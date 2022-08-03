Нацгвардейцы и пограничники установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском. ВИДЕО

Бойцы Национальной гвардии и Государственной пограничной службы установили флаг Украины на самой высокой точке над Святогорском на Донетчине.

Соответствующее видео размещено на странице Национальной гвардии Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Символично, что памятник пророссийскому революционеру стал подставкой для нашего флага – символа государственного суверенитета", – говорится в сообщении.

