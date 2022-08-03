В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого "героя спецоперации". ВИДЕО
В России водитель автобуса с битой в руках прогнал безногого "героя спецоперации".
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись инцидента опубликована в соцсетях. Из видео трудно понять суть конфликта между мужчинами, но после словесной перепалки "герой спецоперации" на инвалидной коляске начал отъезжать от автобуса, а в кадре появился водитель с битой в руках.
Топ комментарии
Александр Чуднивец
показать весь комментарий03.08.2022 15:16 Ответить Ссылка
Zemer
показать весь комментарий03.08.2022 15:24 Ответить Ссылка
Прощай немытая раССея
показать весь комментарий03.08.2022 15:20 Ответить Ссылка
Що як тих уже женців
Прийшло ся збирати,
То безрукая якась
Сама прийшла жати.
І нажала-ж вона нам
Та кіп наскладала,
І стебла вже не було,
А та іще жала.
Интересно кто свои? безрукие и безглазые? Ну безмозглые то само собой, позовет, чтобы ЧТО? Денацифицировать деда?? Ах да, демилитаризация деда крайне необходима, а то он видишь какой, бита у него есть.... Гнильё сраное ...."я узнаю где ты живешь" угрожает, угрожалка вместе с копытами не отпала в Украине, сохранил для "своих". Можно ожидать вторую серию , сейчас зедоголовые насмотрятся, накопят "ярость благородную" и пойдут к деду, после суток пыток дед скончается, покажут в новостях, с битой в заднем проходе...... Таков видимо план божий, ад теперь снова будет на земле, от белгорода до магадана, поднимайте уже железный занавес, очень хочется соблюдения принципа: -все что происходит в раисе, остаётся в раисе..... Вот честно, не интересно совсем, мне интересно что нафоткает хаблов потомок выкинутый в космос в декабре 21 года, мне интересна эволюция старлинка, во что он вырастет и когда его терминал в виде импланта можно будет встроить прямо в ЦНС человека, это будет страшно по началу, но через 20лет будет хотеть каждый ребенок на день рождения, мне интересно за сколько минут можно будет доехать Hyperloop ом из Нью-Йорка в Варшаву или в Киев, мне не интересно как живут потомки Homo Erectus (человек прямоходящий) они отказались от цивилизации в человека разумного, и вымрут, вот честно, больше вымирание синих китов беспокоит.... Осталось дело за малым, победить в войне....
Нахрена мне две ноги?
Отруби мне обе,
Оби Ван Кенобииии...)))
Просто як у Леся Подерв'янського:
"герой" дістав дєда,
дєд виходить з биткою
радісний сміх в салоні...
хеппі енд!
Ну разумеется, ты же русский.🤣
Она любит его, но они враги,
А он любит ее за ее длинные ноги! (с)
Чому ця ублюдина спокійно не жила в своїй країні, а поперлась вбивати сусідів у їхній державі....
Хотілось інвалідом стати ? Чи подохнути пошвидше ?
Слави шукав ? А отримав візок і плювок.
і чим по більше хай приїзджають у свої ***** без ноженек.
"родина тебя бросит, синок. всегда" (с) А.Бабченко
І інші цікаві досліди кацапні:
https://ext-6118171.livejournal.com/345.html цікаво та пізнавально про казламордих №1
https://ext-6118171.livejournal.com/840.html цікаво та пізнавально про казламордих №2
https://ext-6118171.livejournal.com/1438.html цікаво та пізнавально про казламордих №3
https://ext-6118171.livejournal.com/742.html цікаво та пізнавально про казламордих №4
знаете кого в ООН надо представителем? - Вольнова.