13 381 22

Депутат ОПЗЖ в горсовете Черкасс, который планировал стать гауляйтером Черкасской области, задержан при попытке уехать в США. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "ОПЗЖ" до запрета этой партии, и работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт".

Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, попытался бежать за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда в США", - говорится в сообщении.

Обоим пропагандистам сообщено о подозрении.

Напомним, в Черкасский городской совет были избраны 4 депутата от ОПЗЖ. Впоследствии два из них Олег Кашко и Ярослав Левицкий сложили мандаты. Действующими депутатами остаются Замирайло и Юлия Погостинская. Фракцию в горсовете возглавлял Замирайло.

СБУ (20313) государственная измена (1608) коллаборационизм (902) Черниговская область (1225)
Топ комментарии
+19
Аналог Єрмака помічником у нардепа банди Януковича - 3 скликання ВР чекав Рашистів, й дочекався Зеленського
показать весь комментарий
03.08.2022 12:23 Ответить
+15
Заувпжте парадокс- " зашчишчал руzzкий мир" а зіабує в прокляті штати де негри собак іпут в підворотнях. Путінососи кляті " грашданскую вайну" шукають
показать весь комментарий
03.08.2022 12:31 Ответить
+10
А з'*****@ти хотів не в рашку, а в Штати. ******.
Всіх депутатів від опзж всіх рівнів треба було заараштувати ще 24 лютого. І в трудовий табір до кінця війни...
показать весь комментарий
03.08.2022 12:37 Ответить
ЮРІЙ БУТУСОВ:Головою Херсонської обласної адміністрації офіційно погоджено Ярослава Янушевича. Це колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі украінські паспорти. При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд. Про участь Янушевича у захисті України або у волонтерській діяльності нічого невідомо. Нема ніякоі логіки у призначенні Янушевича президентом Володимиром Зеленським на область, яка окупована ворогом, і яку Росія намагається до себе приєднати. Янушевич не має досвіду державного управління регіоном, не має відомих суспільству заслуг в обороні краіни. Чергове дивне призначення, мотиви якого не публічні та не посилюють довіру до кадрових рішень влади.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:12 Ответить
єдине пояснення це те, що цей пан узгоджений з "тою стороною" і він їм підходить...
показать весь комментарий
03.08.2022 13:58 Ответить
"колишній чиновник часів Януковича, який був заступником начальника податкової служби, заступником начальника податковоі міліції, заступником начальника міграційної служби, директором держпідприємства «Документ», яке виготовляло усі украінські паспорти. При президенті Порошенко півтора роки був директором підприємства Укрчастотнагляд."
Чергові "нові обличчя", раніше обіцяні Зеленським.
показать весь комментарий
04.08.2022 00:26 Ответить
Это не парадокс, так у них всё и рассчитано, "негры с собаками" - сказки для электората из сект ОПЗЖ и УПЦ масковского сатаната.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:28 Ответить
так електорат-то їх в першу чергу готовий умотати в Штати, і навіть з собакою, аби тільки з рашки. Але там, як тільки трохи звикнеться побачить що можна безкарно гадити, саме цим і займаються. Чому русскіє так погано живуть вони захопили стільки територій і ресурсів поневолили стільки людей? бо вони ******* срати. Всюди, без причини, знущатися, псути, руйнувати, а оскільки їх так багато саме це стало їх традицією і державною і зовнішньою і внутрішньою політикою.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:18 Ответить
Нехай їдуть. Я уже не раз казав , що це для Заходу міна повільної дії. Вини там розвернуть свою роботу . Всі їхні пороки , як іржа почнуть підривати устої країн . Ця нечисть навчить їх красти, брехати, підкупляти , оббріхувати ,і т.д. Вся гидота ця отруїть західне суспільство. Під кінець вони стануть вимагати державну кацапську мову, бо у них челюсть не така. А Україна , чим більше їх виїде тим краще.
показать весь комментарий
04.08.2022 06:53 Ответить
Ця група маніпулювання інформацією проводила, писала,що хочуть чути Черкащани. Я сама зіерталася до СБУ і до соцмереж про ворожу і підривну діяльність. Добре,що хоч цього разу спрацювало не як в Енергодар
показать весь комментарий
03.08.2022 12:32 Ответить
В 10-х числах лютого 99% цих тварин вже не було в Україні, сиділи у Европі та на Балі, а повертатися мали в кінці березня, на початку квітня.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:54 Ответить
Ну так коли вже випустять ту хитру морду? І взагалі цікаво - ВІДКРИТОГО ворога, що й не ховався - майже прогавили.
*****, як воно все *******.
показать весь комментарий
03.08.2022 12:42 Ответить
з якої радості йому дозволено їхати в сша?
за кордон випускають кого треба чи за окрему плату
показать весь комментарий
03.08.2022 12:57 Ответить
Щось в нього компас несправний. Гниле Болото в другому напрямку.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:19 Ответить
І шо він казав? Коли його пов'язали
-Мальчік ти нє понял , я дамой лічу
показать весь комментарий
03.08.2022 13:29 Ответить
Тюремна камера йому до кінця життя а не США.
показать весь комментарий
03.08.2022 13:32 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=LE6e6PIsluc
показать весь комментарий
03.08.2022 13:40 Ответить
Олександр Замирайло
показать весь комментарий
03.08.2022 14:31 Ответить
Показательно, что предатель хотел спрятаться в США. Почему не в рашке??? 😡
показать весь комментарий
03.08.2022 15:17 Ответить

пiсля ЗаЖопп, найбiльше по кiлькостi зрадникiв серед Зе-шобли.
показать весь комментарий
03.08.2022 15:43 Ответить
Думав, що в США би сховався? Там про нього би діаспора "попіклувалась", в рамках закону звичайно.
показать весь комментарий
05.08.2022 11:43 Ответить
 
 