону вражеских позиций. Но результат не стопроцентный - некоторые не выздоравливают, а очень даже наоборот.
показать весь комментарий
03.08.2022 03:35 Ответить
они обещали-с
показать весь комментарий
03.08.2022 04:46 Ответить
Результат отстрела кацапов скуднеет, всего 20 тушек.
показать весь комментарий
03.08.2022 02:11 Ответить
Это то что было днём. Но тут и ночью поздравили орков так от души)
показать весь комментарий
03.08.2022 02:17 Ответить
Боже! Прикрий наше ЗСУ залізним куполом!
показать весь комментарий
03.08.2022 02:18 Ответить
правобережна групіровка орків приречена, це не обговорюється.
є два варіанти дій:

1. перекрити переправи повністю і знищити орків
2. тримати переправи під вогневим контролем, створюючи для орків ілюзію можливого наступу
показать весь комментарий
03.08.2022 02:28 Ответить
Переправу у Новій Каховці по греблі перекрити ДУЖЕ ВАЖКО.
І може мати катастрофічні наслідки.
показать весь комментарий
03.08.2022 02:36 Ответить
"хуже нє будєт!"

голандці щоб здобути незалежність самі повідкривали дамби і потопили іспанців на своїй землі.
іде війна на виживання України і мають бути використані всі методи
показать весь комментарий
03.08.2022 02:47 Ответить
Це коли було? ******* міжнародне право ЗАБОРОНЯЄ руйнувати об'єкти, в результаті знищення яких звільнюється надзвичайна неконтрольована сила. Дамби і греблі ГЕС входять до цього переліку. Це буде вважатися воєнним злочином.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:46 Ответить
******* міжнародне право також ЗАБОРОНЯЄ нарушення границь і суверинітету держав.І ЩО....?
показать весь комментарий
03.08.2022 08:58 Ответить
Не рівняй величезне Каховське водосховище. Волна буде така, що змиє весь південь. Загинуть тисячі українців.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:00 Ответить
какие проблемы? попасть одним М982? так вроде нет.
показать весь комментарий
03.08.2022 03:38 Ответить
Почитаешь такие коменты, так вообще нет проблем. Орков шапками закидаем и гнать будем на Московию санными вениками. Но тогда почему эвакуируют Донецкую область и уничтожаются Харьков и Николаев?
показать весь комментарий
03.08.2022 06:02 Ответить
попасть в дорожное полотно перед въездом на мост действительно нет проблем.
Донецкую область эвакуируют и уничтожается Харьков и Николаев потому что мы не сделали за три года две сотни 155-мм стволов на Краматорском заводе, не обеспечили финансирование и не включили систему ОТРК "Гром-2" в военный заказ под бюджетное выделение средств Если бы сохранялись темпы реализации ракетной программы Украины 2018-середины 2019 годов, на вооружение ВС Украины уже было бы около 15 дивизионов (90-100 пусковых установок) новой модернизации РЗСО "Ольха" и 5-6 дивизионов (30-40 пусковых установок) 360МЦ "Нептун", около двух сотен 2С22 "Богдана" и 4-5 ОТРК "Гром-2" с 20-25 ракетами.
Но вместо этого мы захотели поржать, и выбрали президентом непонятного для большинства населения ( ипонятного для разумной части народа) чувачка, который в течение трех лет не выделял средства для финансирования военного заказа, фактически разоружая армию накануне войны.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:24 Ответить
еще будут простые вопросы?
показать весь комментарий
03.08.2022 13:29 Ответить
Греблю чипати не треба, міст над шлюзом вивести з ладу.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:33 Ответить
в першу чергу потрібно знести ту греблю до біса. Якщо Ви вважаєте, що це щось схоже на греблю Запорізької ГЕС, то сильно помиляєтесь. Основне призначення Каховської греблі - вода на Крим. При грьобаному совку понаробляли гівна і просрали купу ресурсів на обсолютно непотрібні, а то й ще шкідливі стройкі вєка. Затоплено 2000 км² дуже цінного Великого Лугу, хоча для зрошування півдня і Криму могли б набагато меншими ресурсами прокласти 200 км каналу прямо з Запорізької ГЕС, причому тоді б вода ішла самотьоком...
показать весь комментарий
03.08.2022 09:11 Ответить
Тебя бы в Генштаб ВСУ или на ТВ , Абдрестовича подменять
показать весь комментарий
03.08.2022 05:58 Ответить
вот данные ******, который сдер украинский стикер в маршрутке. жители Кривого Рога, вот данные - Дрык Евгений Владимирович 11.07.1981 Адрес: Днепропетровская область, г. Кривой Рог, Покровский район, 5ый микрорайон, Зарічний, дом 77, квартира 25
https://twitter.com/i/status/1554393300513193984
показать весь комментарий
03.08.2022 02:29 Ответить
вообще то органы правоохранительные должны этой мразью заниматься а не простые жители
показать весь комментарий
03.08.2022 02:33 Ответить
На жаль, правоохоронні органи винесуть "суворий" вирок - рік умовно і прочитати "Заповіт" Шевченка.
Тоді як народний суд може бути більш радикальним - заповіт цей Дрек (себто лайно) із вутюгом на пузі та паяльником у дупі підпише на передачу квартири на користь української справи... а потім як помре від ножа, то поховають... десь за містом прикопають... і ніхто не відшукає...
показать весь комментарий
03.08.2022 03:41 Ответить
Карма прилетить швидко цьому поцу.
показать весь комментарий
03.08.2022 02:34 Ответить
Беги, кролик Дрык, беги !

