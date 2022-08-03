РУС
Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов и ее экипаж. ВИДЕО

Украинские воины уничтожили из ПТРК "Стугна-П" бронемашину оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки бойцы опубликовали в соцсетях.

"Минус техника врага! Вместе с экипажем! Красиво и мощно работает украинская "Стугна". Вы только посмотрите, как пылает, это сдетонировали боекомплекты врага", - пишет в сообщении автор публикации.

люблю, целую, горжусь, наши воины делают все, чем можно гордиться в нашей стране...
Гарно палають орки і їх залізяччя 👍🏼👍🏼👍🏼😊
Стугни це зброя! Респект
Хаи палає -- нам би іх посунути
Стугна - це гарантований П.
лалала и уходят они димбиля двд вдв двд. со тропа прямо в мешок с парашута прямо в пакет))
...кросівоє...
