РУС
28 199 72

Нацгвардейцы и пограничники установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском на Донетчине.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета", – говорится в сообщении.

Читайте также: Наклейки с флагом Украины по всему городу появляются в Мариуполе

Автор: 

флаг (946) Донецкая область (10532) Национальная гвардия (2208)
Топ комментарии
+18
Героям слава !!!
03.08.2022 21:18 Ответить
+14
Всього три дні тижня, тільки середа добігає кінця, а скільки вже подій сталося:
Ненсі прилетіла, пан Сі отримав чергового х@я за щоку.
Вчора ліквідований ватажок Аль-Каїди.
Трамп в черговий раз - кінчений довбойоб.
Зелені підори, походу, їбанули ж свою ботоферму - тиша і попядок у тві.
Флешмоб "розсуньногишльондра" - ще більше дискредитував скумбрію.
03.08.2022 21:22 Ответить
+11
Місто на лівому березі Дінця, там орки. Лавра і пам'ятник на правому березі, там наші.
03.08.2022 21:19 Ответить
Вот теперь точно декоммунизируют .
03.08.2022 21:17 Ответить
рашисти
03.08.2022 21:24 Ответить
Все ж лучше этого урода с заметного места снять и раз уж он имеет какую-то художественную ценность, то отправить в музей тоталитаризма - там ему, свинопсу, место.
04.08.2022 03:00 Ответить
Який ще Артемівськ, Бахмут.
04.08.2022 07:01 Ответить
Наши что в Святогорск вернулись?)
03.08.2022 21:14 Ответить
Тримають ще з 14-го року.
03.08.2022 21:15 Ответить
А вони що , звідти кудись дівалися ? )
03.08.2022 21:15 Ответить
Вроде же орки его захватили ту восточную часть за рекой
03.08.2022 21:20 Ответить
Памятник на нашей стороне
03.08.2022 21:26 Ответить
Это русский.
03.08.2022 22:14 Ответить
Пам'ятник не російський, а радянський. І якщо орки витратять на майоріння на ньому українського стяга якусь кількість ***********, а не на воїнів ЗСУ та мирне населення, то це того варте.
04.08.2022 00:09 Ответить
03.08.2022 21:19 Ответить
це в Лаврі схоже, на березі, який наші тримають. Сам Святогірськ на іншому березі, через 100 м. Воно, получається, як одне місто, але розділене річкою
03.08.2022 21:21 Ответить
Памятник на нашей стороне реки
03.08.2022 21:30 Ответить
А що то за одоробло над Святогірськом стоїть?
03.08.2022 21:16 Ответить
Артем.
03.08.2022 21:17 Ответить
Пам'ятник Артему - очільнику Донецько-Криворізької республіки часів громадянської війни
03.08.2022 21:18 Ответить
так, це всеодно, що пам'ятник моторолі. "Да какая разницу кому там будем памятник, главеноз чтоби улица была покрыта асфальтом"
03.08.2022 21:24 Ответить
Стоіт статуя

В лучах заката

С огромним х.єм

В рукє - граната.
03.08.2022 21:42 Ответить
Стоi'ть статуя руками вниз, а вместо #кя лавровый лист.
Стоiть статуя совсем без #уя.
04.08.2022 01:20 Ответить
Стоит статуя, рука поднята--- а вместо куя торчит граната.
04.08.2022 06:46 Ответить
А у нас это было: стоит статуя в лучах заката, вместо #уя торчит граната.
04.08.2022 18:06 Ответить
"Если тебе всё равно, как называется улица, на которой ты живёшь, то наступит день, когда ты не сможешь найти дорогу домой!"

А. Амфаш
04.08.2022 10:26 Ответить
😏У вас дивне трактування. Це громадянською ця війна була для кацапів, де білі воювали з червоними - монархісти і інші з комуняками. Для УНР це була війна за незалежність. А Артьом - це тодішній пушилін, чи вірніше - захерченко.
03.08.2022 23:21 Ответить
Всі нормальні країни типу Польщі і Литви проголосили в 1991 році "Відновлення Незалежності".
Так і Україні треба давно зробити. Відновлення незалежності яка була проголошена ще в Четвертому універсалі Центральної Ради
04.08.2022 00:39 Ответить
Був большой начальник, а зараз просто місцевий Артьом. 😁

