РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10851 посетитель онлайн
Новости Видео Война
17 218 87

Депутат Госдумы РФ Бутина предлагает посадить в тюрьму родителей студентов из Екатеринбурга, выступивших против свастики "Z". ВИДЕО

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Мария Бутина заявила о необходимости ввести уголовное наказание для родителей, чьи дети выступают против свастики "Z".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева. Кроме того, Бутина настаивала на блокировке видеохостинга YouTube и заявила, что это один из способов заставить молодежь читать книги.

Смотрите: Полиция задержала пожилого мужчину, рисовавшего российскую свастику – букву "Z" на улице Уманской в Киеве. ВIДЕО

Также смотрите: Ликвидирована миллионная ботоферма, которая расшатывала обстановку в Украине по заказу одной из политсил, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

нацизм (358) пропаганда (3723) свастика (33) Бутина Мария (16)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+55
на нашу Безуглую похожа...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:22 Ответить
+35
А люди еще удивляются, откуда в 30-е вдруг появились целые визжащие толпы - "Казнить, как бешеных собак. Истребить врагов народа и их семьи. Пулю вредителям!".
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:36 Ответить
+30
Обидві блохасті безпородні сучки - бидлота на лиці написана
показать весь комментарий
03.08.2022 16:45 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
на нашу Безуглую похожа...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:22 Ответить
Чим?
показать весь комментарий
03.08.2022 16:23 Ответить
Обидві блохасті безпородні сучки - бидлота на лиці написана
показать весь комментарий
03.08.2022 16:45 Ответить
kopy paste 😂
показать весь комментарий
03.08.2022 17:08 Ответить
Розумом, чи зовнішньо? Чи, разом?
показать весь комментарий
03.08.2022 16:25 Ответить
Разом !!!
показать весь комментарий
03.08.2022 17:21 Ответить
Розум? у Безуглої? - жартівник
показать весь комментарий
03.08.2022 17:37 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 16:26 Ответить
Бойова хмизда.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:18 Ответить
кококо, там де порохоботи, там і ти, фанатка зе та його брехні. Бачу від слова порох вас аж теліпає
показать весь комментарий
03.08.2022 18:41 Ответить
З одного пітомніка!...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:30 Ответить
ПЫСЫ: отличие только в том, что эта кацапская дура сидела. Правда в США. Но это временное отличие.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:49 Ответить
А мені на нашого Буншу схожа !...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:07 Ответить
така сама тупа.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:17 Ответить
ага, есть что- то
показать весь комментарий
03.08.2022 19:00 Ответить
такое же тупое выражение лица *****
показать весь комментарий
03.08.2022 19:40 Ответить

Два клони однієї вівці.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:07 Ответить
Безугла дворняга, алехоч Колю Котлету мітболить, це плюс. Бо Коля малорозумний нащадок оболонських малоросів.. Тому від мар'яни є позитив. Краще на оболоні мар'яна між мітболл
показать весь комментарий
03.08.2022 22:31 Ответить
Известное животное
показать весь комментарий
03.08.2022 16:24 Ответить
Мабуть, в дуже вузьких колах.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:24 Ответить
Бутина насчёт тюрем эксперт
показать весь комментарий
03.08.2022 16:24 Ответить
*****((( Сорри. До чего ********** на всю голову выродки((
показать весь комментарий
03.08.2022 16:24 Ответить
А люди еще удивляются, откуда в 30-е вдруг появились целые визжащие толпы - "Казнить, как бешеных собак. Истребить врагов народа и их семьи. Пулю вредителям!".
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:36 Ответить
Підозрюю, що "бутіна", як і "путін" - живуть по легенді.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:37 Ответить
Это та самая шаболда, которая в США шконку грызла. Ничего удивительного, вещает то же, что и остальные крысы режима.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:25 Ответить
Вторая пошла, из серии николай мироточит.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:25 Ответить
*****! как можно жить в этой говно-стране?

у них даже войну не разрешают называть войной! за это тебя посадят в тюрьму!

не разрешают вещи называть своими именами.

государство заставляет тебя врать!

и они еще христиане? так ложь в христианстве это грех! а тут власть заставляет всех врать - и все врут как один! и не смываются с этой говно-страны!
показать весь комментарий
03.08.2022 16:26 Ответить
******* вона і є *******...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:26 Ответить
Як же гидко дивитись на цих ублюдків.Тьху,пля...
показать весь комментарий
03.08.2022 16:26 Ответить
Мо-лод-цы! Продолжайте с том же духе. Только не останавливайтесь.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:28 Ответить
Та пусть они там, на РФ, поубиваются все - пересадятся, перестреляются, повесятся и передохнут !
показать весь комментарий
03.08.2022 16:28 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 16:31 Ответить
******** ...
(хотів написати проєхалі, а штучний розум телефона висловився ще смачніше, аж страшно стало 😂)
показать весь комментарий
03.08.2022 16:56 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9 ФБР обнаружило письма и СМС-сообщения Бутиной, в которых она регулярно просила Эриксона выполнить за неё заданную в университете домашнюю работу, отредактировать свои курсовые, дать ответы на экзаменационные вопросы.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:31 Ответить
Чему удивляться? Это уже не люди, это зомби-уроды. Только могила их исправит....
показать весь комментарий
03.08.2022 16:31 Ответить
Здається, що батьки чиї діти виступають за свастику Z і живуть, і сидять в "лагере-тюрме", а ті які проти свастики Z, хочуть втекти з цього "раю руzzкого мира"
показать весь комментарий
03.08.2022 16:34 Ответить
Там навіть є долбодятли, які вибривають собі "зю" на потилиці. )))

