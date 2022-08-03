Последствия обстрела Николаева: Повреждены дома, есть "прилет" на территорию конно-спортивной школы. ВИДЕО

Предварительно российские оккупанты обстреляли Николаев системами С-300.

Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич, передает Цензор.НЕТ.

"Разрушен супермаркет, повреждены многоэтажные дома, помещения аптеки и нескольких магазинов. Также есть два попадания на территорию конно-спортивной школы. Там вылетели окна в здании. К счастью, ни работники, ни животные не пострадали", - рассказал глава города.

По предварительным данным, по Николаеву россияне били системами С-300.