Хай стоїть пам'ятка видатного українського архітектора-авангардіста Кавалерідзе
03.08.2022 22:10 Ответить
таварещь Артьом. Один из тех *********, которые творили "донецко-криворожскую республику" в начале 20го века.
04.08.2022 03:03 Ответить
а в роли флагштока какой артём там стоИт, кто знает?
03.08.2022 21:16 Ответить
03.08.2022 22:11 Ответить
Всё, пи#да Артёму.
03.08.2022 21:17 Ответить
Ага, кацапня розїбе артой, бггг
03.08.2022 21:30 Ответить
Німці не розбили, а кацапи тим більше не розібьють
03.08.2022 22:12 Ответить
Та нехай орки витрачають снаряди і ракети на скульптури, ніж на цивільних громадян України та воїнів ЗСУ.
03.08.2022 22:48 Ответить
03.08.2022 22:10 Ответить
03.08.2022 21:18 Ответить
03.08.2022 21:20 Ответить
Про зерно забув.
03.08.2022 21:34 Ответить
це ні про що. В минулому році імпортували 20 мільйонів тон збіжжя, зараз першим балкером поїхало всьго 26 тисяч тон. Правда вже суходолом імпортували 2,5 мільйона тон. А нам треба імпотрувати на 10 мільярдів доларів, щоби агропромисловість змогла закупити паливо, добрива , відремонтувати техніку, посіяти, та закласти новий урожай на зберігання в елеватори та рукави, що би не побачити долар по 47 і паливо знову по 60.
03.08.2022 21:47 Ответить
Це не вечір. Домовленості є. Подивимся.
03.08.2022 21:51 Ответить
Я, розумію аграрієв. Багато хто ні. Але на яких умовах.
03.08.2022 21:56 Ответить
будь-що, що наближає нас до перемоги - то вірні і корисні дії.
03.08.2022 22:14 Ответить
А взагалі, якщо без гумору від безсилля, то забити інфопростір, що почав задавати питання про Оленівку та гарантії викриттям мільйонної ботоферми - це настільки топорно, товсто та попсово, що капець. Але це дієво. Це працює. Ми стібемося, тузікі тягають, а вектор змінено. Вкотре.
03.08.2022 21:38 Ответить
Я, дивлюся новини підераші. Всі винні, але не підераша.
03.08.2022 21:53 Ответить
Я дивлюсь,ти дуже твердолобий.Ну нічого.
03.08.2022 22:13 Ответить
між тими новинами передивляйся ці тридцять секунд. Це може тобі допомогти:
https://twitter.com/i/status/1554497514761592832
03.08.2022 22:19 Ответить
скумбрію - це ти?
03.08.2022 22:51 Ответить
Хлопці , Ви молодці 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️І мужні Герої ✊✊✊
03.08.2022 21:24 Ответить
Вибачаюсь, але монастир і памятник тому підору стоїть на стороні Луганської області. Тому питання: Святогірськ (Словяногірськ) наш?
03.08.2022 21:31 Ответить
Щойно у новинах сказали - частково наш.
03.08.2022 21:37 Ответить
На Донбассе многое связано с Артемом, даже город был - Артемовск. Лень рыться в Гугле; наверное, Артем был как-то связан с Донбассом - или сам оттуда, или долго там прожил.
03.08.2022 21:36 Ответить
Та тот Артем и в Австралии бывал. Там любопытно в целом, да долго печатать. Прочитайте, кому любопытно. Там сюжет был интересный, но не долгий с той горе-комедией республикой криворожской. Месяца три кажись пробыла. По сути были сепары для членина и гопкомпании. Замяли.
03.08.2022 21:42 Ответить
Донецко-Криврожская республика, кажется так?
03.08.2022 22:25 Ответить
То не той кондом, который "товарищ Сергеев"?
03.08.2022 22:14 Ответить
он, падло.
04.08.2022 03:06 Ответить
Скинуть бы то одоробло на башку оркам!!!
03.08.2022 21:37 Ответить
цей пам'ятник унікальний своєю стилистикою. Автор Кавалерідзе. виконаний, здається ще у 20-ті роки минулого століття у стилі експессионізма з елементами кубізма. Пізніше Рад. влада заборонила прояви модернізма. але цей вцілів. бо поставлений не в людному місці. Кажуть, німці хотіли його підірвати. але не вийшло через міцність бетону. Бачив його раза два. подорожуючі Донбасом. З точки зору мистецтва - серйозний твір. Думаю, наш прапор йому личіть. У другу світову там були великі бої, земля була нашпігована зброєю, і в полях і лісах.
03.08.2022 22:05 Ответить
Саме так!
Пам'ятник видатного скульптора гівно-людині сепару.
"Історія это вам не Невский проспект, батенька"
В И.Ленин 😏
03.08.2022 22:18 Ответить
Владимир Ильич в Киеве на Бессарабке - тот был тоже знаменитый, даже возили на всемирную выставку в Нью-Йорк. https://babel.ua/texts/22746-p-yat-rokiv-tomu-v-kiyevi-na-besarabci-znesli-pam-yatnik-leninu Тут подробно написано .
03.08.2022 22:24 Ответить
Ленін на Бесарабці - один з багатьох меркуровських клонів ватажка пролетаріату. Ніякого художнього значення, на відміну від Артема роботи Кавалерідзе, не має.
04.08.2022 01:09 Ответить
Не надо ля-ля!
Ленин был вполне изящный, и мог украсить соответствующий музей как образец кабинетного стиля!
04.08.2022 10:32 Ответить
экспресс-разгрузка эшелона с б\к в Брылевке:
https://twitter.com/i/status/1554876703138365440
03.08.2022 22:08 Ответить
Слава рідній Україні,Слава рідній землі.
03.08.2022 22:11 Ответить
Дякуємо Вам, хлопці!
Віримо в ЗСУ!
03.08.2022 22:37 Ответить
Трохи з опізданням, але знайшов https://24tv.ua/para-proignoruvala-povitryanu-trivogu-zaynyalasya-seksom-balkoni_n2107995 цю прекрасну новину від 28.07
Це надихає і мотивує. Кацапи, ***! Ніколи ви не переможете Україну! Не можна перемогти людей, які на загрозу смерті дають сміливу й цинічну відповідь - трахаються сексом під моторошне виття сирен!..

03.08.2022 23:17 Ответить
Украинский флаг на памятнике донецкому сепару.Осиморон какой-то.Снести его давно пора.
04.08.2022 03:02 Ответить
 
 