На ферме каждую пятницу
На ферме кроличий пирог
И так каждую пятницу
Я встаю пораньше и пою эту песенку

Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
Беги, кролик - беги, кролик - беги, беги, беги!
«Бах! Бах! Бах! Бах!»
Стреляет фермер из ружья
Беги, кролик - беги, кролик - беги.
показать весь комментарий
03.08.2022 02:59 Ответить
А чи не входить цей вгодований бичок до сплячої ДРГ?..
показать весь комментарий
03.08.2022 03:02 Ответить
на рожу его быдляче-наглую достаточно взглянуть
показать весь комментарий
03.08.2022 03:09 Ответить
звичайний совковий ватник
на ДРГ не тягне, а колаборант по сдачі українців, у разі приходу рашистів, уже готовий

певен, якщо пошерстити його комп та смартфон, там буде достатньо для посадки
показать весь комментарий
03.08.2022 03:28 Ответить
Набейте просто хорошо в ******** этому существу!
показать весь комментарий
03.08.2022 06:31 Ответить
Про зрадофілів Аудіо вірш. https://m.youtube.com/watch?v=7rxZlQjSRy8&t=113s
показать весь комментарий
03.08.2022 03:51 Ответить
Походу "мощным контрнаступом" на Херсон нас пытались отвлечь от сдачи Луганской области, и отката под Харьковом. Вот эти все рассказы про "враг выдохся", "больше наступать не сможет", "у врага нехватка людей, все разбежались". Эти дебилы не понимают, что ну раз ты сбрешешь, ну два, а на третий просто вас ***** пошлют с вашими "перемогами" по телевизору. Уже вчера какой то генерал начал задвигать, что мы еще полмиллиона мобилизуем. Чето как то не сходится у арестовичей..
показать весь комментарий
03.08.2022 04:13 Ответить
Нет никакого отката под Харьковом . Давим их по всем направлениям . Каждую неделю продвигаемся . Действительно в военкоматах всех ставят в резерв вместо набирать и готовить подразделения ))) Может им наверху виднее .... Изюм считай перед глазами скоро будет весело
показать весь комментарий
03.08.2022 05:27 Ответить
щоб так продвігались кожну неділю були б вже під москвою а так сидите в окопах і ждете обстрілу ,де добровольчі батальони вже погнали б ворога де рейди по тилам хтось здае Україну тормозить наступ з офіса
показать весь комментарий
03.08.2022 07:34 Ответить
Наступление ЗСУ - это полное обрезание тыловой логистики химерами и фактически принуждение к шагу доброй воли. Наступление орков - это сравнивание передовых позиций артой и забегание туда толпой дикарей. Поэтому ЗСУ для наступления большая группировка не нужна, а оркам приходится скрести по сусекам и подвозить тонны мяса к передовой.
показать весь комментарий
03.08.2022 05:15 Ответить
та дай Бог, але ж ніби обрізали логістику і тут цей героїчного вигляду спікер говорить про посилення ворожої групи в Криворізькому напрямі. де вони беруть те посилення? З під Херсону?
показать весь комментарий
03.08.2022 05:47 Ответить
Там кажись под Белгородом формировали навый армейский корпус или что-то вроде этого. Наверное уже сформировали.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:02 Ответить
З Росії через Крим
показать весь комментарий
03.08.2022 08:55 Ответить
Так з Запорізької перекидували декілька днів, одну з колон хімарсами було знищено.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:26 Ответить
Як що "з Запорізької перекидували декілька днів", то мабуть орки мають ослаблення.... то чому ж В Запорызькый обл. не має наступу? взагалі ніякого?!
показать весь комментарий
03.08.2022 10:42 Ответить
А що там зелепень про звільнення херсонщини протягом серпня-вересня плів? Він, напевно знову взяв цю справу під "особистий контроль" так само, як порятунок Журавля і звільнення азовців з полону.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:01 Ответить
Сподіваюсь це стара новина. Їх вже перемелють, бо за *******, то до зими закінчити треба.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:12 Ответить
Тільки як закінчити, перемогою чи договорняком "посередині"?
показать весь комментарий
03.08.2022 06:45 Ответить
Йоу... Та Ермак війну може й завтра завершити, та чи вистачить теріторіїї України шо б виконати всі забаганки кремля для такого "завершення"?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:44 Ответить
Це кацапи гарно придумали. Замість того, щоб намагатися відсунути наших від мостів на дальність вистрілу химери, вони будуть захоплювати адмінкордон Херсонщини до референдуму. Побільше в це ударне угруповання женіть, побільше. Там треба більше хорошої нової техніки: танки, броня, ЗРК, РЕБ. Не підведіть.
показать весь комментарий
03.08.2022 06:52 Ответить
Донецьку обл зливають, Піскі- 6500 рашистських снарядів за добу, наші відповідають двома минометами 82, 120 мм, укріплення розрушені, позиції усіяні тілами 200х допомоги ніякої - комбат "Сармата" Гнезділов. На телемарофоні 95 квартал, у нас все добре..
показать весь комментарий
03.08.2022 07:01 Ответить
З декількох джерел, ситуація в Пісках покращується, в тому числі і зі слів Гнезділова.

