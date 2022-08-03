РУС
В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированной Макеевке ночью загорелся склад горючего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

Пропагандистское издание "РИА Новости" заявило, что удар был нанесен по нефтебазе.

"В результате попадания боеприпаса ВСУ на территории зафиксировано возгорание", - сообщили в так называемой "ДНР".

В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ 01
В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ 02
В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ 03

+38
ЦЬОГО ЛІТА НА ЕКРАНАХ кінотеатрів наросії нові імпортозаміщені блокбастери:
1."Спасти рядового не обовязково, баби єщо нарожают" ,
2." Троє в лодці , а було 545 чоловік особистого состава"
3."Молчаніє бурят"
4."Чорнобиль, сіяющіє ускі мертвеци"
5."Санта-барбара ,Чорнобаєвська версія",
6."'чотири мухтара жующих івана танкіста"
7. "2014 крим наш, 2022 нам криш нам криш"
8."А оркі здесь тіхіє"фільм документалка про роботу українських рефрежераторів.
9. "Запоребрик: королевство кривых *бал
10."І "тихий дон"( Кадыров в гробу)"
11." Они сражались за унитаз" воєная хроніка "
12." Баллада о орке жареном"
B головних ролях кремлівські шути:безруков,машков,охлобистін і пр.наволоч .
Також музичний хіт " Ніч яка місячно, зоряна, ясная! Видно хоч орків стріляй"
Aналог лего-конструктора "pуський фарш -мама СОБЕРИ меня обратно" набор в чорному пакеті поставка наросію в бандерольках з України .
03.08.2022 11:02 Ответить
+18
03.08.2022 10:30 Ответить
+9
Пальне розікрали а решту підпалили.
03.08.2022 10:39 Ответить
03.08.2022 10:30 Ответить
Хто в темі, що там зараз у Пісках та Авдіївці? Вчора казали, що там - пекло. Сьогодні взагалі мовчать.
03.08.2022 10:33 Ответить
Автор того посту написав, що допомога прийшла.
03.08.2022 10:40 Ответить
Генштаб вчора передавав, що ворог там мав "частковий успіх", тобто орки трохи просунулись. Їх назад відкинули?
03.08.2022 10:43 Ответить
Бачила сьогодні ще чийсь пост, що Піски наші, але хз чи правда.
03.08.2022 11:03 Ответить
У Бутусова в Фейсбуці перепост був за вчора, що втрати великі, але тримався батальон.
03.08.2022 11:15 Ответить
причому допомогу вислали ще до того як він почав волати про зраду.
У Генштабі знають шо роблять.
03.08.2022 13:20 Ответить
Знов курять.
03.08.2022 10:35 Ответить
Пальне розікрали а решту підпалили.
03.08.2022 10:39 Ответить
От-от! Тільки хотів сказать! Колишній однокурсник, у 2008-му, саме про таке розказував (пройшов обидві Чеченські кампанії):
"В первую войну просто вывозили со складов обратно в Россию, а топливо списывали на "боевые выходы" Во вторую - завозили только по документам Потом пригоняли цистерну с "отработкой" масляной или мазутом Поджигали А наверх докладывали про "налёт боевиков"!"
03.08.2022 11:26 Ответить
100%. Якраз є на кого списати.
Зараз почнуть горіти склади з продовольством, будматеріалами, побутовою технікою.
03.08.2022 11:51 Ответить
менше треба палити у недозволених місцях.
03.08.2022 10:41 Ответить
Горіла вата палала...
Де там хор Вєрьовкі-нехай підспівує!
03.08.2022 10:47 Ответить
А бавовна перед цим була?
03.08.2022 10:56 Ответить
нит. предшествовало отрицательное тушение.
03.08.2022 11:20 Ответить
03.08.2022 11:02 Ответить
Чудові блокбастери, а 6-й пропоную назвати краще : "Чотири Мухтара, жующих танкістів егора, петра і івана" це збільшить кассу і собакам більше мяса.
03.08.2022 11:21 Ответить
Непоганий репертуар 👍
03.08.2022 12:09 Ответить
Курение погубило крейсер Мацковия... бросайте смалить "Беломор-канал"...
03.08.2022 11:18 Ответить
А казбек можно )
03.08.2022 13:18 Ответить
это они сами...
03.08.2022 11:18 Ответить
Окурок, хлопок, задимлєніє, усьо по плану!
03.08.2022 11:30 Ответить
Є робота для Єнота 🤔🧐😁😝😝😝😝😜🤪
03.08.2022 11:33 Ответить
Зараз почнеться - обстріли складів в Криму, Краснодарському краї.
З тушонкою та маслом.
03.08.2022 11:54 Ответить
Чесно кажучи, знаючи що в Песках щохвилини вбивають Чи ранять нашого воїна, ці новини виглядають як інформаційний шум.
03.08.2022 12:20 Ответить
 
 