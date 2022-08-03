Оккупанты все чаще применяют авиацию, потому что не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, - Гайдай. ВИДЕО

Российские войска не могут преодолеть оборонные укрепления вооруженных сил Украины в Луганской области, поэтому все чаще применяют авиацию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Оккупанты, которые не в состоянии преодолеть оборонные укрепления украинских бойцов, все чаще применяют авиацию. Только за 2 августа вражеские авиаудары нанесены вблизи восьми населенных пунктов, расположенных на админгранице Луганщины и Донбасса", - говорится в сообщении.

По словам главы ОВА, россияне хотят сковать действия ВСУ, чтобы не допустить их перебрасывания на другие угрожающие направления, поэтому проводят многочисленные атаки одновременно с разных сторон.

2 августа враг 6 раз бил по населенным пунктам, держащим оборону, из реактивных систем залпового огня, в течение дня неоднократно применял минометы.

Основные усилия россияне сосредотачивают на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки защитники отбили 9 попыток штурма оккупантов – враг на указанных участках вынужден был отойти.

Гайдай также отметил, что в поврежденных россиянами домах в Луганской области находиться крайне опасно.

В качестве примера глава ОВА привел случай с обвалом многоквартирного дома на улице Партизанской в Северодонецке. Аварийное здание упало посреди дня, когда рядом проходили люди.

Пока неизвестно, находился ли кто-то внутри аварийного здания.