Цитую:
допомога, до речі, підійшла. дякую вам.
стоїмо.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:10 Ответить
допомога підійшла 15 вояків, вживих залишився 1 це його слова. Виклав Цаплієнко в телезі
показать весь комментарий
03.08.2022 07:14 Ответить
Друже, без паніки. Кожного полеглого безмежно шкода. Але a la guerre com a la guerre, нічого тут не вдієш. Допомога - то не про 15 вояків. Арта підійшла. Відриває голови кацапам. Хлопцям в Пісках вже легше.
показать весь комментарий
03.08.2022 07:21 Ответить
Контрнаступление против контрнаступления
показать весь комментарий
03.08.2022 07:15 Ответить
Де наш наступ дождалися ворог перегруповуеться і вдарить а наші сидять глухо,рейди робіть наберіть добровольчі батальони механізіровані котрі прорвуть фронт і проведуть рейди по тилам зайдуть в крим це буде кінець війни,Забродський генерал з 95 бригадою провів танковий рейд по тилам ворога в 2014 році звільнив з полону і вивів з оточеня тисячі бійців,після цього звільнили половину донбасу,котрий зараз здали,де обіцяні удари по кораблям і кримському мосту,ця команда зе тормозів
показать весь комментарий
03.08.2022 07:29 Ответить
Нам тут якраз кадри треба для рейдів. Десантником вас не візьмемо, правда. На оператора дрона не хочете?
показать весь комментарий
03.08.2022 07:32 Ответить
Різкии ривок і ти виходиш з - під арти -- в них заліза в рази більше от вони нас і плющат
показать весь комментарий
03.08.2022 08:32 Ответить
Щось я бачу, на Херсонщині буде контрнаступ, але не наш(
показать весь комментарий
03.08.2022 08:53 Ответить
Подивимось. Контрнаступ це не у рядок вишикуються і йдуть масово до Чорного моря, це точкові операції на рівні ротно-тактичних груп. Наші продвинулись ближче до Херсону: ворог почав перекидувати угруповання на південь зі сходу. Як тільки слоніки перебігли зі сходу на південь - 93-я почала контрнаступ на Ізюмському напрямку. Це типу як рейди у послаблені ворогом ділянки фронту. Ось з Пісками прогавили, але щє все може виправитись.
показать весь комментарий
03.08.2022 09:33 Ответить
Так у нас з кожної праски лунали всілякі плани контрнаступу на півдні, і про це не писав тільки лінивий.
За такі речі під час Другої Світової ставили до стінки за співпрацю з ворогом і правильно робили.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·

https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1554714812118081538 4 мин

пздж про "Контрнаступ на Херсон"закiнчився "Ситуація на півдні Напружена Ворог продовжує бойовi дії По РубежуОборони Розпочав створення удар\угруповання на Криворізьк\напрямку Ймовірний ворож\Контрнаступ на адмін\кордон Херсон\області" -команд\"Південь"
показать весь комментарий
03.08.2022 09:29 Ответить
Так це був пздж, чи таки оркам тепер треба створювати ударне угруповання для спроби вихіду на втрачені адмінкордони Херсонської області?
показать весь комментарий
03.08.2022 09:36 Ответить
Судя по сводкам дело идет к позиционной,окопной войне,а это невыгодно ВСУ,т.к. у нас отсутствуют такие резервы как в раше,да и зе-власть все более окунается в "болото"...ГШ с Главнокомандующим ВСУ надо,что-то радикальное в этом плане предпринимать опираясь на пока еще поступающую военную помощь союзников..
показать весь комментарий
03.08.2022 09:41 Ответить
Їм на правому березі срака. Навіть якщо переправи будуть у тому стані, що зараз (у чому є сильні сумніви), підпитка такого угрупування при наступі буде у 10 разів меньшою за необхідну. І чим більше військ туди буде стягнуто, тим глибшою буде срака.
показать весь комментарий
03.08.2022 10:04 Ответить
Я так понимаю основной враг сидит на Банковой ! И за все наше поражения надо его благодарить! А если серьезно , то новости не очень! И я все больше убеждаюсь что Зеленский агент ФСБ ! Забудьте про его видосики и речи ,посмотрите на действия! Назовите хоть одно положительное решение!?
показать весь комментарий
03.08.2022 10:05 Ответить
гнилья ще богато здать вилкулу він обіцяв грошову премію
показать весь комментарий
03.08.2022 11:01 Ответить
 
 