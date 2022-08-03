РУС
Оккупанты все чаще применяют авиацию, потому что не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, - Гайдай. ВИДЕО

Российские войска не могут преодолеть оборонные укрепления вооруженных сил Украины в Луганской области, поэтому все чаще применяют авиацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донбасса", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.

2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.

Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.

В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоквартирного дома на улице Партизанской в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.

Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "ВСУ уже рядом": на улицах оккупированного Троицкого расклеены листовки против оккупантов, - Гайдай. ФОТО

авиация (2902) армия РФ (20325) Гайдай ЛОГА (724) Луганская область (6535)
Топ комментарии
+11
Два відосіка потрібно. Вранці і ввечері. Щоб блювали і менше їсти хотілось.
03.08.2022 09:12 Ответить
+8
а що в нас зовсім нічого нема протиставити окрім неголених відосіків?
03.08.2022 09:10 Ответить
+7
Хватит нести этот пропагандистский бред! Авиацию враг использует потому что имеет подавляющее преимущество в этой самой авиации, эффективно уничтожает наши системы ПВО.
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
03.08.2022 09:24 Ответить
жах((
де ці МіГи словацькі обіцяні((
03.08.2022 09:05 Ответить
Воюють, Україні би зброї побільше, а то сьогодні новини одна другої страшніші.
03.08.2022 09:07 Ответить
А де ж Наша авіація??Куди все поділося??
03.08.2022 09:08 Ответить
а що в нас зовсім нічого нема протиставити окрім неголених відосіків?
03.08.2022 09:10 Ответить
Два відосіка потрібно. Вранці і ввечері. Щоб блювали і менше їсти хотілось.
03.08.2022 09:12 Ответить
Дивно. Яке перекидання військ там де йде штурм ворога?
Можливо, Гайдай, голова двух сіл в Луганській області, мав на увазі підкріплення?
03.08.2022 09:10 Ответить
https://t.me/Tsaplienko/12674 Ми майже не відповідаємо. Контрбатарейний вогонь відсутній, від слова зовсім, ворог без будь-яких проблем для себе кладе артснаряд в наші окопи, розбирає дуже міцні, бетонні позиції за десятки хвилин, без паузи та мінімального відпочинку продавлюючи нашу лінію оборони.
Позавчора вона зламалась, і полились рікою двохсоті/трьохсоті. Я не публікуватиму ніяку статистику, це в нашій країні заборонено, але ви навіть не уявляєте кількості та відсотку втрат.
Це про Піски..... Чому Цензор про це всі мовчать?*????? Це зараз!!!!!!
03.08.2022 09:18 Ответить
Це було вчора,потім,що тримаються, сьогодні Піски більше не в інформації, є тільки Авдіївка, бо там було також пекло. У вас уже не актуальні дані. І є новий допис цього воїна
03.08.2022 09:24 Ответить
жах((
теж читала. комбат там, разом з своїми. чому їм ніхто не допомагає, неможливо зрозуміти(((
03.08.2022 09:25 Ответить
На Цензорі це є в «резонансі».
03.08.2022 10:22 Ответить
Хватит нести этот пропагандистский бред! Авиацию враг использует потому что имеет подавляющее преимущество в этой самой авиации, эффективно уничтожает наши системы ПВО.
Очень рекомендую изучить опыт Афганской войны. Когда моджахеды уничтожали самолеты на взлете и посадке на аэродромах. Теми самыми "Стингерами" первых моделей. И они не ждали ХИМАРСов или М777 и не жаловались на отсутствие ПВО, а совершали дерзкие и эффективные диверсионные рейды на десятки и сотни км. по тылам противника.
Если сидеть в глухой обороне и рассказывать басни про "мобильную оборону", про "завтра Херсон захватим" и т.п., то от этого война почему-то не выигрывается.
03.08.2022 09:24 Ответить
Може Гайдай і непоганий чоловік, може він і хоче щось добре...
Але перестаньте вже нарешті його показувати. Гайдай став ніби символом "часткових успіхів" кацапів. Якщо він дійсно хоче перемоги України то й сам повинен зрозуміти, що йому зараз краще зникнути з інформаційного простору. Коли попрем кацапів з Херсону, потім з півдня і знову почнемо звільняти Луганщину, лише тоді він повинен вийти й нагадати про себе.
03.08.2022 09:25 Ответить
Гайдай - зебіл навіть не на 73% а на всі сто. https://www.youtube.com/watch?v=89qQQ1nNmb8 Подивіться Рандеву Яніни Соколової .
03.08.2022 09:30 Ответить
та питання навіть не в тому, зебіл - не зебіл. Просто вони ж повинні розуміти, що не можна його зараз тримати в інформаційному полі. Це ж і оманському невигідно самому в першу чергу. Хоча, схоже, вони там в опі усі осли кончені і не розуміють очевидних речей...
03.08.2022 09:37 Ответить
Starstreak мабуть не вистачає там, особливо автоматизованих ЗРК Stormer HVM, що рашисти авіацію так активно застосовують там.
03.08.2022 09:39 Ответить
Они её из глубины своей территории применяют
03.08.2022 09:49 Ответить
Ну тоді це не авіація. Це той же РСЗВ, тільки ще гірший.
03.08.2022 10:52 Ответить
А какая точность при запуске с кабрирования у нурсов, кто знает? Или они ракеты воздух-поверхность там активно тоже применяют с телевизионным нааедением?
03.08.2022 11:19 Ответить
Вони завжди застосовували авіацію. Без авіації ніхто зараз в світі не воює.
03.08.2022 10:52 Ответить
Новини на жаль чим далі тим гірше, особливо про Піски.
03.08.2022 11:13 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
03.08.2022 13:04 Ответить
 
 