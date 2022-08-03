Депутат ОПЗЖ в горсовете Черкасс, который планировал стать гауляйтером Черкасской области, задержан при попытке уехать в США. ВИДЕО
Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "ОПЗЖ" до запрета этой партии, и работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.
"С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт".
Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.
Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, попытался бежать за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда в США", - говорится в сообщении.
Обоим пропагандистам сообщено о подозрении.
Напомним, в Черкасский городской совет были избраны 4 депутата от ОПЗЖ. Впоследствии два из них Олег Кашко и Ярослав Левицкий сложили мандаты. Действующими депутатами остаются Замирайло и Юлия Погостинская. Фракцию в горсовете возглавлял Замирайло.
Чергові "нові обличчя", раніше обіцяні Зеленським.
Всіх депутатів від опзж всіх рівнів треба було заараштувати ще 24 лютого. І в трудовий табір до кінця війни...
*****, як воно все *******.
за кордон випускають кого треба чи за окрему плату
-Мальчік ти нє понял , я дамой лічу
пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.