показать весь комментарий
03.08.2022 18:19 Ответить
Хроніки наростаючого безумства
показать весь комментарий
03.08.2022 16:35 Ответить
еще больше санкций и Соловьев споет Путин х-ло ла ла ла
показать весь комментарий
03.08.2022 16:35 Ответить
це чудово 😃👍 нехай прискорюють розвал свого суспільства.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:39 Ответить
Надо не просто посадить, а расстрелять. Детей в концлагерь на швабротерапию, чтобы научились хрюсиюшку любить. Пусть лучше кацапы мучают друг друга, чем людей.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:41 Ответить
чудова пропозиція, підтримую кожне слово!
показать весь комментарий
03.08.2022 17:15 Ответить
Больше маразма в стране маразма!
показать весь комментарий
03.08.2022 16:42 Ответить
показать весь комментарий
03.08.2022 16:43 Ответить
Z=50% гакенкройца
показать весь комментарий
03.08.2022 17:00 Ответить
Было бы не плохо РФ полностью от инета отключить. В рамках защиты информпространства.
показать весь комментарий
03.08.2022 16:43 Ответить
це вірно. половину посадити інша половина най охороняє, потім поміняються, і усі при справі, усі зайняті, в усіх є впевненість у завтрашньому дні
показать весь комментарий
03.08.2022 16:47 Ответить
Так це природно оптимальна модель розсосисії. Підлога країни сидять - інші їх охороняють...
показать весь комментарий
03.08.2022 17:22 Ответить
Роберт Рождественский
ПОЗАПРОШЛАЯ ПЕСНЯ
Старенькие ходики.
Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.

На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.

Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники.
Полстраны - охранники.

Лейтенант в окно глядит.
Пьет - не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:56 Ответить
Новости из дурдома.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:20 Ответить
Відразу помітно, ніжно сумує за двометровими неграми на шконці
показать весь комментарий
03.08.2022 17:22 Ответить
как население целой страны может так деградировать и шизануться... кто это исследует получит нобелевку
показать весь комментарий
03.08.2022 17:22 Ответить
Щоб їх зрозуміти,можна самому "шизануться"....Треба повертатися у часи "Кам"яного віку"...
показать весь комментарий
03.08.2022 18:01 Ответить
Даже соловьиный помет малость прифигел от такого маразма.
показать весь комментарий
03.08.2022 17:45 Ответить
Депутат держдуми РФ Путіна і през орди Бутін....
показать весь комментарий
03.08.2022 18:00 Ответить
Даешь ЕНР!
показать весь комментарий
03.08.2022 18:00 Ответить
Нащо намагатися заблоковувати youtube? Заблокуйте інтернет! Чебурнет ваше всьо, фізично ізольований від інтернету, щоб ніякий впн не допоміг
показать весь комментарий
03.08.2022 18:06 Ответить
Це дно...дніще!!!!! Яке воно кончене!
показать весь комментарий
03.08.2022 18:27 Ответить
И эта кацапская овца с такой стремной "заточкой" соблазняла в США влиятельных бизнесменов и политиков . Хотя вкусах , да еще в такой деликатной теме не спорят, но у нее лицо типичной плебейки. Нашу Марьяшу чем то напоминает.
показать весь комментарий
03.08.2022 18:27 Ответить
Це те страхопудило що в США займалося інфільтрацією республіканської партії і жила з папіком на 30 років від неї старшим. Еліта Россії
показать весь комментарий
03.08.2022 18:53 Ответить
«Червоний горобець».

Є такий голлівудський фільм, де розповідається про цих червоних горобців. Як їх відбирають, як готують до праці, як вони відпрацьовують. ******* Мата Харі, тільки з мордвинськими іпальниками.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:02 Ответить
какие скромные
посадить 100 человек))
следующий раз тысячу и так далее

а ваши (росиянцев) олигархи и их отпрыски пока еще где возможно будут в деньгах купаться
и ни в чем себе не отказывать)))
показать весь комментарий
03.08.2022 19:03 Ответить
Мне это нравится. Шлюха, которую чекисты подкладывали в постель нужным людям, отсидевшая в США, учит русских родину любить. Просто прекрасно.
показать весь комментарий
03.08.2022 19:13 Ответить
вот так режим х..ла расправляется с неугодными. Посадят или нет, но жизни не дадут, ни детям ни родителям
показать весь комментарий
03.08.2022 19:41 Ответить
Ещё есть сомневающиеся,что после полной стерилизации, усыпления больных бешенством , часть зверолюдей расселить по зоопаркам, решетки должны быть как у хищников, близко не додходить. Если в Госдуме одноклеточные, то это единственный выход в борьбе с самой большой заразой Человечества.
показать весь комментарий
03.08.2022 20:31 Ответить
що не новина - то більше враження , що у Московії відроджується СРСР
Притому з явними признаками сталінізму ...
показать весь комментарий
03.08.2022 21:18 Ответить
Шльондра
показать весь комментарий
04.08.2022 06:34 Ответить
 
 