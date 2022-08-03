Нацгвардейцы и пограничники установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском. ВИДЕО
Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском на Донетчине.
Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.
"Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета", – говорится в сообщении.
В лучах заката
С огромним х.єм
В рукє - граната.
Стоiть статуя совсем без #уя.
А. Амфаш
Так і Україні треба давно зробити. Відновлення незалежності яка була проголошена ще в Четвертому універсалі Центральної Ради
Хай стоїть пам'ятка видатного українського архітектора-авангардіста Кавалерідзе
Ненсі прилетіла, пан Сі отримав чергового х@я за щоку.
Вчора ліквідований ватажок Аль-Каїди.
Трамп в черговий раз - кінчений довбойоб.
Зелені підори, походу, їбанули ж свою ботоферму - тиша і попядок у тві.
Флешмоб "розсуньногишльондра" - ще більше дискредитував скумбрію.
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
Пам'ятник видатного скульптора гівно-людині сепару.
"Історія это вам не Невский проспект, батенька"
В И.Ленин 😏
Ленин был вполне изящный, и мог украсить соответствующий музей как образец кабинетного стиля!
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
Віримо в ЗСУ!
Це надихає і мотивує. Кацапи, ***! Ніколи ви не переможете Україну! Не можна перемогти людей, які на загрозу смерті дають сміливу й цинічну відповідь - трахаються сексом під моторошне виття сирен!..