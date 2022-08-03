В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В оккупированной Макеевке ночью загорелся склад горючего.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.
Пропагандистское издание "РИА Новости" заявило, что удар был нанесен по нефтебазе.
"В результате попадания боеприпаса ВСУ на территории зафиксировано возгорание", - сообщили в так называемой "ДНР".
У Генштабі знають шо роблять.
"В первую войну просто вывозили со складов обратно в Россию, а топливо списывали на "боевые выходы" Во вторую - завозили только по документам Потом пригоняли цистерну с "отработкой" масляной или мазутом Поджигали А наверх докладывали про "налёт боевиков"!"
Зараз почнуть горіти склади з продовольством, будматеріалами, побутовою технікою.
Де там хор Вєрьовкі-нехай підспівує!
1."Спасти рядового не обовязково, баби єщо нарожают" ,
2." Троє в лодці , а було 545 чоловік особистого состава"
3."Молчаніє бурят"
4."Чорнобиль, сіяющіє ускі мертвеци"
5."Санта-барбара ,Чорнобаєвська версія",
6."'чотири мухтара жующих івана танкіста"
7. "2014 крим наш, 2022 нам криш нам криш"
8."А оркі здесь тіхіє"фільм документалка про роботу українських рефрежераторів.
9. "Запоребрик: королевство кривых *бал
10."І "тихий дон"( Кадыров в гробу)"
11." Они сражались за унитаз" воєная хроніка "
12." Баллада о орке жареном"
B головних ролях кремлівські шути:безруков,машков,охлобистін і пр.наволоч .
Також музичний хіт " Ніч яка місячно, зоряна, ясная! Видно хоч орків стріляй"
Aналог лего-конструктора "pуський фарш -мама СОБЕРИ меня обратно" набор в чорному пакеті поставка наросію в бандерольках з України .
З тушонкою та маслом.