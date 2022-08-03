Депутат Госдумы РФ Бутина предлагает посадить в тюрьму родителей студентов из Екатеринбурга, выступивших против свастики "Z". ВИДЕО
Депутат Госдумы РФ от "Единой России" Мария Бутина заявила о необходимости ввести уголовное наказание для родителей, чьи дети выступают против свастики "Z".
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она заявила в эфире пропагандистского шоу Владимира Соловьева. Кроме того, Бутина настаивала на блокировке видеохостинга YouTube и заявила, что это один из способов заставить молодежь читать книги.
лица*****
Два клони однієї вівці.
Да ниоткуда они не появляются, они и "русский народ".
Появляются условия - вылазят наружу, нет условий - сидят тихо.
Но никогда не исчезают.
у них даже войну не разрешают называть войной! за это тебя посадят в тюрьму!
не разрешают вещи называть своими именами.
государство заставляет тебя врать!
и они еще христиане? так ложь в христианстве это грех! а тут власть заставляет всех врать - и все врут как один! и не смываются с этой говно-страны!
(хотів написати проєхалі, а штучний розум телефона висловився ще смачніше, аж страшно стало 😂)
ПОЗАПРОШЛАЯ ПЕСНЯ
Старенькие ходики.
Молодые ноченьки…
Полстраны - угодники.
Полстраны - доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны - этапники.
Полстраны - конвойные.
Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники…
Полстраны - преступники.
Полстраны - охранники.
Лейтенант в окно глядит.
Пьет - не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.
Є такий голлівудський фільм, де розповідається про цих червоних горобців. Як їх відбирають, як готують до праці, як вони відпрацьовують. ******* Мата Харі, тільки з мордвинськими іпальниками.
посадить 100 человек))
следующий раз тысячу и так далее
а ваши (росиянцев) олигархи и их отпрыски пока еще где возможно будут в деньгах купаться
и ни в чем себе не отказывать)))
Притому з явними признаками сталінізму ...