В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированной Макеевке ночью загорелся склад горючего.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись пожара опубликована в соцсетях.

Пропагандистское издание "РИА Новости" заявило, что удар был нанесен по нефтебазе.

"В результате попадания боеприпаса ВСУ на территории зафиксировано возгорание", - сообщили в так называемой "ДНР".

