В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого "героя спецоперации". ВИДЕО

В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого "героя спецоперации".

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Из видео трудно понять суть конфликта между мужчинами, но после словесной перепалки "герой спецоперации" на инвалидной коляске начал отъезжать от автобуса, а в кадре появился водитель с битой в руках.

