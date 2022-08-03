Депутат ОПЗЖ в горсовете Черкасс, который планировал стать гауляйтером Черкасской области, задержан при попытке уехать в США. ВИДЕО

Сотрудники Службы безопасности задержали депутата Черкасского горсовета, который возглавлял фракцию "ОПЗЖ" до запрета этой партии, и работал помощником действующего нардепа. Мужчина не только оправдывал агрессию РФ против нашего государства, но и планировал возглавить оккупационную администрацию в Черкасской области, если бы врагу удалось захватить регион.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Службу безопасности Украины.

"С одной из приспешниц они проводили информационно-подрывную деятельность в пользу РФ, утверждая, что война в Украине – это исключительно внутренний гражданский конфликт".

Фигуранты считали нецелесообразным сопротивление агрессору, ждали оккупации города и осуждали деятельность военно-политического руководства Украины.

Однако, когда злоумышленник понял, что ВСУ успешно противодействуют армии РФ и освобождают оккупированные территории, попытался бежать за границу. СБУ задержала депутата накануне выезда в США", - говорится в сообщении.

Обоим пропагандистам сообщено о подозрении.

Напомним, в Черкасский городской совет были избраны 4 депутата от ОПЗЖ. Впоследствии два из них Олег Кашко и Ярослав Левицкий сложили мандаты. Действующими депутатами остаются Замирайло и Юлия Погостинская. Фракцию в горсовете возглавлял Замирайло.

