Депутат Госдумы РФ Бутина предлагает посадить в тюрьму родителей студентов из Екатеринбурга, выступивших против свастики "Z". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Мария Бутина заявила о необходимости ввести уголовное наказание для родителей, чьи дети выступают против свастики "Z".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева. Кроме того, Бутина настаивала на блокировке видеохостинга YouTube и заявила, что это один из способов заставить молодежь читать книги.

