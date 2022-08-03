Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов и ее экипаж. ВИДЕО
Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.
"Минус техника врага! Вместе с экипажем! Красиво и мощно работает украинская "Стугна". Вы только посмотрите, как пылает, это сдетонировали боекомплекты врага", - пишет в сообщении автор публикации.
