РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8754 посетителя онлайн
Новости Видео Война
16 449 35

Вблизи российской границы "азовцы" уничтожили 7 вражеских автомобилей с боеприпасами и 2 машины охраны оккупантов. ВИДЕО

Бойцы ССО "Азов" отследили и уничтожили перевозившую боеприпасы колонну оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, "азовцы" уничтожили семь автомобилей из БК и две машины охраны. Успешную атаку воины совершили вблизи украино-российской границы.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": В оккупированной Макеевке ночью загорелась нефтебаза с горючим для оккупантов: Рашисты говорят об ударе ВСУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

армия РФ (20325) боеприпасы (2398) уничтожение (7679)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+36
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД
показать весь комментарий
03.08.2022 11:32 Ответить
+20
Бійцям Азову подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
03.08.2022 11:38 Ответить
+17
Нехай щастить!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Нехай щастить!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:26 Ответить
ПРОПОНУЮ НА БАЗІ АЗОВА ЗРОБИТИ УКРАЇНСЬКИЙ МОССАД
показать весь комментарий
03.08.2022 11:32 Ответить
А Вам відома історія "Моссад"? Це була фортеця в Ізраїлі Її римляни взяли в облогу і довго взять не могли Коли у обложених закінчилися припаси вода і зброя - ті, хто залишилися в живих, покінчили життя самогубством Дуже схоже на оборону Маріуполя От тільки там не було "Боневтіка", який міг наказать капітулювать (точніше - був Йосип Флавій Тільки він не мав телефона, щоб це в Моссаду передать)
показать весь комментарий
03.08.2022 11:48 Ответить
Так пане Яре, ЗЕ - слабак . В іншому разі - Моссад би вже зробили після Бучі . Но він уже соплі і слухае солодкі речі Ермака
показать весь комментарий
03.08.2022 11:53 Ответить
Нагадую події березня 2019-го:
"Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.

По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.

"Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
Зараз ми бачимо на практиці, що дипломат був правий на 1000%
показать весь комментарий
03.08.2022 12:16 Ответить
Багато хто розуміе . Якщо би це допомогло . Україна завжди програвала їзза внутрішніх чвар.
Це треба завжди помьятати. Тому Ермака треба на гіляку , а про презідента вирішувати на виборах - тоді це конституційно .
а поки що дивитись , щоб внутрішні чвари не розірвали Україну зсередини , завдяки полезним ідіотам тіпа Чекалкіна
показать весь комментарий
03.08.2022 12:23 Ответить
Пані, вам до рівня Чєкалкіна ще пару реінкарнацій повзти рака!

Як воно відпочивається в Турції? Водичка прохолодна в морі? Не дуже заважає долею України перейматися?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:34 Ответить
Выперли со Словакии сидеть в Турции с коронавирусом?
показать весь комментарий
03.08.2022 12:37 Ответить
Ну что за совок у меня легальные документы Евросоюза А короновирус прицепился попутно к красивой женщине - тоже наверно турок 🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2022 12:45 Ответить
PS, а Чекалкина я перестала слушать - он опустился до заказных материалов. Раньше Юльке продавался, теперь известно кому . Тот ещё ресторанный тамада
показать весь комментарий
03.08.2022 12:48 Ответить
Я вроде ясно выразилась - Моссад ЗА МАССОВЫЕ ИЗНАСИЛОВАНИЯ И ГЕНОЦИД В БУЧЕ надо было делать сразу. Зе вроде еврей- мог бы и сообразить . Но соображать мешает рядом сидящий Ермак.

пророссийских колаборантов в интернете всегда до фига . СБУ НЕ РАБОТАЕТ. До сих пор не огласили украинскому обществу КТО ВЫПУСТИЛ С УКРАИНЫ ПОРТНОВА - а ведь это час работы,

а мене пугати не треба - сама могу Вам написати про ваш IP .
показать весь комментарий
03.08.2022 12:30 Ответить
Но соображать мешает РЯДОМ СМОТРЯЩИЙ Ермак. ( так краще )
показать весь комментарий
03.08.2022 12:31 Ответить
Мой друг еврей в Германии про таких говорит обычно так: - "Есть евреи, а есть жиды", и смеется...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:49 Ответить
ЗЕ- не "єврей" Він - звичайний "маланець" В юдаїзмі не тямить, івриту не знає (і, здогадуюсь, "ідіш" - теж), рідна мова - кацапська І совковський менталітет! "Нацарюю на сто рублей, украду и сбегу!"
показать весь комментарий
03.08.2022 13:01 Ответить
Но !! дружит с беней , который построил самую большую синагогу в Украине
показать весь комментарий
03.08.2022 13:06 Ответить
Самі великі грішники - злодії, бандити і вбивці у юдаїзмі, ісламі та християнстві завжди будували найбільші церковні споруди - "купували" собі місце в раю" САме тому я прихильник зороастризму - ця віра найчесніша порівняно з ними
показать весь комментарий
03.08.2022 13:13 Ответить
Вся Эстония стоит горой за Украину и помогает ей как может, а раз вы интересуетесь моим IP, то, значит, вы точно коллаборант, я вас за язык не тянул..
показать весь комментарий
03.08.2022 15:16 Ответить
"негативные антиукраинские комментарии" - это ты имеешь ввиду когда называют Гундоскиа зеленым гавном? так я тебя расстрою - это проукраинские комментарии!
активно бороться ты будешь со своей пиписькой под одеялом, зелебобик!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:36 Ответить
🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2022 12:46 Ответить
Ну, а что бы ты сейчас сделал лучше его, погнал бы всё войско в атаку на штки и положил бы всё его и отвоевав бы 5% территории, так что-ли? Надо с умом воевать а не массой, чего сейчас нет, диванные ефрейторы..
показать весь комментарий
03.08.2022 15:21 Ответить
Хай горять , собаки!
показать весь комментарий
03.08.2022 12:50 Ответить
Сподіваюсь, що то було по "той бік" кордону.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:33 Ответить
Чого б вони в себе там ховались в лісосмузі, та ще з ************?
Секретні каравани постачання *********** військам орди в оточенні?
показать весь комментарий
03.08.2022 11:40 Ответить
А що таке - "зупинка на маршруті руху", тобі відомо? В армії подібне практикується Для відпочинку водіїв Для вичікування часу перед проходом небезпечної ділянки дороги Перед "відсічним" артобстрілом (коли своя артилерія зв"язує вогнем противника, відволікаючи увагу противника від колони) При загрозі можливого авіанальоту Так що приводів зупинки в лісосмузі - маса!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:52 Ответить
Водій головної машини у туалет захотів.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:12 Ответить
Бійцям Азову подяка і респект 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
03.08.2022 11:38 Ответить
Супер!!
показать весь комментарий
03.08.2022 11:39 Ответить
Товариш по телефону казав учора, що брат його (в Росії) написав йому: У нас тут многие "в ****": "По телевизору сказали что "Азов" уничтожен, а с Украины, от солдат, на него жалобы идут Пишут, что самые жестокие "Мстят за сваих навернае! Лучше к ним в плен не пападать!"
показать весь комментарий
03.08.2022 11:41 Ответить
Смерть за Смерть. Око за око. Боріться і перемагайте.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:41 Ответить
Справжні терористи.
показать весь комментарий
03.08.2022 11:43 Ответить
Картинка и музыка красивые конечно, это так.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:10 Ответить
Мочите нелюдей пацаны!Твари ****** русские росияне.Нам весь мир помогает,авам ***** пидоросиянские северная корея.Штаты показали кто в доме хозяин.Рашке ******.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:43 Ответить
 
 