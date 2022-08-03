Оккупанты все чаще применяют авиацию, потому что не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, - Гайдай. ВИДЕО
Российские войска не могут преодолеть оборонные укрепления вооруженных сил Украины в Луганской области, поэтому все чаще применяют авиацию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.
"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донбасса", - говорится в сообщении.
По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.
2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.
Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.
За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.
Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.
В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоквартирного дома на улице Партизанской в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.
Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.
де ці МіГи словацькі обіцяні((
Можливо, Гайдай, голова двух сіл в Луганській області, мав на увазі підкріплення?
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це про Піски..... Чому Цензор про це всі мовчать?*????? Це зараз!!!!!!
теж читала. комбат там, разом з своїми. чому їм ніхто не допомагає, неможливо зрозуміти(((
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
Але перестаньте вже нарешті його показувати. Гайдай став ніби символом "часткових успіхів" кацапів. Якщо він дійсно хоче перемоги України то й сам повинен зрозуміти, що йому зараз краще зникнути з інформаційного простору. Коли попрем кацапів з Херсону, потім з півдня і знову почнемо звільняти Луганщину, лише тоді він повинен вийти й нагадати про себе.